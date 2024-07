柴犬币关键指标暴跌　SHIB回调　熊市阶段来临？

在市场整体回调的背景下,柴犬币经历了显著的价格下跌,过去一周跌幅达到22%。SHIB交易价格为$0.00001596,24小时内下跌了5.8%。

在这一下跌过程中,SHIB生态系统中的关键网络指标也出现了大幅下滑。数据显示,Shibarium的每日交易量已降至4,429笔,比之前的数据减少了26%。

此外,24小时内处理的区块总数减少了67%,活跃账户数量也大幅下降约80%,仅剩138个。

Shibarium,作为一个在2023年8月推出的以太坊二层扩展解决方案,旨在将柴犬币与其他模因币竞争对手区分开来。

Buckle up #SHIBARMY 🛸 Shibarium is officially live and ready to explore: https://t.co/56VsqOa2jt

网络开发者设计Shibarium旨在降低交易费用、提升扩展性并改善速度。专家表示,Shibarium的进展对柴犬币潜在的价格上涨至关重要。

今年3月,该协议的交易量飙升至数百万笔。高交易率与柴犬币价格的飙升相吻合,柴犬币的价格一度冲击两年新高。因此,可以推断Shibarium的进展通过增强柴犬币生态系统的活动对SHIB价格的上涨做出了贡献。

Shibarium Records Over 200M Processed Transactions; SRC-20 Tokens On The Network Now Support $SHIB Burns https://t.co/BHCjXnQ0oC

与此同时,柴犬币的交易所净流量显示,过去一周内,流出量已超过流入量。

增加的流出量表明,投资者可能正在将SHIB从集中式交易所转移到自我保管。交易所流出增加通常是一个看涨信号,因为这通常会减轻加密资产的卖压。

尽管SHIB的前景看跌,其开发者仍继续制定创新计划。在接受《阿拉伯商业》采访时,首席开发者Shytoshi Kusama讨论了将柴犬币转变为首个万亿美元去中心化实体的计划。

Thanks to @ArabianBusiness for this exclusive peek into @kaaldhairya and I. Share far and wide #SHIBARMY as we move into finishing this decentralized experiment. https://t.co/KZqTrGJWRH

— Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) July 12, 2024