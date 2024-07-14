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柴犬币关键指标暴跌　SHIB回调　熊市阶段来临？

esther
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在市场整体回调的背景下，柴犬币经历了显著的价格下跌，过去一周跌幅达到22%。SHIB交易价格为$0.00001596，24小时内下跌了5.8%。

在这一下跌过程中，SHIB生态系统中的关键网络指标也出现了大幅下滑。数据显示，Shibarium的每日交易量已降至4,429笔，比之前的数据减少了26%。

此外，24小时内处理的区块总数减少了67%，活跃账户数量也大幅下降约80%，仅剩138个

柴犬币今日困境中Shibarium指标下滑

Shibarium，作为一个在2023年8月推出的以太坊二层扩展解决方案，旨在将柴犬币与其他模因币竞争对手区分开来。

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网络开发者设计Shibarium旨在降低交易费用、提升扩展性并改善速度。专家表示，Shibarium的进展对柴犬币潜在的价格上涨至关重要。

今年3月，该协议的交易量飙升至数百万笔。高交易率与柴犬币价格的飙升相吻合，柴犬币的价格一度冲击两年新高。因此，可以推断Shibarium的进展通过增强柴犬币生态系统的活动对SHIB价格的上涨做出了贡献。

与此同时，柴犬币的交易所净流量显示，过去一周内，流出量已超过流入量。

增加的流出量表明，投资者可能正在将SHIB从集中式交易所转移到自我保管。交易所流出增加通常是一个看涨信号，因为这通常会减轻加密资产的卖压。

柴犬币首席开发者对SHIB未来保持乐观

尽管SHIB的前景看跌，其开发者仍继续制定创新计划。在接受《阿拉伯商业》采访时，首席开发者Shytoshi Kusama讨论了将柴犬币转变为首个万亿美元去中心化实体的计划。

他相信柴犬币将升至1万亿美元的市值，带来大幅上涨。Kusama指出，全球加密货币的采纳率从不足5%增加，将有助于柴犬币实现1万亿美元的目标。

在最近的X推文中，Kusama将柴犬币形容为一只幼犬，表示它仍处于起步阶段，有成长空间。尽管首席开发者保持身份神秘，但他将柴犬币推广为全球资产。

柴犬币的每日价格图表为短期内可能的价格走势提供了宝贵的见解。

今日SHIB价格展望

SHIB在每日图表上形成了十字星形态，暗示可能出现价格反转。值得注意的是，SHIB在$0.00001565找到了支撑，防止了过去一周的进一步下跌。

然而，自7月8日以来，$0.00001667的阻力限制了柴犬币的价格上升。该模因币的交易价格位于Donchian通道（DC）的中位带上方，确认了可能的趋势反转。

此外，相对强弱指数（RSI）为41.74，从中性区域上升。因此，如果多头保持动能，未来几天可能会重新测试$0.00001667的价格水平，这可能会重新启动上涨。如果SHIB突破$0.00001667的阻力位，$0.00001700可能成为下一个价格目标。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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加密投资者购买$OM MANTRA和$WAI　最炙手可热AI币　有望暴涨13倍

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在近两年中首次，比特币（$BTC）的恐惧与贪婪指数——一个反映更广泛投资者情绪的指标——已降至“极度恐惧”区间。由于$BTC在$60K面临阻力，交易者正准备迎接进一步下跌。 尽管面临意外的熊市条件，寻求长期收益的投资者将这次下跌视为购买实用代币的机会。$OM作为一个去中心化金融（DeFi）服务生态系统的原生代币，今天成为最大涨幅者，24小时内上涨了7%。 风险厌恶型投资者显然将注意力转向解决实际问题的可持续项目。随着AI为加密应用开辟新领域，像Wiener AI（$WAI）这样的AI币预售引发了显著的FOMO（错失恐惧症）。预售还有19天结束，$WAI将上市于12个中心化交易所，投资者还有最后的机会加入这一浪潮。 加密社区选择实用性胜过炒作 作为一个去中心化金融（DeFi）协议的核心，$OM支持通过智能合约进行借贷、质押和保险，为持币者提供治理权、质押奖励以及独家功能。 该代币于2020年9月以$0.4045上市，在多年间一直徘徊在$0.20以下，直到2024年4月飙升至$1，为早期投资者带来了近150%的收益。最近推出的质押机制是这次爆炸性增长的主要原因。 尽管“快速致富”的心态仍在狂热投资者中存在，但我们注意到对实用性的关注正在增加。这一转变与下一代AI硬件的持续发展相一致，这些硬件可以提升区块链效率并带来全新的加密应用。        此外，AI简化了加密应用开发，推动了创新和区块链技术的更广泛应用。 虽然当前市场情绪令人担忧，但投资者对加密货币的未来充满希望，支持那些具备长期潜力、而非仅仅依靠炒作的实用项目。 AI是加密货币的未来吗？Wiener AI（$WAI）使算法交易民主化 无论是有意还是无意，Wiener（$WAI）预售恰逢当前实用代币热潮的时机。尽管具有模因吸引力，$WAI却提供了真正的价值：一个AI交易机器人，通过精准预测帮助交易者最大化收益。 高达153%年化收益率的质押奖励是$WAI爆炸性增长的另一个原因。与$OM类似，$WAI认识到社区激励对项目长期表现的影响。 仅仅几个月，$WAI预售已筹集超过700万美元，并将在19天后结束。影响力人士称其为今年最佳加密预售之一，许多人选择亲自参与。  在代币空投之后，$WAI计划在Uniswap和12个顶级中心化交易所（CEX）上市，这将由于增加的信誉度和可达性潜在推动其价值上涨。 与此同时，投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。上市后，$WAI预计将达到$0.0045，为早期支持者带来500%的利润。 要参与$WAI预售，请访问官方网站，连接您的钱包，指定您想购买的代币数量，并确认交易。 总结 尽管一些交易者屈服于恐惧，长期投资者却将当前的下跌视为战略调整，而非加密冬季。 $WAI的预售体现了这种信心，强调了保持广阔视角的重要性。然而，只有时间才能揭示它是否会成为下一个10倍币。

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