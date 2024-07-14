柴犬币关键指标暴跌　SHIB回调　熊市阶段来临？

在市场整体回调的背景下，柴犬币经历了显著的价格下跌，过去一周跌幅达到22%。SHIB交易价格为$0.00001596，24小时内下跌了5.8%。

在这一下跌过程中，SHIB生态系统中的关键网络指标也出现了大幅下滑。数据显示，Shibarium的每日交易量已降至4,429笔，比之前的数据减少了26%。

此外，24小时内处理的区块总数减少了67%，活跃账户数量也大幅下降约80%，仅剩138个。

柴犬币今日困境中Shibarium指标下滑

Shibarium，作为一个在2023年8月推出的以太坊二层扩展解决方案，旨在将柴犬币与其他模因币竞争对手区分开来。

Buckle up #SHIBARMY 🛸 Shibarium is officially live and ready to explore: https://t.co/56VsqOa2jt — Shib (@Shibtoken) August 16, 2023

网络开发者设计Shibarium旨在降低交易费用、提升扩展性并改善速度。专家表示，Shibarium的进展对柴犬币潜在的价格上涨至关重要。

今年3月，该协议的交易量飙升至数百万笔。高交易率与柴犬币价格的飙升相吻合，柴犬币的价格一度冲击两年新高。因此，可以推断Shibarium的进展通过增强柴犬币生态系统的活动对SHIB价格的上涨做出了贡献。

Shibarium Records Over 200M Processed Transactions; SRC-20 Tokens On The Network Now Support $SHIB Burns https://t.co/BHCjXnQ0oC — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) December 27, 2023

与此同时，柴犬币的交易所净流量显示，过去一周内，流出量已超过流入量。

增加的流出量表明，投资者可能正在将SHIB从集中式交易所转移到自我保管。交易所流出增加通常是一个看涨信号，因为这通常会减轻加密资产的卖压。

柴犬币首席开发者对SHIB未来保持乐观

尽管SHIB的前景看跌，其开发者仍继续制定创新计划。在接受《阿拉伯商业》采访时，首席开发者Shytoshi Kusama讨论了将柴犬币转变为首个万亿美元去中心化实体的计划。

Thanks to @ArabianBusiness for this exclusive peek into @kaaldhairya and I. Share far and wide #SHIBARMY as we move into finishing this decentralized experiment. https://t.co/KZqTrGJWRH — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) July 12, 2024

他相信柴犬币将升至1万亿美元的市值，带来大幅上涨。Kusama指出，全球加密货币的采纳率从不足5%增加，将有助于柴犬币实现1万亿美元的目标。

在最近的X推文中，Kusama将柴犬币形容为一只幼犬，表示它仍处于起步阶段，有成长空间。尽管首席开发者保持身份神秘，但他将柴犬币推广为全球资产。

柴犬币的每日价格图表为短期内可能的价格走势提供了宝贵的见解。

今日SHIB价格展望

SHIB在每日图表上形成了十字星形态，暗示可能出现价格反转。值得注意的是，SHIB在$0.00001565找到了支撑，防止了过去一周的进一步下跌。

然而，自7月8日以来，$0.00001667的阻力限制了柴犬币的价格上升。该模因币的交易价格位于Donchian通道（DC）的中位带上方，确认了可能的趋势反转。

此外，相对强弱指数（RSI）为41.74，从中性区域上升。因此，如果多头保持动能，未来几天可能会重新测试$0.00001667的价格水平，这可能会重新启动上涨。如果SHIB突破$0.00001667的阻力位，$0.00001700可能成为下一个价格目标。