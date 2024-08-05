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Web 3世界奥运热潮：The Sandbox竞技活动吸引了 25,000 次访问

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2024 年夏季奥运会已火热在巴黎举行，随着这一全球体育盛会的爆发，Web3 社区与加密货币世界也掀起了一股奥运热潮。从虚拟世界中的奥运活动到奥运主题的 Meme 币，这些创新技术和数位资产正在改变我们参与和庆祝奥运的方式。

Web3 社区已经启动了一系列专案，将 2024 年奥运会带入数位世界。The Sandbox 是一家总部位于巴黎的元宇宙公司，他们在今年的奥运会上推出了四个不同的虚拟活动，让全球数百万人能够在元宇宙中参与和庆祝奥运会。

The Sandbox 的联合创始人兼 COO Sebastien Borget 透露，他们的目标是通过这些活动增加全球对奥运会的可及性，让更多人能够参与其中，即使不能亲临现场。

The Sandbox虚拟竞技活动

The Sandbox 推出了名为「The Sandbox Team Uniforms」的活动，这是一套具有竞技比赛元素的虚拟服装，随机分发给虚拟角色拥有者，并鼓励他们在 7 月份收集全部五套服装。此外，The Sandbox 还举办了一个虚拟竞技活动，参与者可以赢得 The Sandbox 代币 SAND 和独家 NFT 奖励，竞技项目包括足球、拳击和高尔夫。

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作为巴黎本地公司，The Sandbox 还推出了一款名为「The City Jam」的新游戏，让玩家可以在元宇宙版的巴黎中探索和互动，彷彿置身于实际的奥运会现场。儘管元宇宙仍然是一个新兴概念，但奥运主题活动已经吸引了 25,000 次访问，玩家平均完成了 41 个游戏任务，总计游戏时间接近 400,000 分钟。

结论

2024 年夏季奥运会为 Web3 社区和加密货币世界带来了前所未有的机遇和挑战。无论是通过 The Sandbox 在元宇宙中庆祝奥运，这些创新技术都在改变我们参与和庆祝奥运的方式。随着奥运会的热潮，这些数位资产的热潮只会越来越高，建议投资者和爱好者抓住这些机会，迎接这场数位与体育的盛宴。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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