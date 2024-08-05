为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

2024 年夏季奥运会已火热在巴黎举行，随着这一全球体育盛会的爆发，Web3 社区与加密货币世界也掀起了一股奥运热潮。从虚拟世界中的奥运活动到奥运主题的 Meme 币，这些创新技术和数位资产正在改变我们参与和庆祝奥运的方式。

Web3 社区已经启动了一系列专案，将 2024 年奥运会带入数位世界。The Sandbox 是一家总部位于巴黎的元宇宙公司，他们在今年的奥运会上推出了四个不同的虚拟活动，让全球数百万人能够在元宇宙中参与和庆祝奥运会。

The Sandbox 的联合创始人兼 COO Sebastien Borget 透露，他们的目标是通过这些活动增加全球对奥运会的可及性，让更多人能够参与其中，即使不能亲临现场。

The Sandbox虚拟竞技活动

The Sandbox 推出了名为「The Sandbox Team Uniforms」的活动，这是一套具有竞技比赛元素的虚拟服装，随机分发给虚拟角色拥有者，并鼓励他们在 7 月份收集全部五套服装。此外，The Sandbox 还举办了一个虚拟竞技活动，参与者可以赢得 The Sandbox 代币 SAND 和独家 NFT 奖励，竞技项目包括足球、拳击和高尔夫。

作为巴黎本地公司，The Sandbox 还推出了一款名为「The City Jam」的新游戏，让玩家可以在元宇宙版的巴黎中探索和互动，彷彿置身于实际的奥运会现场。儘管元宇宙仍然是一个新兴概念，但奥运主题活动已经吸引了 25,000 次访问，玩家平均完成了 41 个游戏任务，总计游戏时间接近 400,000 分钟。

结论

2024 年夏季奥运会为 Web3 社区和加密货币世界带来了前所未有的机遇和挑战。无论是通过 The Sandbox 在元宇宙中庆祝奥运，这些创新技术都在改变我们参与和庆祝奥运的方式。随着奥运会的热潮，这些数位资产的热潮只会越来越高，建议投资者和爱好者抓住这些机会，迎接这场数位与体育的盛宴。