为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？

近日加密货币市场出现明显下滑，主要加密货币价格普遍下跌，投资者在等待美联储即将公佈的利率决策。比特币作为市场的风向标，再次延续了近期的跌势。

根据Coin Metrics数据，目前比特币价格下跌了3%报67,582.34美元。当天早些时候，比特币的价格曾一度跌至66,140.67美元。这一跌势始于比特币从70,000美元的高位回落。与此同时以太坊亦下跌了4.8%，报3,496.32美元。整体加密货币市场以及相关股票表现均不佳，Coinbase和MicroStrategy的股价均下跌超过2%。

分析人士指出，比特币的下跌可能是由于一波多头平仓引发的。根据CoinGlass的数据，在过去24小时内，已有5,600万美元的比特币多头平仓发生于中心化交易所。上週四，市场也经历了5,600万美元的多头平仓，这是在美国公布了好于预期的5月就业报告之前发生的。随后比特币再次跌破70,000美元，结束了短暂的上涨势头。

担心今年不会降息

像股票市场投资者一样，加密货币交易者也担心美联储今年可能不会降低利率，Cube.Exchange的首席执行官Bartosz Lipiński表示：「当股票市场抛售时，其他风险资产也会跟随抛售。这很大程度上感觉像是市场正在失去对美联储短期内降息的信心，对高利率长期影响的更大担忧开始蔓延。」

Lipiński补充道：「从期权持仓情况来看，长期预期是会出现反弹。但目前，我们可能会继续看到波动，直到对美联储今年馀下时间计划的清晰图景出现。」

他还表示，週二和上週五的抛售进一步证明了市场持续的「低迷」，儘管美国似乎即将推出现货以太坊ETF，但市场缺乏推动价格上涨的真正催化剂。「比特币的基本面依然强劲，ETF正在囤积供应，但市场情绪尚未跟上。」

比特币的基本面依然强劲。随着越来越多的比特币被ETF和长期持有者囤积，流通中的比特币供应量正在减少，这可能会在未来对价格产生支撑作用。然而市场情绪和投资者信心需要时间来恢復，目前资金开始流入以下这些新的代币预售。

1.Sealana (SEAL) 已成功筹集超过400万美元即将完结

Sealana (SEAL) 是一个受《南方公园》“魔兽世界之神”启发的迷因币，在Solana生态系统中引起了轰动，其预售正在进行中，吸引了众多投资者踊跃参与。Sealana 将在中国时间6月26日上午2时 ( 6月25日 6pm UTC ）完结预售

分析师预计上架后价格将大幅上涨，这引发了兴奋和错失恐惧症（FOMO）。预售已成功筹集超过400万美元，并在社交媒体上积累了大量粉丝。

关于在主要去中心化交易所（DEX）上架的讨论愈发激烈，这可能会让Sealana接触到更广泛的观众群体，并潜在地推高其价格。儘管Sealana是一个没有複杂效用的简单迷因币，其独特的主题和时机可能会成为成功的关键。类似的迷因币在过去曾经有过爆炸性的增长，而Sealana的俏皮风格非常符合当前市场情绪。

Sealana对《南方公园》的致敬以及来自加密货币影响者的支持进一步助长了其热度。凭藉强劲的预售表现和积极的市场情绪，Sealana似乎有望成为迷因币领域的重要玩家之一，也是2024年值得投资的最佳加密货币之一。

2.人工智能结合加密货币WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) 在预售领域迅速崛起，筹集了超过580万美元的资金，显示出其在加密市场中的快速增长潜力。它将迷因灵感的品牌与强大的市场推广和创新功能相结合，为未来的巨大增长奠定了基础。

除了其滑稽的狗狗主题吸引力之外，WienerAI还提供通过质押赚取被动收入的机会，其年回报率估计为208%（根据参与情况可能会变化）。

目前，64%的代币已经被质押。该项目旨在通过类似于ChatGPT的先进预测技术来革新AI驱动的交易，提供客观的市场分析以帮助做出明智的决策。WienerAI还促进了去中心化交易所之间的免手续费交换，增强了可及性和用户体验。

WienerAI的路线图重点是其AI机器人的即将推出，这预计将在加密货币社区内引发进一步的兴奋。利用狗狗主题迷因币的受欢迎程度，WienerAI的AI驱动交易机器人和令人印象深刻的预售成果使其成为加密AI领域的重要参与者。

WienerAI凭藉其明确的愿景和势头，致力于成为ICO市场的领导者。通过探索其网站上的白皮书来深入瞭解。关注他们的X和Telegram等社交媒体管道以获取最新消息。凭藉其坚实的基础和雄心勃勃的目标，WienerAI在当今顶级ICO中呈现出令人信服的投资机会。访问wienerdog.ai参与$WAI代币预售。

3.公平发行的迷因币Base Dawgz已筹得150万美元

迷因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，迷因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的“分享即赚”系统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ代币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz的预售将在不到一週内结束，筹资超过150万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目。

结论

目前加密货币市场的波动性很大程度上受到宏观经济因素的影响，特别是美联储的利率政策。高利率环境通常会对包括加密货币在内的风险资产造成压力，因为投资者更倾向于追求更安全的收益。

然而市场中也有一些积极的信号。现货以太坊ETF推出有望吸引更多机构投资者进入市场，这可能会对以太坊的价格产生积极影响。根据SEC主席Gary Gensler说法，现货以太坊ETF预计在今夏获批准，此期间新预售加密货币有巨大升幅空间。

个行业有时波动剧烈且棘手，所以请负责任地投资。