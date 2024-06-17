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为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？

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近日加密货币市场出现明显下滑，主要加密货币价格普遍下跌，投资者在等待美联储即将公佈的利率决策。比特币作为市场的风向标，再次延续了近期的跌势。

根据Coin Metrics数据，目前比特币价格下跌了3%报67,582.34美元。当天早些时候，比特币的价格曾一度跌至66,140.67美元。这一跌势始于比特币从70,000美元的高位回落。与此同时以太坊亦下跌了4.8%，报3,496.32美元。整体加密货币市场以及相关股票表现均不佳，Coinbase和MicroStrategy的股价均下跌超过2%。

分析人士指出，比特币的下跌可能是由于一波多头平仓引发的。根据CoinGlass的数据，在过去24小时内，已有5,600万美元的比特币多头平仓发生于中心化交易所。上週四，市场也经历了5,600万美元的多头平仓，这是在美国公布了好于预期的5月就业报告之前发生的。随后比特币再次跌破70,000美元，结束了短暂的上涨势头。

担心今年不会降息

像股票市场投资者一样，加密货币交易者也担心美联储今年可能不会降低利率，Cube.Exchange的首席执行官Bartosz Lipiński表示：「当股票市场抛售时，其他风险资产也会跟随抛售。这很大程度上感觉像是市场正在失去对美联储短期内降息的信心，对高利率长期影响的更大担忧开始蔓延。」

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Lipiński补充道：「从期权持仓情况来看，长期预期是会出现反弹。但目前，我们可能会继续看到波动，直到对美联储今年馀下时间计划的清晰图景出现。」

他还表示，週二和上週五的抛售进一步证明了市场持续的「低迷」，儘管美国似乎即将推出现货以太坊ETF，但市场缺乏推动价格上涨的真正催化剂。「比特币的基本面依然强劲，ETF正在囤积供应，但市场情绪尚未跟上。」

比特币的基本面依然强劲。随着越来越多的比特币被ETF和长期持有者囤积，流通中的比特币供应量正在减少，这可能会在未来对价格产生支撑作用。然而市场情绪和投资者信心需要时间来恢復，目前资金开始流入以下这些新的代币预售。

1.Sealana (SEAL) 已成功筹集超过400万美元即将完结

Sealana (SEAL) 是一个受《南方公园》“魔兽世界之神”启发的迷因币，在Solana生态系统中引起了轰动，其预售正在进行中，吸引了众多投资者踊跃参与。Sealana 将在中国时间6月26日上午2时 ( 6月25日 6pm UTC ）完结预售

分析师预计上架后价格将大幅上涨，这引发了兴奋和错失恐惧症（FOMO）。预售已成功筹集超过400万美元，并在社交媒体上积累了大量粉丝。

关于在主要去中心化交易所（DEX）上架的讨论愈发激烈，这可能会让Sealana接触到更广泛的观众群体，并潜在地推高其价格。儘管Sealana是一个没有複杂效用的简单迷因币，其独特的主题和时机可能会成为成功的关键。类似的迷因币在过去曾经有过爆炸性的增长，而Sealana的俏皮风格非常符合当前市场情绪。

Sealana对《南方公园》的致敬以及来自加密货币影响者的支持进一步助长了其热度。凭藉强劲的预售表现和积极的市场情绪，Sealana似乎有望成为迷因币领域的重要玩家之一，也是2024年值得投资的最佳加密货币之一。

2.人工智能结合加密货币WienerAI (WAI)

WienerAI (WAI) 在预售领域迅速崛起，筹集了超过580万美元的资金，显示出其在加密市场中的快速增长潜力。它将迷因灵感的品牌与强大的市场推广和创新功能相结合，为未来的巨大增长奠定了基础。

除了其滑稽的狗狗主题吸引力之外，WienerAI还提供通过质押赚取被动收入的机会，其年回报率估计为208%（根据参与情况可能会变化）。

目前，64%的代币已经被质押。该项目旨在通过类似于ChatGPT的先进预测技术来革新AI驱动的交易，提供客观的市场分析以帮助做出明智的决策。WienerAI还促进了去中心化交易所之间的免手续费交换，增强了可及性和用户体验。

WienerAI的路线图重点是其AI机器人的即将推出，这预计将在加密货币社区内引发进一步的兴奋。利用狗狗主题迷因币的受欢迎程度，WienerAI的AI驱动交易机器人和令人印象深刻的预售成果使其成为加密AI领域的重要参与者。

WienerAI凭藉其明确的愿景和势头，致力于成为ICO市场的领导者。通过探索其网站上的白皮书来深入瞭解。关注他们的X和Telegram等社交媒体管道以获取最新消息。凭藉其坚实的基础和雄心勃勃的目标，WienerAI在当今顶级ICO中呈现出令人信服的投资机会。访问wienerdog.ai参与$WAI代币预售。

3.公平发行的迷因币Base Dawgz已筹得150万美元

迷因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，迷因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的“分享即赚”系统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ代币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz的预售将在不到一週内结束，筹资超过150万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目。

结论

目前加密货币市场的波动性很大程度上受到宏观经济因素的影响，特别是美联储的利率政策。高利率环境通常会对包括加密货币在内的风险资产造成压力，因为投资者更倾向于追求更安全的收益。

然而市场中也有一些积极的信号。现货以太坊ETF推出有望吸引更多机构投资者进入市场，这可能会对以太坊的价格产生积极影响。根据SEC主席Gary Gensler说法，现货以太坊ETF预计在今夏获批准，此期间新预售加密货币有巨大升幅空间。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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著名美国经济学家哈里·登特（Harry Dent）警告称，由于新冠疫情后过度经济刺激所致的人为泡沫，2025年股市可能会崩盘。 登特观察到，泡沫通常在膨胀五年后才会引发崩溃。他担心，由于这次泡沫已经存在时间更长，可能导致比2008年危机更严重的崩盘。 被忽视的定时炸弹 登特将即将到来的市场崩盘归咎于2008年危机后多年的过度印钞和宽松货币政策。他认为，这些行动使资产价格飙升至前所未有的高位，形成了“泡中之泡”。      新冠疫情后政府发布的刺激计划和极低的利率进一步加剧了这一局势。 登特预测，标准普尔500指数（S&P）将损失超过80%的价值，纳斯达克指数将损失超过90%。这意味着许多美国大型公司的股价，特别是科技行业的股价，可能会暴跌。 尽管形势黯淡，美联储在调整货币政策时仍然谨慎。在上周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，美联储基金利率目标率仍保持在5.25%不变，以决定是否需要降息。 美联储压力测试——一线希望还是虚假安全？ 2023年的美联储压力测试显示，所有23家美国银行能够抵御全球经济衰退，拥有足够的资本可以继续运营，即使股市下跌45%也能应对。 事实上，像摩根大通、美国银行和富国银行这样的大银行，其资本储备超过了美联储规定的最低要求4.5%。 然而，2023年见证了美国历史上一些最大的银行倒闭事件。硅谷银行、Signature银行和第一共和银行的破产导致损失超过380亿美元。此外，2023年还标志着两家小型地区银行的倒闭：Heartland Tri-State银行于7月倒闭，Sac City Citizens银行于11月倒闭。 今年，美联储对至少拥有1000亿美元总资产的32家银行进行了测试。 该场景模拟了一场全球深度危机，特别是对商业和住宅市场造成了特殊压力。 到目前为止，2024年只有一家美国银行倒闭。宾夕法尼亚监管机构在4月关闭了拥有约60亿美元总资产的第一共和银行。 近年来，银行倒闭现象显著减少。在2007年之前，美国平均每年有3.57家银行倒闭，而在2008年至2012年间激增至93家。2021年和2022年没有银行倒闭，但如果登特的预测正确，明年我们可能会再次看到倒闭数量上升。 投资者逃向波动的牧场 即将到来的经济衰退引发了投资者对股市情绪的转变。人们对替代资产如加密货币的兴趣增加，特别是那些潜力回报最高的投机性代币。 在传统投资风险被认为越大时，快速致富的诱惑变得更加强烈。而股票和债券停滞或下跌的同时，以炒作为驱动的加密项目往往超过通货膨胀。 从当前的牛市可以看出这一趋势。截至目前，比特币（$BTC）增长了158%，以太坊（$ETH）增长了1.1%，Solana（$SOL）增长了877%。 然而，模因币给投资者带来了最高的收益： 加密货币的兴起为潜在的全球危机注入了新的元素，与我们在2008年看到的情况完全不同。然而，目前尚不清楚加密货币在经济风暴期间是提供缓冲还是加剧波动。 总结 尽管最近的银行压力测试显示出韧性，但登特对主要市场崩盘的预测引发了重大关注。在这个不确定的时期，我们强调在投资任何资产之前，多元化投资组合和进行尽职调查的重要性。

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摩根大通：今年加密货币淨流入 120 亿美元　比特币价格偏高将后继无力

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根据《The Block》的报导，摩根大通（JPMorgan）分析师对今年迄今加密货币市场的大量资金流入表示怀疑，认为这种流入的可持续性值得商榷，主要原因是当前的比特币价格过高。 摩根大通在最新的报告中指出，今年以来，加密货币市场出现了由比特币现货交易所交易基金（ETF）推动的大量资金流入。截至目前，这些流入资金总额已达到160亿美元。如果再加上芝加哥商品交易所（CME）期货以及加密创投基金融资带来的资金流入，今年迄今的加密货币总流入量已经高达250亿美元。 然而摩根大通认为，并非所有这些资金都代表了新的资金进入市场。许多投资者可能已从交易所的加密钱包转向比特币现货ETF，这是由于成本效益、流动性和监管优势所驱动。根据CryptoQuant的数据，自今年1月ETF推出以来，交易所的比特币储备减少了22万个比特币，约合130亿美元。经过这些因素调整后，今年迄今的加密资产淨流入约为120亿美元。 比特币价格偏高　资金流入可能难以持续 儘管以目前的速度预测，到年底将有260亿美元的淨流入，但摩根大通对于能否保持这一速度增长表示怀疑。摩根大通分析师指出，比特币价格相对于其生产成本或相对于黄金的价格过高，这使得他们对年初至今的120亿美元增长速度能否持续到年底抱持怀疑态度。 摩根大通在上个月将比特币生产成本预估从先前的42,000美元上调至45,000美元。而据报导截稿前，比特币价格为66,800美元，这意味着目前比特币的价格远高于其生产成本。 摩根大通的分析师强调，比特币价格的高企可能会对未来的资金流入产生负面影响。投资者可能会因为价格过高而犹豫是否进一步投资，这将对市场的可持续增长形成挑战。此外，加密货币市场还面临着其他不确定因素，如监管政策的变动、市场需求的波动等，这些都可能影响资金的持续流入。 ETF对价格的影响 自从比特币现货ETF推出以来，市场出现了明显的资金转移现象。许多投资者选择从交易所的加密钱包转向ETF，这是由于ETF在流动性、监管透明度和交易成本方面的优势。这一转变导致交易所比特币储备大幅减少，但并不意味市场注入了新资金。 摩根大通的报告指出，儘管今年以来加密货币市场的资金流入表现强劲，但未来能否保持这一增长势头仍有待观察。比特币价格的高企是主要的挑战之一，如果价格不能回到更合理的范围内，资金流入的速度可能会放缓。 市场监管政策的变化也将对未来的市场动向产生影响。随着更多国家和地区开始对加密货币市场进行监管，投资者需要密切关注政策的变动，并做好相应的应对措施。 结论 摩根大通的分析为我们提供了一个对当前加密货币市场的深入见解。儘管市场在今年取得了显着的资金流入，但未来的增长能否保持则有待观察。

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