为什么市场对$PEPE价格兴趣减退　其替代品预售额达到300万美元

Pepe Unchained ($PEPU) 凭借其成功的预售和创新功能赢得了投资者的兴趣，而原始 Pepe 币 ($PEPE) 的兴趣则逐渐下降。

在meme币领域一个值得注意的发展是，Pepe Unchained ($PEPU)自不到一个月前推出以来，在预售中筹集了超过300万美元。这一里程碑反映了投资者日益增长的兴趣，这种新meme币平均每周获100 万美元新资金，随着早期贡献者继续支持 Pepe Unchained，该项目正在获得发展势头，并可能在未来几周内使其投资流入量翻倍。

对$PEPE的兴趣下降

加密货币市场以波动性和趋势快速变化而闻名，投资者对原始 Pepe 币 ($PEPE) 的兴趣明显下降。在过去 24 小时内$PEPE 的价格小幅下跌 0.56%，延续了自上周三以来 14.80% 回撤位。这种下跌与更广泛市场趋势一致，其中meme币平均涨幅0.83%。然而$PEPE 的交易量下降了 32.89%至 6.79 亿美元，表明交易活动大幅下降。

专家交易员 MateFinance 最近分享了对 X 上 $PEPE 看涨展望，预测可能会出现类似于Shiba Inu在 2021年底经历“暴跌”的反弹。尽管有这些乐观预测，但当的宏观经济挑战和 meme 币领域分散注意力带来了重大障碍。此外一位鲸鱼将 9 万亿 $PEPE 代币转移到了全球第二大中心化交易所 Bybit，这表明可能会出现大规模抛售。

Pepe Unchained 的出现

在人们对 $PEPE 的兴趣逐渐消退之际，Pepe Unchained ($PEPU) 迅速崛起。这款新 meme 币承诺“让 Pepe 再次伟大”，并提供了多项创新功能，使其有别于其前身。

第 2 层区块链兼容性：Pepe Unchained 在与以太坊兼容的自己的第 2 层区块链上运行，允许在 $PEPU 和 ETH 之间即时桥接。这降低了交易成本和交易时间，同时提供了高额的质押奖励。

高质押奖励：PEPU 提供诱人的质押奖励，目前提供超过 600% 的利率。这种高收益对散户投资者来说是一个有吸引力的选择。

降低交易成本：新的区块链旨在缓解以太坊的高成本和拥堵问题，使散户投资者更容易交易 $PEPU。强劲的预售表现：预售成功引人注目，大量投资涌入，预示着未来的表现强劲。

市场动态和未来前景

加密货币市场整体呈现复苏迹象，过去五天总市值增长 10%。这种看涨环境有利于 Pepe Unchained 等新兴 meme 币的发展。预计现货以太坊 ETF 将于 7 月中旬开始交易，这可能会进一步提振市场，并可能导致由机构投资推动的第二轮牛市。

基于以太坊的 meme 代币（例如 $PEPE 和 FLOKI）作为 ETH 的 beta 押注，表现强劲。分析师乐观地认为，$PEPE 可能从 8 月起创下历史新高，市值可能超过 Shiba Inu 甚至 Dogecoin。这种看涨势头可能会延伸到其他以 Pepe 为主题的代币，包括 Pepe Unchained。

投资者对 Pepe Unchained 的信心不断增强

除了筹集超过 300 万美元的资金外，长期投资也显着增加，越来越多的投资者将他们的 $PEPU 代币锁定在 Pepe Unchained 的质押池中。最近又有 2700 万个 $PEPU 代币被质押，价值约为 225,000 美元。这使得质押代币总数达到 2.59 亿个，反映出投资者信心不断增强。

尽管有大量质押代币涌入，但年收益率 (APY) 略有下降至 616%，但仍为新投资者提供约 51% 的可观月回报率。如此强劲的表现让拥有超过 41,000 名订阅者的着名 YouTuber Jacob Crypto Bury认为 Pepe Unchained 可能成为 100 倍的宝石。

Pepe Unchained确保安全和信任

为了让潜在投资者安心，Pepe Unchained 的智能合约已经经过 Coinsult 和 SolidProof 的两次全面审计，确保其代码的完整性。这种透明度和安全性进一步增强了投资者对该项目的信心。

随着 meme coin 市场的发展，投资者的注意力从 $SHIB 和 $PEPE 等老牌代币转向具有更高潜在回报的新机会。Pepe Unchained ($PEPU) 凭借其创新的 Layer-2 区块链、高额质押奖励和强劲的预售表现脱颖而出。这些特点，加上看涨的市场环境和强大的社区支持，使 Pepe Unchained 成为 meme coin 领域的有力竞争者。

结论：现在以最低价购买 $PEPU

对于那些希望利用下一个大型 meme 币机会人说，Pepe Unchained 提供一个引人注目投资案例。凭借其强大功能、显着的预售成功和高回报潜力，$PEPU 将成为加密货币市场的佼佼者。访问 Pepe Unchained 网站参与 ICO，并通过关注他们的社交媒体渠道随时了解最新信息。不要错过——今天就投资$PEPU，加入 meme 币的未来。