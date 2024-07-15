Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 为什么市场对$PEPE价格兴趣减退　其替代品预售额达到300万美元
加密货币新闻

为什么市场对$PEPE价格兴趣减退　其替代品预售额达到300万美元

mark
Updated:

Pepe Unchained ($PEPU) 凭借其成功的预售和创新功能赢得了投资者的兴趣，而原始 Pepe 币 ($PEPE) 的兴趣则逐渐下降。

在meme币领域一个值得注意的发展是，Pepe Unchained ($PEPU)自不到一个月前推出以来，在预售中筹集了超过300万美元。这一里程碑反映了投资者日益增长的兴趣，这种新meme币平均每周获100 万美元新资金，随着早期贡献者继续支持 Pepe Unchained，该项目正在获得发展势头，并可能在未来几周内使其投资流入量翻倍。

Pepe unchained

对$PEPE的兴趣下降

加密货币市场以波动性和趋势快速变化而闻名，投资者对原始 Pepe 币 ($PEPE) 的兴趣明显下降。在过去 24 小时内$PEPE 的价格小幅下跌 0.56%，延续了自上周三以来 14.80% 回撤位。这种下跌与更广泛市场趋势一致，其中meme币平均涨幅0.83%。然而$PEPE 的交易量下降了 32.89%至 6.79 亿美元，表明交易活动大幅下降。

专家交易员 MateFinance 最近分享了对 X 上 $PEPE 看涨展望，预测可能会出现类似于Shiba Inu在 2021年底经历“暴跌”的反弹。尽管有这些乐观预测，但当的宏观经济挑战和 meme 币领域分散注意力带来了重大障碍。此外一位鲸鱼将 9 万亿 $PEPE 代币转移到了全球第二大中心化交易所 Bybit，这表明可能会出现大规模抛售。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

Pepe Unchained 的出现

在人们对 $PEPE 的兴趣逐渐消退之际，Pepe Unchained ($PEPU) 迅速崛起。这款新 meme 币承诺“让 Pepe 再次伟大”，并提供了多项创新功能，使其有别于其前身。

第 2 层区块链兼容性：Pepe Unchained 在与以太坊兼容的自己的第 2 层区块链上运行，允许在 $PEPU 和 ETH 之间即时桥接。这降低了交易成本和交易时间，同时提供了高额的质押奖励。

高质押奖励：PEPU 提供诱人的质押奖励，目前提供超过 600% 的利率。这种高收益对散户投资者来说是一个有吸引力的选择。

降低交易成本：新的区块链旨在缓解以太坊的高成本和拥堵问题，使散户投资者更容易交易 $PEPU。强劲的预售表现：预售成功引人注目，大量投资涌入，预示着未来的表现强劲。

市场动态和未来前景

加密货币市场整体呈现复苏迹象，过去五天总市值增长 10%。这种看涨环境有利于 Pepe Unchained 等新兴 meme 币的发展。预计现货以太坊 ETF 将于 7 月中旬开始交易，这可能会进一步提振市场，并可能导致由机构投资推动的第二轮牛市。

基于以太坊的 meme 代币（例如 $PEPE 和 FLOKI）作为 ETH 的 beta 押注，表现强劲。分析师乐观地认为，$PEPE 可能从 8 月起创下历史新高，市值可能超过 Shiba Inu 甚至 Dogecoin。这种看涨势头可能会延伸到其他以 Pepe 为主题的代币，包括 Pepe Unchained。

投资者对 Pepe Unchained 的信心不断增强

除了筹集超过 300 万美元的资金外，长期投资也显着增加，越来越多的投资者将他们的 $PEPU 代币锁定在 Pepe Unchained 的质押池中。最近又有 2700 万个 $PEPU 代币被质押，价值约为 225,000 美元。这使得质押代币总数达到 2.59 亿个，反映出投资者信心不断增强。

尽管有大量质押代币涌入，但年收益率 (APY) 略有下降至 616%，但仍为新投资者提供约 51% 的可观月回报率。如此强劲的表现让拥有超过 41,000 名订阅者的着名 YouTuber Jacob Crypto Bury认为 Pepe Unchained 可能成为 100 倍的宝石。

Pepe Unchained确保安全和信任

为了让潜在投资者安心，Pepe Unchained 的智能合约已经经过 Coinsult 和 SolidProof 的两次全面审计，确保其代码的完整性。这种透明度和安全性进一步增强了投资者对该项目的信心。

随着 meme coin 市场的发展，投资者的注意力从 $SHIB 和 $PEPE 等老牌代币转向具有更高潜在回报的新机会。Pepe Unchained ($PEPU) 凭借其创新的 Layer-2 区块链、高额质押奖励和强劲的预售表现脱颖而出。这些特点，加上看涨的市场环境和强大的社区支持，使 Pepe Unchained 成为 meme coin 领域的有力竞争者。

结论：现在以最低价购买 $PEPU

对于那些希望利用下一个大型 meme 币机会人说，Pepe Unchained 提供一个引人注目投资案例。凭借其强大功能、显着的预售成功和高回报潜力，$PEPU 将成为加密货币市场的佼佼者。访问 Pepe Unchained 网站参与 ICO，并通过关注他们的社交媒体渠道随时了解最新信息。不要错过——今天就投资$PEPU，加入 meme 币的未来。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 为什么市场对$PEPE价格兴趣减退　其替代品预售额达到300万美元
2 五年内1000亿美元加密货币诈骗 VS 一年内3.1万亿美元金融诈骗
3 牛市重临了吗？加密货币市场与以太坊ETF在7月重要动向分析
4 柴犬币关键指标暴跌　SHIB回调　熊市阶段来临？
5 马斯克Neuralink下週第二次人体植入晶片试验　第一次结果出人意料

Latest News

加密货币新闻

五年内1000亿美元加密货币诈骗 VS 一年内3.1万亿美元金融诈骗

esther
加密货币新闻

牛市重临了吗？加密货币市场与以太坊ETF在7月重要动向分析

mark

随着加密货币市场的持续增长和以太坊ETF的潜在上市，我们可能在不久的将来看到一个强劲的牛市。尤其是以太坊，其价格的持续上涨和市场份额的增加预示着对主流和山寨币投资者的吸引力。 此外技术指标如SMA和MACD的看涨信号强化了市场对未来价格上涨的期待。Solana等新兴山寨币的崛起也显示了多样化投资的潜力。整体来看，加密货币市场的动向表明了广泛的投资机会和即将到来的市场活跃期。 随着加密货币市场总值维持在超过2.15万亿美元，专家预测即将迎来新一轮的牛市。比特币市场份额增至53.5%，预期将突破10万美元的心理关口。与此同时随着山寨币的波动增加，市场上涌现出对未来山寨币趋势的各种讨论，包括哪些山寨币可能主导未来市场。  以太坊ETF或将改变游戏规则 本月可能上市的以太坊ETF或将改变游戏规则，预计会推动以太坊和其他领先山寨币的价格大幅上升，引发潜在的山寨币季节。 以太坊显示出看涨情绪，最近一天内价格上涨1.39%，突破了3100美元大关，并在重测其2800美元的关键支撑区域后，连续四天收益。 此外市场分析工具如简单移动平均线（SMA）和移动平均线收敛散度（MACD）均显示出牛市信号，市场买入压力强于卖出压力，展现出看涨趋势。短期内以太坊价格继续上涨，可能会突破其通道模式的阻力趋势线，并测试其上方的3730美元阻力位。 趁势买入新ICO预售代币 在Solana生态系统方面，儘管从年度高点回落超过32%，但今年投资组合已增长超过43%。Solana目前市值660.2亿美元，是第四大加密货币，其价格若要达到500美元，需上涨251.79%，这将大幅提升其市值至2324.7亿美元。 加密货币市场正在经历显著复苏，尤其是以太坊ETF的潜在上市，可能会进一步推动市场进入新一轮牛市。以太坊价格的持续上涨和市场份额的增加，预示着对主流和山寨币投资者的强大吸引力。同时，技术指标如SMA和MACD的看涨信号也强化了市场对未来价格上涨的期待，新兴山寨币的崛起显示了多样化投资的潜力，进一步表明市场即将进入活跃期。 WienerAI人工智慧加密货币（WAI）预售热烈 WienerAI 已经启动了其预售结束的倒计时，目前筹集超过740万美元，预售将在16天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线，之后更会在大的CEX（中心化交易所）上线。 WienerAI是一个流行的预发佈 meme 币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI 代币为该机器人提供支援，让用户可以访问 WienerAI 易于使用的交易介面。使用者可以输入他们的投资标准，WienerAI 的人工智慧技术将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。 你可以要求它找到每日交易量较高的低市值 DeFi 代币。然后，该机器人将突出显示最佳匹配并解释其选择。WienerAI 还支持跨 DEX 的无缝代币交换，让交易者能够迅速抓住机会。很快，它还将提供反抢先交易功能来保护交易者。 WienerAI 包含一个年收益率为 226% 的质押协定，这为其快速发展的社区“香肠军团”做出了贡献。WienerAI...

加密货币新闻

柴犬币关键指标暴跌　SHIB回调　熊市阶段来临？

esther

在市场整体回调的背景下，柴犬币经历了显著的价格下跌，过去一周跌幅达到22%。SHIB交易价格为$0.00001596，24小时内下跌了5.8%。 在这一下跌过程中，SHIB生态系统中的关键网络指标也出现了大幅下滑。数据显示，Shibarium的每日交易量已降至4,429笔，比之前的数据减少了26%。 此外，24小时内处理的区块总数减少了67%，活跃账户数量也大幅下降约80%，仅剩138个。 柴犬币今日困境中Shibarium指标下滑 Shibarium，作为一个在2023年8月推出的以太坊二层扩展解决方案，旨在将柴犬币与其他模因币竞争对手区分开来。 Buckle up #SHIBARMY 🛸 Shibarium is officially live and ready to explore: https://t.co/56VsqOa2jt — Shib (@Shibtoken) August 16, 2023 网络开发者设计Shibarium旨在降低交易费用、提升扩展性并改善速度。专家表示，Shibarium的进展对柴犬币潜在的价格上涨至关重要。 今年3月，该协议的交易量飙升至数百万笔。高交易率与柴犬币价格的飙升相吻合，柴犬币的价格一度冲击两年新高。因此，可以推断Shibarium的进展通过增强柴犬币生态系统的活动对SHIB价格的上涨做出了贡献。 Shibarium Records Over 200M...

加密货币新闻

马斯克Neuralink下週第二次人体植入晶片试验　第一次结果出人意料

mark
加密货币新闻

加密投资者购买$OM MANTRA和$WAI　最炙手可热AI币　有望暴涨13倍

esther
加密货币新闻

比特币价格暴跌后反弹至 58,000 美元　加密春天重现应该买哪些代币？

mark
加密货币新闻

美联储为九月降息暖身　比特币价格重上5万8美元　以太币重上3万2美元

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.