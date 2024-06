WienerAI交易机器人　加密货币界的ChatGPT　WienerAI预售突破550万美元

一款有前途的 ERC-20 Meme币刚刚公布了其即将推出的交易机器人的几张预览图,引起了社区的热议。

WienerAI ($WAI) 在 X 上发布了四张截图,展示了即将推出的聊天机器人的外观和工作方式。

与 ChatGPT 类似,该机器人可以进行关于加密货币的广泛对话。如果你连接你的钱包,它还可以自动交换代币并推荐获利交易。

We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion.

$WAI 代币在预售期间最近突破了 550 万美元,目前代币价格为 $0.000717,质押年收益率为 205%。

最近的 ASI 合并可能会推动 AI 项目达到更高的水平,这可能对即将迎来下一次价格上涨的 WienerAI 有利。

让我们讨论为什么会这样,以及 WienerAI 是否是一个有前景的项目适合你。

WienerAI 承诺的 AI 交易机器人即将推出。在 X 上的预览帖子中,开发人员展示了机器人的实际操作。

If you've ever felt like crypto trading is complicated, you're not alone. That's why we've built WienerAI with simplicity in mind.

WienerAI acts like most AI chat bots you've used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024