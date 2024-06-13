WienerAI交易机器人　加密货币界的ChatGPT　WienerAI预售突破550万美元

一款有前途的 ERC-20 Meme币刚刚公布了其即将推出的交易机器人的几张预览图，引起了社区的热议。

WienerAI ($WAI) 在 X 上发布了四张截图，展示了即将推出的聊天机器人的外观和工作方式。

与 ChatGPT 类似，该机器人可以进行关于加密货币的广泛对话。如果你连接你的钱包，它还可以自动交换代币并推荐获利交易。

More than just a bot–WienerAI is your ultimate crypto trading companion. We're delighted to share some sneak peeks with our incredible and supportive community. (1/4) pic.twitter.com/kR8ypeJycj — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

$WAI 代币在预售期间最近突破了 550 万美元，目前代币价格为 $0.000717，质押年收益率为 205%。

最近的 ASI 合并可能会推动 AI 项目达到更高的水平，这可能对即将迎来下一次价格上涨的 WienerAI 有利。

让我们讨论为什么会这样，以及 WienerAI 是否是一个有前景的项目适合你。

WienerAI 交易机器人一览 – 交换、交易和跟踪

WienerAI 承诺的 AI 交易机器人即将推出。在 X 上的预览帖子中，开发人员展示了机器人的实际操作。

If you've ever felt like crypto trading is complicated, you're not alone. That's why we've built WienerAI with simplicity in mind. WienerAI acts like most AI chat bots you've used before. Except this bot helps you find winning crypto trades. (2/4) pic.twitter.com/6whYnCkSlZ — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

根据官方信息，这是聊天机器人可以做到的：

解释加密货币概念，并教育您有关加密货币领域的知识

解释加密货币概念，并教育您有关加密货币领域的知识 查找获利交易，并解释其推荐背后的理由

查找获利交易，并解释其推荐背后的理由 在应用内无缝切换代币

在应用内无缝切换代币 跟踪您的持仓和交换历史

这个机器人在多个去中心化交易所上无交易费用，并且可以根据您的偏好调整个性化交易策略，并共同制定交易计划。代币持有者还将获得 MEV（最大效益抢先交易）保护，提升额外安全性。

一旦项目在交易所上市，WienerAI 的交易机器人将会推出。



虽然目前不清楚它使用的是哪个 GPT 模型，但可能使用 GPT-4 或开发团队构建的独立模型。

$WAI 的白皮书承诺“一个 AI 同伴和收益共生的新世界”，以及一个 AI 同时是朋友和助手的未来。

鉴于最近人工智能发展的大幅增长（如苹果的智能技术），可以预见 WienerAI 在未来几周可能会更受关注。

AI 项目突破 550 万美元，接近下一波价格上涨

WienerAI 在短短两个月内筹集了超过 550 万美元，并且投资者的兴趣不断增长。在过去一周，投资者购买了将近 10 万美元的 $WAI，并质押了超过 2500 万枚代币。

到目前为止，已质押超过 50 亿枚代币，年化收益率为 204%，奖励将随着每个 $ETH 区块的挖掘而发放。

💰 投资 437 美元购买 609,483 枚 $WAI，一年后将获得 1,852,828 枚 $WAI，按当前价格 $0.000717 计算相当于 1,328 美元。



根据我们的 WienerAI 价格预测，该代币可能在 2024 年底达到 $0.0045，较目前价格增长 535%。

质押 $WAI 将在预售期间锁定代币。根据 WienerAI 的解锁计划（目前未知），您将能够在上市后撤回这些代币（以及奖励）。

要购买 WienerAI，请访问官方预售网站，选择一种货币，连接您的钱包，并确认交易。

结论 – WienerAI 是否会成为下一个伟大的 AI 代币？

WienerAI 突破了筹集 550 万美元的里程碑，并即将推出的 AI 交易聊天机器人应该会将项目置于投资者的聚光灯下。

SingularityNET ASI 合并可能会使 $WAI 的预售独自成功，前提是有足够的社区支持和一些运气。

请记住，加密行业波动大，meme币是高风险投资。请自行调研并负责任地投资，以充分利用它们。