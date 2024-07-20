$WIF飙升54%重返前50名　P2E代币$PLAY或成为下一个领头羊

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DogWifHat ($WIF)本周上涨了54% ，市值达到23亿美元，重返前50名加密货币行列。

，市值达到23亿美元，重返前50名加密货币行列。 尽管模因币市场整体市值下滑，Solana币种如$WIF、$BONK和$POPCAT却逆势上涨，日涨幅达到6%。

尽管模因币市场整体市值下滑，Solana币种如$WIF、$BONK和$POPCAT却逆势上涨，日涨幅达到6%。 P2E代币PlayDoge（$PLAY）可能成为下一个大热的Doge主题币。它在预售阶段突破了570万美元的里程碑，并且提供了强大的实用性，超越了单纯的模因吸引力。

昨天，基于Solana的模因币$WIF在经历了54%的周涨幅后，重返前50大加密货币。当前交易价格为2.39美元，$WIF以23亿美元的市值排名第43位。

另一款受到Shiba Inu启发的Solana代币Bonk（$BONK）最近超越了$WIF，市值一度攀升至模因币前四位，但现在已回落至第五位。

$WIF距离其历史高点4.85美元仍有较长的路要走，但积极的市场情绪和技术分析表明，反弹正在进行中。

与此同时，新兴的狗狗主题模因币也开始受到关注。$PLAY，一款从Doge转型为Tamagotchi的预售代币，筹集了近600万美元，显示出重复$WIF成功的强大潜力。

$WIF能否突破历史新高？

尽管最初跌破上市价格，$WIF给那些将下跌视为买入机会的投资者带来了超过7000%的收益，并在2024年3月达到了4.85美元的高点。

此后，$WIF在反弹至4美元的过程中遇到困难，大部分7月时间内跌至2美元以下，但本周上涨了54%。

50日和200日简单移动均线均显示出看涨趋势，中性相对强弱指数（RSI）表明短期内修正的可能性较小。



根据价格预测，$WIF可能在7月底前达到3.50美元。如果继续保持上升趋势，可能在8月达到新的历史高点5.85美元。

$WIF的爆发性增长与整体模因币市场市值的下降趋势（过去24小时下跌2.96%）形成对比。然而，Solana模因币表现良好，显示出每日6%的涨幅。

此外，十大狗狗主题币中有九个在上周出现了显著的上涨。看来模因币热潮尚未结束，Shiba Inu领衔其后，紧随其后的是青蛙币$PEPE（+33.6%）、$BRETT（+18.3%）和$PEPECOIN（+31.7%）。

模因币复兴——投资者寻求实用性

在狗狗和青蛙争夺模因市场主导地位之际，$PLAY在预售中突破了570万美元的里程碑。

将Doge的魅力与游戏化结合起来，P2E代币$PLAY力求为持有者提供长期价值，不同于大多数仅依赖炒作的模因币。



该项目融入了90年代的怀旧元素，以现代化的方式呈现经典的Tamagotchi游戏。现在，你可以通过喂养、训练和玩耍你的数字宠物来赚取真实的收益。

然而，这并不是$PLAY的唯一实用性。早期投资者可以在以太坊上以84%的年化收益率（APY）或在BNB链上以71%的年化收益率（APY）质押其代币，以赚取被动收益，并在上市后最大化回报。

当前$PLAY的价格为每个代币0.0052美元，预计到年底有潜力达到0.026美元，这将为持有者带来400%的收益。

$PLAY正迅速接近2400万美元的筹资目标，大部分资金将用于游戏开发和营销，以推动用户采纳。

要在预售中购买$PLAY，请访问官方网站。然后，连接你的钱包，选择网络（以太坊或BNB链），输入你想购买的代币数量，并确认交易。

结语

$WIF价格的激增让人们对模因币的黄金时代充满希望。然而，像$PLAY这样的新预售项目突显了向以实用性驱动的模因项目转变的趋势，这些项目能够为投资者带来长期回报。

参考资料