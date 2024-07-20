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$WIF飙升54%重返前50名　P2E代币$PLAY或成为下一个领头羊

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  • DogWifHat ($WIF)本周上涨了54%，市值达到23亿美元，重返前50名加密货币行列。
  • 尽管模因币市场整体市值下滑，Solana币种如$WIF、$BONK和$POPCAT却逆势上涨，日涨幅达到6%。
  • P2E代币PlayDoge（$PLAY）可能成为下一个大热的Doge主题币它在预售阶段突破了570万美元的里程碑，并且提供了强大的实用性，超越了单纯的模因吸引力。

昨天，基于Solana的模因币$WIF在经历了54%的周涨幅后，重返前50大加密货币。当前交易价格为2.39美元，$WIF以23亿美元的市值排名第43位

另一款受到Shiba Inu启发的Solana代币Bonk（$BONK）最近超越了$WIF，市值一度攀升至模因币前四位，但现在已回落至第五位。

$WIF距离其历史高点4.85美元仍有较长的路要走，但积极的市场情绪和技术分析表明，反弹正在进行中

与此同时，新兴的狗狗主题模因币也开始受到关注。$PLAY，一款从Doge转型为Tamagotchi的预售代币，筹集了近600万美元，显示出重复$WIF成功的强大潜力

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$WIF能否突破历史新高？

尽管最初跌破上市价格，$WIF给那些将下跌视为买入机会的投资者带来了超过7000%的收益，并在2024年3月达到了4.85美元的高点。

此后，$WIF在反弹至4美元的过程中遇到困难，大部分7月时间内跌至2美元以下，但本周上涨了54%

50日和200日简单移动均线均显示出看涨趋势，中性相对强弱指数（RSI）表明短期内修正的可能性较小。

根据价格预测，$WIF可能在7月底前达到3.50美元。如果继续保持上升趋势，可能在8月达到新的历史高点5.85美元

$WIF的爆发性增长与整体模因币市场市值的下降趋势（过去24小时下跌2.96%）形成对比。然而，Solana模因币表现良好，显示出每日6%的涨幅。

此外，十大狗狗主题币中有九个在上周出现了显著的上涨。看来模因币热潮尚未结束，Shiba Inu领衔其后，紧随其后的是青蛙币$PEPE（+33.6%）、$BRETT（+18.3%）和$PEPECOIN（+31.7%）。

模因币复兴——投资者寻求实用性

在狗狗和青蛙争夺模因市场主导地位之际，$PLAY在预售中突破了570万美元的里程碑

将Doge的魅力与游戏化结合起来，P2E代币$PLAY力求为持有者提供长期价值，不同于大多数仅依赖炒作的模因币。

该项目融入了90年代的怀旧元素，以现代化的方式呈现经典的Tamagotchi游戏。现在，你可以通过喂养、训练和玩耍你的数字宠物来赚取真实的收益。

然而，这并不是$PLAY的唯一实用性。早期投资者可以在以太坊上以84%的年化收益率（APY）或在BNB链上以71%的年化收益率（APY）质押其代币，以赚取被动收益，并在上市后最大化回报。

当前$PLAY的价格为每个代币0.0052美元，预计到年底有潜力达到0.026美元，这将为持有者带来400%的收益。

$PLAY正迅速接近2400万美元的筹资目标，大部分资金将用于游戏开发和营销，以推动用户采纳。

要在预售中购买$PLAY，请访问官方网站。然后，连接你的钱包，选择网络（以太坊或BNB链），输入你想购买的代币数量，并确认交易。

结语

$WIF价格的激增让人们对模因币的黄金时代充满希望。然而，像$PLAY这样的新预售项目突显了向以实用性驱动的模因项目转变的趋势，这些项目能够为投资者带来长期回报。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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