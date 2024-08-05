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X 封锁一利用帖子推出新迷因币的账户

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X上的一个账户提供了一种方法，让其他用户可以在Solana上创建和推出迷因币。用户只需通过普通的社交媒体帖子即可轻松创建和推出迷因币

据消息来源，这个名为makenowmeme的账户自被用户发现以来已获得15,000名关注者。该巨型社交平台最近发现并暂停了该账户，因其违反了平台规则。

创新系统允许用户在Solana上创建迷因币

该账户提供了一种格式，用户必须按照该格式创建代币。这个格式涉及结构化的发布格式，其机制与Solana区块链，尤其是Raydium去中心化交易所相关联。

用户在发布之前需要提供代币名称、一个相关的代码，以及代币描述。用户还必须在帖子中标记@makenowmeme，并附上图片或视频。

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根据该账户的说明，系统使用了绑定曲线机制，确保随着更多人购买代币，代币价格会逐步上涨。

一旦买家购买了足够数量的代币，X账户会在Solana区块链上的Raydium去中心化交易所存入流动性。然后，代币会被销毁，以增加稀缺性并提高剩余代币的价值。

此外，该账户描述了这一机制类似于Pump.fun的运作方式。Pump.fun是一个广受欢迎的平台，用于在Solana区块链上生成迷因币。

该账户的网站显示，Dogs是领先的代币，市值为184,000美元。平台还提供MNM代币作为奖励，并通过空投分发。

然而，这些奖励将在迷因币达到特定的市值和交易量里程碑时发放。

Solana上的迷因币带来了巨额利润

根据Lookonchain分析平台在8月1日的报道，makenowmeme迷因币为Degen交易员带来了巨额利润。

在一小时内，一名交易员仅通过一个makenowmeme代币实现了4,721 SOL，约合80万美元。最初，这位交易员（第三个购买该迷因币的地址）花费了50 SOL购买了2.57亿个CTO代币。

随后，该交易员将2.28亿个CTO代币以4,771 SOL的价格出售，获得了4,721 SOL的巨大利润

看到这一情况后，Nansen链上分析平台的首席执行官Alex Svanevik迅速行动。他于7月31日在makenowmeme上推出了一个名为IQ的迷因币

他表示，推出该代币是为了测试朋友开发的技术，但曾敦促关注者不要急于参与。然而，正如DEXScreener所报道，该代币在上线当天市值急剧上涨

总体而言，7月底Solana生态系统中的迷因币表现超出预期。Cointelegraph报道，迷因币的收益如此显著，超过了更广泛的加密市场。

在Coingecko上，迷因币占据了整个加密市场市值的2%，总额达到480亿美元。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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