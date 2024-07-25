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微软蓝屏死机后　下一代Windows 12的重启系统危机

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在现代科技的世界中，操作系统的稳定性与创新能力显得尤为重要。最近全球用户再次感受到蓝屏死机（Blue Screen of Death, BSOD）带来的困扰，而这一问题的解决方案似乎是回到最基本的IT建议，反复重启系统。

同时微软的下一代操作系统Windows 12也备受关注，预计将带来更多的人工智慧（AI）功能和全新的桌面用户界面。本文将综合这两则报导，探讨当前操作系统的问题及未来展望。

蓝屏死机再次成为焦点

近日微软的蓝屏死机问题再度引发关注。这是一种用户在使用Windows操作系统时，遇到严重错误时出现的屏幕显示。

根据Forbes的报导，这次的蓝屏死机问题由于CrowdStrike的系统故障而被推上风口浪尖。许多用户发现他们的电脑在安装或更新CrowdStrike安全软件后，频繁出现蓝屏死机。微软建议用户採取最基本的IT解决方案，即反复重启系统，以解决这一问题。

这种解决方案虽然在某些情况下有效，但并不是一劳永逸的方法。反复重启系统可能会暂时解决问题，但根本原因却未得到解决。这反映了当前操作系统在面对複杂硬件和软件环境时，仍存在一定的稳定性挑战。

Windows 12的期待

与此同时，微软正在积极准备推出其下一代操作系统——Windows 12。根据消息Windows 12预计将在2025年下半年发布。在此之前，微软将在2024年下半年推出Windows 11 24H2更新。这意味着Windows 12的发布时间可能会比原计划稍晚。

Windows 12被预期将带来更多的AI功能，这是微软近年来一直强调的方向。Windows 11的23H2更新已经引入了许多强大的AI工具和功能，而24H2更新也将延续这一趋势。对于Windows 12，业界普遍认为其AI能力将更加稳定、强大且安全。特别是在搜索功能和文件管理方面，Windows 12将引入更智能算法，提供更个性的用户体验。

此外Windows 12的桌面用户界面也将迎来重大改变。在2022年的微软Ignite大会上，微软展示了一个新的桌面佈局，包括浮动任务栏和搜索面板，以及在屏幕左上角显示的天气信息。这些变化表明，微软希望通过新的设计目标，为用户提供更现代化和直观的使用体验。

硬件需求和发布时间

随着AI功能的增强，Windows 12对硬件的要求也将提升。用户需要至少1 GHz的处理器速度、64位处理器和4-8GB的内存才能流畅运行Windows 12。外部存储方面，256GB的存储空间应该足够，但对于处理大型文件的用户，建议至少512GB。此外，支持DirectX 12或更高版本的显卡也是必需的。

Windows 12的发布时间预计在2025年下半年，可能是9月或10月。根据微软的更新策略，Windows操作系统每年都会进行一次功能更新。因此，Windows 12的发布时间将与这一策略保持一致。

与以往的Windows操作系统更新一样，拥有Windows 10或Windows 11有效许可证的用户可以免费升级到Windows 12。然而，对于一些更强大的AI功能，可能会有额外的订阅模式。至于单独购买Windows 12，预计其价格策略将与Windows 11相似，即Windows 12 Home版本约为139美元，而Windows 12 Pro版本则接近199美元。

结语

微软在面对当前操作系统稳定性挑战的同时，也在积极推动新一代操作系统的开发。蓝屏死机问题提醒我们，操作系统的稳定性仍需改进，而Windows 12的到来则让我们对未来充满期待。随着AI技术的不断发展，Windows 12将为用户带来更智能、更个性化的使用体验。我们期待微软能够在提升操作系统稳定性的同时，继续推动技术创新，为全球用户提供更优质的产品和服务。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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