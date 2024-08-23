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加密黑客利用麦当劳Instagram实施Rug Pull骗局　盗取70万美元

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  • 骗子黑进了这家快餐巨头的Instagram账户，以推广一个虚假的模因币$GRIMACE。
  • 麦当劳已确认这是一起“孤立事件”，并解决了这个问题。
  • Bubblemaps表示，黑客最初获得了该模因币总供应量的75%。

在近期一波高调的黑客攻击中，加密黑客控制了麦当劳的Instagram账户。他们的目的是推广一个虚假的模因币$GRIMACE，并从受害者那里盗取了70万美元。

被黑的麦当劳账户

周三，黑客接管了麦当劳的官方Instagram账户，并推广了一个基于Solana的模因币$GRIMACE，该币以餐厅的紫色怪物吉祥物命名。

Grimace是谁？

Grimace是麦当劳乐园广告中的一个大型紫色角色，是其市场营销和广告活动的一部分。

账户简介被更改为“对不起，你刚被India_X_Kr3w套路了，谢谢你的70万美元Solana”，并配有印度国旗表情符号。麦当劳的市场营销总监Guillaume Huin的X账号也被黑客攻击。

麦当劳向《纽约邮报》确认，他们“知晓这一孤立事件”

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我们已经解决了这些账户的问题，并对在此期间发布的任何冒犯性语言向我们的粉丝致以诚挚的歉意。——麦当劳

加密Rug Pull骗局

“Rug pull”是一种退出骗局。黑客在社交媒体上创建并推广一个虚假的代币，以吸引投资者资金，然后关闭项目并消失。

区块链分析服务Bubblemaps指出，黑客获取了$GRIMACE总供应量的75%，并将代币分发到大约100个数字钱包中。

回顾

不幸的是，今年造成投资者财务和心理伤害的网络攻击变得更加普遍

骗子常常利用社交媒体制造炒作和FOMO，因此在投资任何加密货币或NFT项目之前，请务必做好自己的研究（DYOR）。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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香港人电骗案激增：一季骗走富人7亿骗术揭秘

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近年来香港的电信诈骗案件屡见不鲜，尤其是冒认官员的骗案呈现出愈发猖獗的趋势。尽管警方和金管局采取了多项教育和预防措施，但相关案件仍在大幅增加。本文将探讨冒认官员骗案的现状、背后的原因，以及政府和金融机构所采取的防范措施。 冒认官员骗案猖獗的现状 根据警方的统计数据，2024年第一季度共记录了168宗冒认官员的电信诈骗案件，涉案金额高达7.6亿元，较去年同期暴增3.8倍。这些案件不仅数量增多，涉案金额也愈发惊人，反映出骗徒手法的日益精密和受害者群体的广泛性。 其中一个典型案例是一名70岁的公司董事，她在接到冒认内地官员的诈骗电话后，被迫害心理逐渐加深。骗徒通过频繁的“车轮式来电”和逼真伪造的官员文件，逐步瓦解了她的心理防线。最终这名富婆被迫在两年内分批将2.65亿元转入所谓的“保证金户口”，这一金额也刷新了近年来电骗案的记录。 受害群体的心理弱点 冒认官员的诈骗手法之所以屡屡得手，主要归因于受害者的心理弱点。许多受害者，尤其是内地来港的学生（即“港漂”）和香港的长者，由于对内地执法部门的恐惧以及对冒认官员的盲目信任，极易陷入骗徒的圈套。 例如2024年4月，专门针对“港漂”学生的假冒官员骗案激增，受害人数达到23人，较今年初的月均13宗增长了逾七成。骗徒通过“洗脑式攻击”，利用受害者害怕内地法律制裁的心理，成功地操控他们的行为，最终导致受害者在恐惧和压力下交出巨款。 金管局的防范措施 针对这一日益严重的问题，金管局正在积极研究新的防范措施，以保护长者等高风险群体免受电信诈骗的侵害。金管局目前正在考虑推出名为“超级夹万”的新措施，旨在为银行客户（尤其是长者）提供更高的资金安全保障。 “超级夹万”计划允许银行客户将部分存款转入一个特殊的安全区域。该区域的资金提取将受到严格限制，客户必须亲临银行分行并通过一系列保安核实程序才能取款。这一措施旨在增加提款过程的“阻力”，使得即便客户在受到骗徒威胁或欺骗时，银行职员也能有时间通过询问和观察来识别潜在的诈骗风险，从而减少受骗的可能性。 教育与预防的重要性 虽然“超级夹万”措施为长者提供了更高的资金安全保障，但防范电信诈骗最根本的措施仍然是教育和意识的提高。金管局和警方在持续加强公众教育，提醒市民在接到可疑电话或面对神秘人的要求时，应先与家人或朋友商议，不要轻信来电内容。 此外警务处处长萧泽颐也公开表示，市民如接到自称“内地官员”的电话，应该立即挂断，绝对不要相信通话内容。萧处长强调：“我保证那一定是骗局，101%是骗局！”这一明确的警告进一步强化了公众对冒认官员诈骗的警惕性。 结论： 随着电信诈骗案件的不断增多，尤其是冒认官员骗案的高发，社会各界必须共同努力提高防范意识。尽管金管局的“超级夹万”措施为长者等高危群体提供了一定的保护，但公众在日常生活中保持警惕、提高对诈骗手法的认识，才是避免受骗的最有效途径。通过加强教育和预防，我们有望减少此类案件的发生，保护市民的财产安全。

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