加密黑客利用麦当劳Instagram实施Rug Pull骗局　盗取70万美元

在近期一波高调的黑客攻击中,加密黑客控制了麦当劳的Instagram账户。他们的目的是推广一个虚假的模因币$GRIMACE,并从受害者那里盗取了70万美元。

周三,黑客接管了麦当劳的官方Instagram账户,并推广了一个基于Solana的模因币$GRIMACE,该币以餐厅的紫色怪物吉祥物命名。

账户简介被更改为“对不起,你刚被India_X_Kr3w套路了,谢谢你的70万美元Solana”,并配有印度国旗表情符号。麦当劳的市场营销总监Guillaume Huin的X账号也被黑客攻击。

麦当劳向《纽约邮报》确认,他们“知晓这一孤立事件”。

区块链分析服务Bubblemaps指出,黑客获取了$GRIMACE总供应量的75%,并将代币分发到大约100个数字钱包中。

hacker owned 75% of the supply

used multiple addresses to buy on Pumpfun simultaneously, then spread into ~100 addresses

sold for $700k

