加密黑客利用麦当劳Instagram实施Rug Pull骗局　盗取70万美元

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在近期一波高调的黑客攻击中，加密黑客控制了麦当劳的Instagram账户。他们的目的是推广一个虚假的模因币$GRIMACE，并从受害者那里盗取了70万美元。

被黑的麦当劳账户

周三，黑客接管了麦当劳的官方Instagram账户，并推广了一个基于Solana的模因币$GRIMACE，该币以餐厅的紫色怪物吉祥物命名。

Grimace是谁？ Grimace是麦当劳乐园广告中的一个大型紫色角色，是其市场营销和广告活动的一部分。

账户简介被更改为“对不起，你刚被India_X_Kr3w套路了，谢谢你的70万美元Solana”，并配有印度国旗表情符号。麦当劳的市场营销总监Guillaume Huin的X账号也被黑客攻击。

麦当劳向《纽约邮报》确认，他们“知晓这一孤立事件”。

加密Rug Pull骗局

“Rug pull”是一种退出骗局。黑客在社交媒体上创建并推广一个虚假的代币，以吸引投资者资金，然后关闭项目并消失。



区块链分析服务Bubblemaps指出，黑客获取了$GRIMACE总供应量的75%，并将代币分发到大约100个数字钱包中。

hacker owned 75% of the supply used multiple addresses to buy on Pumpfun simultaneously, then spread into ~100 addresses sold for $700k thanks, @McDonalds 🍟 https://t.co/Gt9yb3V3qp pic.twitter.com/ojLoiJamdy — Bubblemaps (@bubblemaps) August 21, 2024

回顾

不幸的是，今年造成投资者财务和心理伤害的网络攻击变得更加普遍。

骗子常常利用社交媒体制造炒作和FOMO，因此在投资任何加密货币或NFT项目之前，请务必做好自己的研究（DYOR）。

参考资料