加密黑客利用麦当劳Instagram实施Rug Pull骗局　盗取70万美元

- 骗子黑进了这家快餐巨头的Instagram账户，以推广一个虚假的模因币$GRIMACE。
- 麦当劳已确认这是一起“孤立事件”，并解决了这个问题。
- Bubblemaps表示，黑客最初获得了该模因币总供应量的75%。
在近期一波高调的黑客攻击中，加密黑客控制了麦当劳的Instagram账户。他们的目的是推广一个虚假的模因币$GRIMACE，并从受害者那里盗取了70万美元。
被黑的麦当劳账户
周三，黑客接管了麦当劳的官方Instagram账户，并推广了一个基于Solana的模因币$GRIMACE，该币以餐厅的紫色怪物吉祥物命名。
账户简介被更改为“对不起，你刚被India_X_Kr3w套路了，谢谢你的70万美元Solana”，并配有印度国旗表情符号。麦当劳的市场营销总监Guillaume Huin的X账号也被黑客攻击。
麦当劳向《纽约邮报》确认，他们“知晓这一孤立事件”。
我们已经解决了这些账户的问题，并对在此期间发布的任何冒犯性语言向我们的粉丝致以诚挚的歉意。——麦当劳
加密Rug Pull骗局
区块链分析服务Bubblemaps指出，黑客获取了$GRIMACE总供应量的75%，并将代币分发到大约100个数字钱包中。
hacker owned 75% of the supply
used multiple addresses to buy on Pumpfun simultaneously, then spread into ~100 addresses
sold for $700k
thanks, @McDonalds 🍟 https://t.co/Gt9yb3V3qp pic.twitter.com/ojLoiJamdy
— Bubblemaps (@bubblemaps) August 21, 2024
回顾
不幸的是，今年造成投资者财务和心理伤害的网络攻击变得更加普遍。
骗子常常利用社交媒体制造炒作和FOMO，因此在投资任何加密货币或NFT项目之前，请务必做好自己的研究（DYOR）。
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