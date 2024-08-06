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特朗普的“加密小支票”偿还美国国债恐难奏效

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  • 唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划实施战略比特币储备，建议使用$BTC偿还美国国债。
  • 目前美国债务为35万亿美元，每100天增加1万亿美元。
  • 特朗普此举显示了他在即将到来的总统选举中争取加密选民的意图。

如何控制失控的美国国债？购买比特币（$BTC）

这是唐纳德·特朗普最新的想法，关于他计划中的比特币战略储备。特朗普设想通过囤积$BTC（美国政府作为最终的HODLer？），美国将能够“写一张小加密支票”来偿还国债

比特币战略储备以及关于$BTC与美国国债的建议出现在特朗普面临7月筹款被对手竞选活动超越的背景下。

特朗普比特币战略储备背后的数学问题

特朗普的债务偿还想法背后的数学问题忽略了一个明显的事实。目前美国国债为35万亿美元，而整个加密市场的市值（所有货币）不到2万亿美元。这之间的差距是17.5倍。

$BTC的市场份额为1万亿美元，因此即使持有一百万个$BTC（这是战略储备中提到的目标数量），也几乎无法对当前的债务产生实质性影响。

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但尽管数学计算不准确，特朗普提出这一举措还有其他原因。

“加密总统”的发言要点——是过度承诺还是其他？

自从7月底在纳什维尔举办的$BTC大会以来，特朗普加倍努力巩固自己作为“加密总统”的品牌形象

用比特币偿还国债与他的叙事相符，有助于抹去他早期关于加密货币的评论记忆——2019年称其为“不是钱”，2021年则表示“看起来像个骗局”。

作为其加密货币重塑的一部分，特朗普的竞选活动迄今已经：

  • 提出了将$BTC整合进美国金融系统的各种方式
  • 推动特朗普成为比特币大会的主讲嘉宾
  • 首次提出比特币战略储备的概念
  • 推广并推动加密货币政治捐款

最后一点尤为关键，因为副总统卡马拉·哈里斯在7月的竞选捐款中超过了特朗普的两倍（3.1亿美元对1.387亿美元）

争取加密投资者的选票（以及通过副总统提名J.D. Vance争取科技选票）显示了特朗普削减捐款差距、提升胜算的迫切愿望。

关于国家债务，它可能不会有太大变化……

使用$BTC（或任何其他加密货币）作为储备来解决当前的美国国债问题的可能性不大。

每100天增加1万亿美元的国债速度远远超过了比特币极端主义者最疯狂的增长预期。

相反，$BTC投资者也不希望代币以这样的速度增长——这会导致巨大的不稳定性，21世纪没有偿还美国国债的可能性

但特朗普看似不切实际的想法可能还有其意义。将美国定位加密货币领导者符合他的选民利益。这也吸引了比特币极端主义者——如果$BTC的价格达到每个代币3500万美元，那么特朗普的100万个比特币储备或许真的能写出那张支票。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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