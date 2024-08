特朗普的“加密小支票”偿还美国国债恐难奏效

如何控制失控的美国国债?购买比特币($BTC)。

这是唐纳德·特朗普最新的想法,关于他计划中的比特币战略储备。特朗普设想通过囤积$BTC(美国政府作为最终的HODLer?),美国将能够“写一张小加密支票”来偿还国债。

比特币战略储备以及关于$BTC与美国国债的建议出现在特朗普面临7月筹款被对手竞选活动超越的背景下。

$BTC的市场份额为1万亿美元,因此即使持有一百万个$BTC(这是战略储备中提到的目标数量),也几乎无法对当前的债务产生实质性影响。

但尽管数学计算不准确,特朗普提出这一举措还有其他原因。

自从7月底在纳什维尔举办的$BTC大会以来,特朗普加倍努力巩固自己作为“加密总统”的品牌形象。

用比特币偿还国债与他的叙事相符,有助于抹去他早期关于加密货币的评论记忆——2019年称其为“不是钱”,2021年则表示“看起来像个骗局”。

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019