香港人电骗案激增：一季骗走富人7亿骗术揭秘

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近年来香港的电信诈骗案件屡见不鲜，尤其是冒认官员的骗案呈现出愈发猖獗的趋势。尽管警方和金管局采取了多项教育和预防措施，但相关案件仍在大幅增加。本文将探讨冒认官员骗案的现状、背后的原因，以及政府和金融机构所采取的防范措施。

冒认官员骗案猖獗的现状

根据警方的统计数据，2024年第一季度共记录了168宗冒认官员的电信诈骗案件，涉案金额高达7.6亿元，较去年同期暴增3.8倍。这些案件不仅数量增多，涉案金额也愈发惊人，反映出骗徒手法的日益精密和受害者群体的广泛性。

其中一个典型案例是一名70岁的公司董事，她在接到冒认内地官员的诈骗电话后，被迫害心理逐渐加深。骗徒通过频繁的“车轮式来电”和逼真伪造的官员文件，逐步瓦解了她的心理防线。最终这名富婆被迫在两年内分批将2.65亿元转入所谓的“保证金户口”，这一金额也刷新了近年来电骗案的记录。

受害群体的心理弱点

冒认官员的诈骗手法之所以屡屡得手，主要归因于受害者的心理弱点。许多受害者，尤其是内地来港的学生（即“港漂”）和香港的长者，由于对内地执法部门的恐惧以及对冒认官员的盲目信任，极易陷入骗徒的圈套。

例如2024年4月，专门针对“港漂”学生的假冒官员骗案激增，受害人数达到23人，较今年初的月均13宗增长了逾七成。骗徒通过“洗脑式攻击”，利用受害者害怕内地法律制裁的心理，成功地操控他们的行为，最终导致受害者在恐惧和压力下交出巨款。

金管局的防范措施

针对这一日益严重的问题，金管局正在积极研究新的防范措施，以保护长者等高风险群体免受电信诈骗的侵害。金管局目前正在考虑推出名为“超级夹万”的新措施，旨在为银行客户（尤其是长者）提供更高的资金安全保障。

“超级夹万”计划允许银行客户将部分存款转入一个特殊的安全区域。该区域的资金提取将受到严格限制，客户必须亲临银行分行并通过一系列保安核实程序才能取款。这一措施旨在增加提款过程的“阻力”，使得即便客户在受到骗徒威胁或欺骗时，银行职员也能有时间通过询问和观察来识别潜在的诈骗风险，从而减少受骗的可能性。

教育与预防的重要性

虽然“超级夹万”措施为长者提供了更高的资金安全保障，但防范电信诈骗最根本的措施仍然是教育和意识的提高。金管局和警方在持续加强公众教育，提醒市民在接到可疑电话或面对神秘人的要求时，应先与家人或朋友商议，不要轻信来电内容。

此外警务处处长萧泽颐也公开表示，市民如接到自称“内地官员”的电话，应该立即挂断，绝对不要相信通话内容。萧处长强调：“我保证那一定是骗局，101%是骗局！”这一明确的警告进一步强化了公众对冒认官员诈骗的警惕性。

结论：

随着电信诈骗案件的不断增多，尤其是冒认官员骗案的高发，社会各界必须共同努力提高防范意识。尽管金管局的“超级夹万”措施为长者等高危群体提供了一定的保护，但公众在日常生活中保持警惕、提高对诈骗手法的认识，才是避免受骗的最有效途径。通过加强教育和预防，我们有望减少此类案件的发生，保护市民的财产安全。