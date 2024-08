香港人电骗案激增：一季骗走富人7亿骗术揭秘

查看任何一天的加密市场,你会发现价格波动剧烈,随机且出乎意料。 但与任何金融市场一样,存在着长期的趋势模式。现在,这些模式中的一个可能正准备将$BTC推向新的历史高点。 美国大选和即将召开的美联储会议是否会加速这一进程? 让我们深入探讨一下。 卖压的夏季即将结束 在春季和夏季期间,$BTC经历了主要的流动性注入和影响供需的事件: 这些事件向市场注入了数十亿美元,并引发了供应过剩的担忧,如果投资者大量涌入市场,可能会导致价格冲击。 然而,尽管$BTC在整个夏季价格波动剧烈,投资者依然展现了出色的持币耐心。 现在,随着Mt. Gox还款的完成,流动性注入似乎也接近尾声。$BTC在4月减半后的波动符合既有模式:该币通常在减半后的一到三个月内表现挣扎,然后逐渐找到稳定点。 综合来看,$BTC可能正在进入一个更稳定的时期,并有望在2024年年末之前为另一轮牛市做好准备。 全球流动性增加 流动性增加会加大卖压,但长期来看,利好流动性的环境对$BTC及整个加密经济体都是积极的。 global liquidity is finally ticking up will we see the greatest bull run ever in 2025???? pic.twitter.com/i0F1eQGowT...