Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 华为突破封锁迎战辉达主导地位：新AI晶片昇腾910C面世
新闻

华为突破封锁迎战辉达主导地位：新AI晶片昇腾910C面世

mark
Updated:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

华为在人工智能（AI）领域的进展再次引发市场关注。根据《华尔街日报》报导，华为即将推出一款名为昇腾910C的新AI晶片，这一产品被认为将媲美辉达（Nvidia）的H100晶片。这一动作不仅展现了华为在技术研发方面的坚持与突破，也反映了其在美国制裁下仍然保持强大竞争力的能力。

华为的新AI晶片：昇腾910C的诞生

昇腾910C是华为最新的AI晶片，据消息人士透露，该晶片在性能上可与辉达H100相抗衡。H100是辉达在去年推出的一款高性能AI晶片，被广泛认为是目前市场上最先进的AI处理器之一。因此，华为的昇腾910C能够与之媲美，意味着华为在AI技术领域的实力已达到世界级水平。

据悉华为的这一新晶片已经进入测试阶段，目前中国内地的一些大型互联网企业和电讯运营商，如字节跳动、百度、中国移动等，正在对昇腾910C进行测试。这些公司对该晶片表现出浓厚的兴趣，初步与华为进行了洽谈，订单可能超过7万块晶片，总值约20亿美元。这表明，华为的新晶片有望在国内市场佔据重要地位，甚至可能在未来挑战辉达在该市场的主导地位。

突破美国限制的技术挑战

华为能够继续推进晶片技术，尤其是在美国实施严格技术封锁的背景下，这本身就是一个令人瞩目的成就。美国对华为的多重限制，特别是在半导体领域，极大地限制了华为获取先进的製造设备和技术。然而，华为通过自身的技术研发和创新，逐步克服了这些障碍，推出了性能媲美国际顶尖水准的AI晶片，这充分显示了华为的技术实力和坚韧不拔的企业精神。

儘管如此，华为在推出昇腾910C的过程中仍面临一些挑战。消息人士透露，该晶片的生产存在一定的延迟，原因可能与华为持续面临美国进一步制裁的风险有关。这些不确定性使得晶片的量产和交付时间可能会有所变动。华为目前的目标是在今年10月开始发货，但最终的交货量和时间仍存在变数。

市场反应与未来展望

随着华为新AI晶片的推出，市场对其前景充满期待。对于中国的互联网企业和电讯运营商来说，华为的晶片将提供一个具有竞争力的选择，特别是在国际供应链紧张的背景下，这一点尤为重要。华为的昇腾910C如果能够顺利量产并交付，将对国内AI市场产生深远影响，甚至可能重塑全球AI晶片市场的竞争格局。

然而华为仍需面对来自美国的压力和国际市场的不确定性。美国可能会进一步加强对华为的制裁，特别是在先进製造技术方面，这可能会影响华为的晶片生产和供应链稳定性。此外，华为还需要应对来自辉达等国际巨头的竞争压力，确保其产品在性能、价格和市场复盖面上具备足够的优势。

结论：华为的技术突破与未来挑战

华为的新AI晶片昇腾910C的推出，无疑是该公司在技术领域取得的重要突破。这一突破显示出华为在面对国际压力时，仍能够依靠自身的研发实力，推出具有世界竞争力的产品。然而，华为未来仍将面临诸多挑战，包括来自美国的持续制裁和国际市场的不确定性。

未来几个月内，华为是否能够按计划量产并交付昇腾910C，将成为市场关注的焦点。如果华为能够成功克服挑战并保持技术领先地位，那麽其在全球AI市场中的地位将进一步巩固，并为中国的科技产业发展提供强大的动力。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 华为突破封锁迎战辉达主导地位：新AI晶片昇腾910C面世
2 以太币价格回调后或将迎来反弹：期货市场清算带来的机遇
3 川普与马斯克对谈分析：边境安全与强人政治是美国未来的关键
4 DeFi黑客攻击减少50%　加密货币总损失同比超过10亿美元
5 2024年加密货币市场分析：未来几周内保持谨慎

Latest News

加密货币新闻

以太币价格回调后或将迎来反弹：期货市场清算带来的机遇

mark
新闻

川普与马斯克对谈分析：边境安全与强人政治是美国未来的关键

mark

在這次备受瞩目的线上对话中，美国前总统、共和党总统候选人唐纳德·川普与特斯拉创始人埃隆·马斯克进行了深入探讨，话题涵盖了美国的边境安全、国际威慑力以及当前政府的执政表现。此次对话引发了广泛关注，尽管初期因技术原因导致部分听众无法参与，最终还是以录音形式公开，引发了社会各界的热议。 在对话中，川普首先就边境安全问题表达了深切担忧。他指出过去三年半时间里，大量非法移民涌入美国，已对国家的社会结构和安全形势造成严重影响。川普强调，边境安全已不再是一个单纯的政策问题，而是关系到美国未来生存的根本性挑战。 边境开放政策带来的种种挑战 川普详细说明了当前边境开放政策带来的种种挑战。他表示，如果边境问题继续得不到有效解决，美国将面临更为严峻的局势，甚至有可能在未来四年内难以维持国家的正常运转。他特别指出，涌入美国的移民不仅来自南美洲，也包括非洲、亚洲和中东等地，这使得问题更加复杂和难以应对。 川普强调，他并非反对移民，而是坚决主张移民必须通过合法途径进入美国。他认为当前的无序移民潮不仅制造了大量社会问题，也对美国的法律秩序构成了威胁。他警告，如果这种情况继续下去，美国将不得不进行历史上最大规模的驱逐行动。 国际威慑力与强人政治 在谈及国际局势时，川普表示，美国的国际威慑力已经显着下降，而这一现象是全球动荡局面的主要原因之一。他认为美国总统应当具备强大的威慑力，以确保其他国家在考虑侵略或其他敌对行为时会因畏惧美国的反应而有所顾忌。然而，当前的领导层未能有效传达这种威慑力，导致了世界范围内的多次冲突和不稳定事件。 川普具体提到，以色列近期遭受的袭击、俄罗斯入侵乌克兰，以及阿富汗的混乱局面，都反映出美国在全球事务中的影响力下降。 他直言，如果美国能展现更强的领导力，这些事件可能根本不会发生。川普还强调，能源政策的不当决策进一步削弱了美国的国际地位，尤其是关闭Keystone XL管道却批准俄罗斯天然气管道的行为，让美国的能源独立性受到了严重挑战，进而影响到国家安全。 对现任政府的批评与未来展望 川普在对话中对拜登政府的表现提出了严厉批评，尤其是在能源政策和国家安全领域。他认为，现任政府在这些关键问题上的决策缺乏逻辑性和一致性，未能有效捍卫美国的核心利益。川普特别指出，关闭Keystone XL管道的决定不仅对美国的能源供应造成了负面影响，也在全球范围内削弱了美国的威慑力。 展望未来，川普呼吁美国选民在即将到来的选举中作出明智的选择。他强调，美国需要一个能够展现强大领导力的总统，只有这样才能有效应对国内外的严峻挑战，确保国家安全和全球地位不受影响。他认为，只有通过强人政治，美国才能在未来的国际舞台上继续发挥主导作用，避免陷入更深的危机。 结论： 通过这次对话，川普向公众传达了他对美国当前和未来局势的深刻忧虑。他认为，边境安全和强有力的国际威慑力是确保美国未来生存与繁荣的关键，而当前政府的政策未能有效应对这些挑战。川普呼吁选民在未来的选举中支持具有强大领导力的候选人，以捍卫美国的核心利益，确保国家在充满不确定性的全球局势中立于不败之地。

加密货币新闻

DeFi黑客攻击减少50%　加密货币总损失同比超过10亿美元

esther

加密货币诈骗和黑客攻击是行业中的不幸一部分，DeFi协议常常成为攻击目标。 然而，尽管行业每年仍遭受数十亿美元的损失，我们注意到随着市场的成熟，出现了一个反复出现的趋势。 让我们深入了解一下新闻，看看为什么DeFi黑客攻击自去年以来减少了50%，而2024年盗窃金额达到10亿美元。 2023年DeFi黑客攻击大幅下降——这一趋势会持续吗？ 最近的Halborn报告显示，2023年DeFi黑客攻击的数量和金额大幅减少。像2022年3月的Ronin桥接攻击等臭名昭著的事件导致了数百万美元的加密货币被盗，且回收甚微。 随着DeFi市场的成熟，2023年的攻击次数明显减少。然而，2023年被盗资金中有超过一半（57.5%）来自链外攻击（如钱包被盗等），大多数攻击发生在未经审计的协议上。 报告强调了一个共同的漏洞：近80%的被攻击协议未采用多签名钱包，而多签名钱包需要多个参与方批准交易。 2024年黑客攻击和诈骗仍超10亿美元 尽管DeFi黑客攻击在去年减少了50%，2024年诈骗者仍然盗取了超过10亿美元。其中，仅WazirX黑客事件就占了234.9百万美元。 他们转向复杂的钓鱼计划、安装键盘记录器，并在Telegram和Discord频道中传播恶意链接。 大多数黑客使用的手法与传统金融领域的攻击方法相似——钓鱼计划、情感操控，以及伪装成名人和影响者。 这些诈骗依赖于经过验证的伎俩和加密货币领域持续存在的错失恐惧症（FOMO），以说服受害者发送无法追回的资金。 更复杂的技术漏洞也被利用，比如发现未经审计的协议或协议中的某些部分进行攻击。 不过，值得庆幸的是，加密安全公司在黑客之前成功发现了漏洞，在一个案例中阻止了一起6400万美元的黑客攻击。 保持安全，谨慎行事 基础的加密协议仍然提供最佳的安全性。不要点击可疑链接，选择经过全面审计的协议进行交易，尽可能使用冷钱包。 加密货币诈骗无处不在，如果不小心很容易成为受害者。在投资之前务必进行充分的项目调查（DYOR），切勿泄露你的私钥。 参考资料 Minterest Security Incident Post-Mortem Report (Minterest) How AstraSec team prevented DeFi protocol from...

加密货币新闻

2024年加密货币市场分析：未来几周内保持谨慎

mark
加密货币新闻

迈克尔·塞勒评论 $BTC最大缺陷　波动性是加密货币的核心特性

esther
加密货币新闻

美国国税局放宽加密货币申报要求：新草案简化纳税流程

mark
加密货币新闻

香港加密货币ETF面临结构性障碍：发展困境与前景分析

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.