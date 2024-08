市场准备迎接特朗普加密货币新爆料　行业将如何反应？

特朗普和加密货币成为了新的好朋友,虽然市场感受到了这种影响(无论好坏),但前总统及其家族仍有很多需要学习的地方。

现在,特朗普的儿子们(埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普二世)正准备与父亲一起全面涉足加密货币。

主要资产如比特币($BTC)、以太坊($ETH)、Solana($SOL)和$XRP在特朗普家族暗示即将有加密货币公告后,经历了显著的价格波动。

然而,公告的反应与特朗普儿子们预期的不同。让我们来看看发生了什么,以及为什么市场准备迎接特朗普加密货币的新爆料。

埃里克·特朗普在X(前身为Twitter)上暗示了一个新的加密货币项目。考虑到前总统近期将加密货币纳入当前总统竞选的支持,埃里克对加密货币的新热情以及特朗普代言的加密项目的潜力是合情合理的。

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr

— Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024