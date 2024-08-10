市场准备迎接特朗普加密货币新爆料　行业将如何反应？

为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

埃里克·特朗普（Eric Trump）和唐纳德·特朗普二世（Donald Trump Jr. ）宣布了一项 即将推出的特朗普加密货币项目 。

埃里克·特朗普（Eric Trump）和唐纳德·特朗普二世（Donald Trump Jr. ）宣布了一项 。 尽管尚未公布具体细节，但该项目可能会是一个 官方的特朗普meme币 。

尽管尚未公布具体细节，但该项目可能会是一个 。 该公告引发了褒贬不一的反应，迫使埃里克·特朗普警告关于拉高出货（pump-and-dump）骗局的危险。

特朗普和加密货币成为了新的好朋友，虽然市场感受到了这种影响（无论好坏），但前总统及其家族仍有很多需要学习的地方。

现在，特朗普的儿子们（埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普二世）正准备与父亲一起全面涉足加密货币。

主要资产如比特币（$BTC）、以太坊（$ETH）、Solana（$SOL）和$XRP在特朗普家族暗示即将有加密货币公告后，经历了显著的价格波动。

然而，公告的反应与特朗普儿子们预期的不同。让我们来看看发生了什么，以及为什么市场准备迎接特朗普加密货币的新爆料。

特朗普的儿子们准备“震撼加密世界”

埃里克·特朗普在X（前身为Twitter）上暗示了一个新的加密货币项目。考虑到前总统近期将加密货币纳入当前总统竞选的支持，埃里克对加密货币的新热情以及特朗普代言的加密项目的潜力是合情合理的。

I have truly fallen in love with Crypto / DeFi. Stay tuned for a big announcement…@Trump @realDonaldTrump @DonaldJTrumpJr — Eric Trump (@EricTrump) August 6, 2024

虽然埃里克·特朗普没有提供太多细节，但唐纳德·特朗普二世在一天后做出了进一步承诺，表示这个项目将比当前的meme币热潮产生更实质的影响。

这一公告引发了大量关注和猜测，特别是考虑到其他特朗普相关代币（Trumpcoins）的近期表现。

大多数人预期会出现另一个meme币，尽管是一个“官方”的meme币。然而，最初的公告仅模糊地提到了“加密货币和DeFi”，并带有标签#BeDeFiant。这可能是为什么公告没有引起广泛关注，反应也不完全符合兄弟们的期望。

特朗普儿子警告关于meme币拉高出货骗局

一段已被删除的视频声称代表埃里克的新项目，迫使他对这些说法做出澄清，强调该项目尚未正式启动。

This is absolutely false https://t.co/qmv2AKeUYD — Eric Trump (@EricTrump) August 8, 2024

或许讽刺的是，埃里克和唐纳德·特朗普二世公开警告他们的追随者关于投资meme币的危险。

他们强调了拉高出货（pump-and-dump）骗局的普遍性，这种骗局通过人为抬高币价然后迅速抛售以获取最大利润。

这引发了对现有特朗普相关项目与“官方”特朗普meme币之间区别的怀疑。

埃里克的帖子似乎确认了新项目将是一个代币，这更进一步推动了meme币的热潮。

我们的结论——特朗普家族是否在进入加密世界？

这次精心安排的公告和混合的反应导致一些不法分子利用原始帖子进行诈骗。这表明特朗普家族刚刚开始接受加密货币，他们仍然有很多需要学习的地方。

总体而言，这一事件表明特朗普的加密之旅才刚刚开始，过程中可能会有一些波折。希望新项目的表现能比其他近期的特朗普币更好。