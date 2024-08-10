Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 市场准备迎接特朗普加密货币新爆料　行业将如何反应？
新闻

市场准备迎接特朗普加密货币新爆料　行业将如何反应？

esther
Updated:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

  • 埃里克·特朗普（Eric Trump）和唐纳德·特朗普二世（Donald Trump Jr. ）宣布了一项即将推出的特朗普加密货币项目
  • 尽管尚未公布具体细节，但该项目可能会是一个官方的特朗普meme币
  • 该公告引发了褒贬不一的反应，迫使埃里克·特朗普警告关于拉高出货（pump-and-dump）骗局的危险。

特朗普和加密货币成为了新的好朋友，虽然市场感受到了这种影响（无论好坏），但前总统及其家族仍有很多需要学习的地方

现在，特朗普的儿子们（埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普二世）正准备与父亲一起全面涉足加密货币。

主要资产如比特币（$BTC）、以太坊（$ETH）、Solana（$SOL）和$XRP在特朗普家族暗示即将有加密货币公告后，经历了显著的价格波动。

然而，公告的反应与特朗普儿子们预期的不同。让我们来看看发生了什么，以及为什么市场准备迎接特朗普加密货币的新爆料。

特朗普的儿子们准备“震撼加密世界”

埃里克·特朗普在X（前身为Twitter）上暗示了一个新的加密货币项目。考虑到前总统近期将加密货币纳入当前总统竞选的支持，埃里克对加密货币的新热情以及特朗普代言的加密项目的潜力是合情合理的。

虽然埃里克·特朗普没有提供太多细节，但唐纳德·特朗普二世在一天后做出了进一步承诺，表示这个项目将比当前的meme币热潮产生更实质的影响

这一公告引发了大量关注和猜测，特别是考虑到其他特朗普相关代币（Trumpcoins）的近期表现。

大多数人预期会出现另一个meme币，尽管是一个“官方”的meme币。然而，最初的公告仅模糊地提到了“加密货币和DeFi”，并带有标签#BeDeFiant。这可能是为什么公告没有引起广泛关注，反应也不完全符合兄弟们的期望

特朗普儿子警告关于meme币拉高出货骗局

一段已被删除的视频声称代表埃里克的新项目，迫使他对这些说法做出澄清，强调该项目尚未正式启动。

 

或许讽刺的是，埃里克和唐纳德·特朗普二世公开警告他们的追随者关于投资meme币的危险

他们强调了拉高出货（pump-and-dump）骗局的普遍性，这种骗局通过人为抬高币价然后迅速抛售以获取最大利润。

这引发了对现有特朗普相关项目与“官方”特朗普meme币之间区别的怀疑。

埃里克的帖子似乎确认了新项目将是一个代币，这更进一步推动了meme币的热潮。

我们的结论——特朗普家族是否在进入加密世界？

这次精心安排的公告和混合的反应导致一些不法分子利用原始帖子进行诈骗。这表明特朗普家族刚刚开始接受加密货币，他们仍然有很多需要学习的地方。

总体而言，这一事件表明特朗普的加密之旅才刚刚开始，过程中可能会有一些波折。希望新项目的表现能比其他近期的特朗普币更好。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

Most Popular News

1 市场准备迎接特朗普加密货币新爆料　行业将如何反应？
2 数字资产投资者乐观情绪回归：加密货币市场的强劲反弹
3 着名金融作家揭示比特币为何无法有效对冲市场崩盘
4 亿万富翁Michael Saylor 透露个人持有超过10亿美元的比特币
5 技术崩溃或将$BTC拖至$50K以下　抛售潮持续

Latest News

加密货币新闻

数字资产投资者乐观情绪回归：加密货币市场的强劲反弹

mark
加密货币新闻

着名金融作家揭示比特币为何无法有效对冲市场崩盘

mark

黎巴嫩裔美国金融作家纳西姆·尼古拉斯·塔赫布 (Nassim Nicholas Taheb) 宣称，比特币 (BTC)是世界上最大的加密货币，无法有效对冲市场崩盘。该作者公开反驳其他分析师对比特币作为对冲和价值存储的观点，强调其投机性质和价格不稳定性。 在 CBNC 的 Squawk Box 节目中，塔勒布讨论了比特币在现代金融中的作用，强调其作为对冲通胀或市场崩盘的宣传作用被夸大了。塔勒布以批评 BTC 和普遍不喜欢加密货币行业而闻名，他认为比特币是一种极具投机性和波动性的资产。 比特币作为对冲市场崩盘的局限性 他透露，加密货币的投机性质削弱了其在经济动荡时期成为可靠价值存储手段的潜力。塔勒布的批评基于比特币最近的崩盘，当时比特币价格下跌了 20% 以上。 该财经作者透露，加密货币的大幅下跌“再次证明它不是资产贬值的对冲工具”。7月初，比特币市场受到大规模清算的困扰，这是由Mt. Gox的BTC分配计划和德国政府执行的抛售引发的。 目前受日本股市 崩盘、监管压力和宏观经济因素的不利影响，比特币价格大幅下跌。据 CoinMarketCap 数据显示，截至本文撰写之时，比特币交易价格为 57,333 美元，过去七天内下跌了 13.09%。 在谈到比特币最近的崩盘时，塔勒布将这种先驱加密货币与黄金进行了比较。这位金融作家表示，与比特币相比，黄金是一种更优越的价值储存手段。他举例说明，一条金链留在地上 10,000 年仍会保留其内在价值，这凸显了黄金的持久价值和长期稳定性。...

加密货币新闻

亿万富翁Michael Saylor 透露个人持有超过10亿美元的比特币

mark

MicroStrategy的执行董事长兼联合创始人Michael Saylor透露，他个人拥有超过10亿美元的比特币。在接受彭博社采访时，Saylor将比特币描述为“网络曼哈顿”，强调投资主要资产始终是一个好决定。 他没有透露他的BTC藏匿的确切金额。然而在2020年关于X的帖子中，他透露他持有17,732个BTC，他最初以大约1.75亿美元购买。 Saylor强调了比特币的优越性 在采访中，Saylor强调了比特币比实物和金融资本的优势，赞扬了其为个人、公司和国家创造大量财富的潜力。 他还评论了最近影响BTC的市场崩盘，称这种波动性是比特币本质所固有的。Saylor说：“[比特币]的波动性在短期内随时随地为世界上的每个人创造了数百亿美元的信贷和流动性。”此外，他指出，长期波动推动了“卓越的资产性能和耐用性”。 他领导的公司MicroStrategy也对比特币进行了大量投资。截至目前，MicroStrategy持有约226,500个比特币，价值约130亿美元。 这一战略举措不仅推高了该公司的股价，还将其定位为比特币的最大公共持有人。在最近的比特币会议上的演讲中，Saylor预测，到2045年，比特币的市值可能会飙升至280万亿美元。 他认为目前仅占全球财富0.1%的比特币在基本场景中有可能达到7%，相当于每比特币1300万美元的价格。在更乐观的场景中，他设想比特币可以捕获高达22%的全球财富，每个比特币可能价值4900万美元。 美国购买比特币作战略储备 他强调，与法定货币和实物资产不同，比特币的价值不会因地缘政治或经济危机而稀释。比特币储备是“路易斯安那州购买时刻”就在最近，Saylor将美国购买比特币“战略储备”的想法比作“路易斯安那州购买时刻”。 8月6日，Saylor在CNBC上发表讲话，表示他热情支持怀俄明州参议员Cynthia Lummis提出的比特币法案。 这项立法将要求美国财政部逐步积累100万比特币，占比特币总供应量的近5%。 塞勒引用托马斯·杰斐逊在1803年以1500万美元收购路易斯安那领地，这几乎使美国的面积翻了一番，从而得出了历史上的相似之处。他将比特币描述为“匮少、可取的数字资产”，并认为用少量货币或纸张来换取数十亿人在100年内想要拥有的数字资产是一个好主意。 “比特币是稀缺的、可取的数字财产。用一点货币或纸币换取100年后数十亿人想要的地方是个好主意。” 结论： Saylor对比特币的看涨立场是基于他的信念，即与传统资产相比，加密货币提供了更可靠的价值存储。  

加密货币新闻

技术崩溃或将$BTC拖至$50K以下　抛售潮持续

esther
加密货币新闻

比特币ETF交易量飙升：市场恐慌与投资机遇分析

mark
加密货币新闻

日本央行维持利率不变：面对市场波动的谨慎策略

mark
加密货币新闻

比特币和以太坊ETF可能稳定市场　这意味着什么？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.