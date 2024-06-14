欧洲国家盃2024赛程　在中国和全球如何观看？

将于本周五拉开帷幕，东道主德国将迎战顽强的苏格兰国家队。这是一场预计将吸引数亿观众的盛大赛事，来自全球各地的观众都将关注这一赛事。
所以，如果你曾想过如何在世界任何地方观看欧洲国家盃2024，你来对地方了。在本文中，我们将介绍有关在世界各地观看这一精彩体育赛事的所有信息。
在一些国家，例如英国，欧洲国家盃2024可以通过ITVX和BBC iPlayer等热门平台免费流媒体播放，只需一个英国邮政编码即可。然而，如果你身处一个访问比赛稍有难度或费用较高的地方，我们还有一节有用的内容，教你如何使用VPN解决这个问题。
继续阅读，了解更多关于欧洲国家盃2024的详细信息，以及在世界任何地方观看这一精彩赛事的技巧。
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在哪里观看欧洲国家盃2024
由于围绕国际足球赛事的复杂且稍显乏味的许可限制，某些比赛将在多个平台上可用，而有些可能无法在其国家访问到内容。
但不用担心；我们决定尽可能简化您的生活，通过创建一张有用的表格，准确展示您可以在哪里观看每场比赛以及费用情况。
如果您没有看到您的国家在任何地方列出，请记住，您可以使用VPN更改您的IP地址到某个国家，比如英国，然后您就可以在ITVX和BBC iPlayer等平台观看内容。
以下是您可以观看欧洲国家盃2024的所有地方的列表。
流媒体服务 每月价格 可用的国家 🇨🇳 CCTV 免费 中国 🇭🇰 ViuTV 免费 香港（免费直播5场） 🇭🇰 NowTV HK$980 香港 🇬🇧 BBC iPlayer 免费 英国 🇬🇧 ITVX 免费 美国 🇺🇸 ESPN+ $10.99 美国 🇺🇸 FuboTV $79.99 美国、加拿大、西班牙 🇺🇸 SlingTV （蓝色方案） $40.00 美国 🇺🇸 Paramount+ $5.99 美国、澳大利亚、法国、德国、意大利等 🇺🇸 ViX 免费 美国、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加等
ITVX是我们推荐的首选平台，用来观看欧洲国家盃2024。推荐的主要原因是它对于居住在英国的用户来说是完全免费的选项，并且几乎可以通过所有顶级VPN进行访问 – 只需注意这可能违反ITV发布的服务条款。
它们还拥有一个简单易用的界面，分成易于查找的分类，如现场体育、精彩时刻等等 – 所以即使欧洲国家盃2024结束后，您也可以访问丰富的内容。
您可以通过VPN从世界任何地方观看ITVX，只需连接到英国服务器，注册ITVX账户，尽情享受您想要的所有欧洲杯2024比赛内容 – 但请记住，通过VPN从英国以外的地方访问网站将违反ITVX的服务条款。
在BBC iPlayer观看欧洲国家盃2024
我们的第二选择是通过BBC观看欧洲国家盃2024（可以通过BBC Sport应用程序或BBC iPlayer完成）。不同于ITVX，BBC并非免费平台，选择使用该服务的英国公民需要支付许可费。
它们还拥有一个简单易用的界面，分成易于查找的分类，如现场体育、精彩时刻等等 – 所以即使欧洲国家盃2024结束后，您也可以访问丰富的内容。
您可以通过VPN从世界任何地方观看ITVX，只需连接到英国服务器，注册ITVX账户，尽情享受您想要的所有欧洲国家盃2024比赛内容 – 但请记住，通过VPN从英国以外的地方访问网站将违反ITVX的服务条款。
在BBC iPlayer观看欧洲国家盃2024在限制方面，ESPN+仅适用于美国用户，与此清单上的其他提供商一样，您需要使用VPN才能从世界其他地方访问其网站和应用程序。
关于欧洲国家盃2024的一切
欧洲国家盃2024是一个为期一个月的比赛，共有24支球队参与。比赛将于6月14日开始，决赛将于7月14日进行。让我们更深入地看一下赛程安排。
小组A 德国
苏格兰
匈牙利
瑞士
小组B 西班牙
克罗地亚
意大利
阿尔巴尼亚
小组C 斯洛文尼亚
丹麦
塞尔维亚
英格兰
小组D 波兰
荷兰
奥地利
法国
小组E 比利时
斯洛伐克
罗马尼亚
乌克兰
小组F 土耳其
格鲁吉亚
葡萄牙
捷克
欧洲国家盃2024赛程 – 如何在美国和全球其他地方观看UEFA欧洲国家盃2024比赛
以下是欧洲国家盃2024的完整赛程安排。所有显示的时间均为东部时间。
如何在任何地方直播观看欧洲国家盃2024
由于各种流媒体平台实施的严格许可规定，您可能无法在您所在的国家观看欧洲国家盃2024。幸运的是，您可以通过使用VPN来绕过这些限制。
为了帮助您入门，我们在下面创建了一张有用的表格，比较了适合在任何地方观看欧洲国家盃2024的顶级VPN。每个VPN都可以轻松绕过像ITVX、BBC iPlayer和ESPN+等平台的地理限制内容。
VPN 开始价格 免费版 解除限制 服务 全面评价 PureVPN $3.48/月 7天免费试用 ITVX、Netflix、Disney+、Amazon Prime、Hulu、BBC、HBO Max等 65个国家的6,000多个服务器 PureVPN评测 Express VPN $6.67/月 30天免费试用 ITVX、Netflix、Hulu、Amazon Prime Video、BBC iPlayer等 105个国家的3,000多个服务器 ExpressVPN 评测 NordVPN $4.69/月 30天免费试用 ITVX、Netflix、Hulu、Amazon Prime、BBC iPlayer、Disney+等 111个国家的6,400多个服务器 NordVPN 评测 Surfshark VPN $2.19/月 30天免费试用 ITVX、Netflix、Amazon Prime、Disney+、HBO Max、Hotstar、BBC、Hulu等 100多个国家的3,200多个服务器 Surfshark评测我们的编辑首选是出色的PureVPN。总体而言，它可以解锁诸如BBC iPlayer和ITVX等关键网站，以及许多其他流行的流媒体服务。由于有用的专用流媒体服务器，您还可以期待获得最佳性能，使观看您喜爱的内容成为一种享受。
如果您想了解今年我们其他最喜爱的VPN服务，可以查看这篇关于目前VPN服务的指南。
总结
欧洲国家盃202是一项备受瞩目的比赛，您绝对不想错过。像法国、英格兰、葡萄牙和西班牙这样的热门球队将角逐欧洲之王的宝座，这将是一场精彩的比赛。
在这篇指南中，我们挑选了您可以观看比赛的顶级流媒体服务，其中英国的ITVX是您追逐欧洲国家盃2024的首选。只是请记住，除非您居住在英国，否则您需要使用VPN和英国的邮政编码来观看比赛，但请注意，这违反了ITV的服务条款。
我们所有评测的产品都经过我们专家的测试，以为您提供事实和真实的评价，这样您在选择时可以做出明智的决定。不过，不要仅仅听我们的话。自己试用一下，保护您的匿名性。
问与答
如何在美国观看欧洲国家盃2024？
欧洲国家盃2024将在哪个频道播出？
欧洲国家盃2024附加赛可以在哪里观看？
欧洲国家盃2024将在哪里举行？
参考资料
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- AES-GCM Authenticated Encryption (cryptosys.net)
- Tor (Educause)
- XChaCha20 (Libsodium)
- Peer-to-Peer (P2P) Filesharing (Michigan Tech)
- What Is a DNS Leak? (Cloudwards)
- Northeastern University researcher finds that wireless networks are throttling video streaming 24/7 (news.northeastern.edu)
- What is a No-Logs Policy? (jamesparker.dev)
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Latest News
柴犬币鲸鱼将4.29万亿SHIB转移至Coinbase 投资者炒币升值下个目标是什麽？
在过去的30天里，作为第二大迷因币的柴犬币（Shiba Inu，简称SHIB）价格一直在横盘整理，但在过去的七天里其价格出现了显着下跌。链上数据表明，这种下跌趋势可能在短期内继续，因为抛售压力正在增加。最近一些柴犬币的大持有者（鲸鱼）将数万亿的SHIB转移到加密货币交易所Coinbase，这可能预示着即将到来的抛售潮。 链上数据显示SHIB面临巨大抛售压力，在过去24小时内，大多数大市值的加密货币价格都出现了下跌。例如比特币从超过70,000美元的高点下跌，昨天损失了超过2%，延续了其7天内超过5%的跌幅。以太坊的价格也大幅下跌了近5%。这种突然的市场波动在很大程度上受到昨日美国劳工部发布的5月份就业报告的影响，该报告显示美国失业率上升。 柴犬币的价格也未能避免下跌，数据显示，其价格在昨天一度下跌了高达10%。据链上数据监控者OnchainDataNerd在社交媒体上的一篇帖子透露，10个鲸鱼钱包在5小时前向Coinbase存入了4.29万亿SHIB代币。 当时这些代币的总价值约为9733万美元。这次大规模的转移意味着这些鲸鱼现在有了方便的途径来抛售其持有的代币，这可能会给市场带来新的抛售压力。 鲸鱼将获得4122万美元的利润 OnchainDataNerd还指出，这些鲸鱼钱包的交易模式可能表明它们受到同一实体的控制。这些代币分别在2021年9月和2024年3月累积，平均买入价格为0.00001309美元。以当前价格计算如果全部抛售，这些鲸鱼将获得4122万美元的利润。 柴犬币价格需要买家支撑以反弹，截至撰写本文时，SHIB的交易价格为0.00002217美元，在过去七天内下跌了15.10%。在过去的24小时内，该加密货币两次测试了0.00002117美元的支撑位，并在抛售压力下有进一步下跌的风险。为了让柴犬币价格在巨大的抛售压力下反弹，需要有足够的买家来吸收过剩的供应。 另一方面柴犬币焚烧率的最近爆炸性增长表明抛售压力可能很快结束。在过去的24小时内，SHIB焚烧率增加了68,000%。虽然短期价格走势可能不利，但长期前景仍然积极。根据分析师说法，柴犬币有望升至0.00024美元，比当前价格高出1,100%。 尽管目前市场情绪低迷，但柴犬币社区仍对未来充满信心。近期的焚烧活动和潜在的技术进步可能会为长期价格上涨铺平道路。然而若要实现这一目标，市场需要看到更强劲的买入兴趣和更广泛的采用，而投资者正押注以下两个新ICO预售代币。 PlayDoge成为焦点已筹近420万美元 虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge。 PlayDoge迷因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平臺，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。 PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。 游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。 目前预售阶段将以1 PLAY = $0.00507发售，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价。 ...
Tamagotchi复刻PlayDoge 仅两周内预售中筹集 4 百万美元
PlayDoge（$PLAY）是一种受到塔玛高奇启发的边玩边赚（P2E）Meme币，在预售仅两周后筹集了400万美元的资金。 PlayDoge 取得了这一成就，其背后是两天前以太坊质押的推出。目前已经有超过2.15亿枚 $PLAY 代币在以太坊网络上质押，当前年化收益率为87%。 尽管以太坊质押是该生态系统的最新进展，BNB 链仍然是 PlayDoge 的首选网络。BNB 驱动着该生态系统即将推出的P2E游戏，持有者已经通过该链质押了超过8700万枚 $PLAY，年化收益率高达215%。 $PLAY 目前的价格仅为$0.00507。距离下一次价格上涨只有一天时间。鉴于该币的P2E机制和即将上线的交易所，这可能是它的最低价格。 除了现实世界的实用性外，$PLAY 的吸引力还跟随着更广泛的市场动向。 目前，Meme币的总市值为550亿美元。据CoinMarketCap数据显示，仅在过去一天内就有价值70亿美元的Meme币交易。 主流Meme币的兴起（和下跌） 今年早些时候，CoinMarketCap宣布，2024年4月新增了138种新的Meme币到其平台上。去年同月仅新增了18种新的Meme币，显示出这种增长的重要性。 像Dogecoin（$DOGE）和Shiba Inu（$SHIB）这样的长期领跑者继续引领潮流。$DOGE的市值为207.5亿美元，而$SHIB的总市值超过120亿美元。 过去七天表现不佳的其他Meme币包括$BENDOG（下跌46.88%）、$MOUTAI（下跌45.46%）、$GOAT（下跌44.39%）和$DEGEN（下跌44.02%）。 许多Meme币的下跌可能是由于投资者对缺乏实用性的代币失去了热情。这些代币仅依赖于炒作和投机，而加密社区则善变。 随着具有实际应用价值的项目的出现，投资者可能对超越潜在财务收益的新颖方法更感兴趣，比如PlayDoge。 PlayDoge – 下一个顶级明星？ PlayDoge 成功预售的众多因素。官方 PlayDoge...
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