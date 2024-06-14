欧洲国家盃2024赛程　在中国和全球如何观看？

在过去的30天里，作为第二大迷因币的柴犬币（Shiba Inu，简称SHIB）价格一直在横盘整理，但在过去的七天里其价格出现了显着下跌。链上数据表明，这种下跌趋势可能在短期内继续，因为抛售压力正在增加。最近一些柴犬币的大持有者（鲸鱼）将数万亿的SHIB转移到加密货币交易所Coinbase，这可能预示着即将到来的抛售潮。 链上数据显示SHIB面临巨大抛售压力，在过去24小时内，大多数大市值的加密货币价格都出现了下跌。例如比特币从超过70,000美元的高点下跌，昨天损失了超过2%，延续了其7天内超过5%的跌幅。以太坊的价格也大幅下跌了近5%。这种突然的市场波动在很大程度上受到昨日美国劳工部发布的5月份就业报告的影响，该报告显示美国失业率上升。 柴犬币的价格也未能避免下跌，数据显示，其价格在昨天一度下跌了高达10%。据链上数据监控者OnchainDataNerd在社交媒体上的一篇帖子透露，10个鲸鱼钱包在5小时前向Coinbase存入了4.29万亿SHIB代币。 当时这些代币的总价值约为9733万美元。这次大规模的转移意味着这些鲸鱼现在有了方便的途径来抛售其持有的代币，这可能会给市场带来新的抛售压力。 鲸鱼将获得4122万美元的利润 OnchainDataNerd还指出，这些鲸鱼钱包的交易模式可能表明它们受到同一实体的控制。这些代币分别在2021年9月和2024年3月累积，平均买入价格为0.00001309美元。以当前价格计算如果全部抛售，这些鲸鱼将获得4122万美元的利润。 柴犬币价格需要买家支撑以反弹，截至撰写本文时，SHIB的交易价格为0.00002217美元，在过去七天内下跌了15.10%。在过去的24小时内，该加密货币两次测试了0.00002117美元的支撑位，并在抛售压力下有进一步下跌的风险。为了让柴犬币价格在巨大的抛售压力下反弹，需要有足够的买家来吸收过剩的供应。 另一方面柴犬币焚烧率的最近爆炸性增长表明抛售压力可能很快结束。在过去的24小时内，SHIB焚烧率增加了68,000%。虽然短期价格走势可能不利，但长期前景仍然积极。根据分析师说法，柴犬币有望升至0.00024美元，比当前价格高出1,100%。 尽管目前市场情绪低迷，但柴犬币社区仍对未来充满信心。近期的焚烧活动和潜在的技术进步可能会为长期价格上涨铺平道路。然而若要实现这一目标，市场需要看到更强劲的买入兴趣和更广泛的采用，而投资者正押注以下两个新ICO预售代币。 PlayDoge成为焦点已筹近420万美元 虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge。 PlayDoge迷因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平臺，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。 PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。 游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。 目前预售阶段将以1 PLAY = $0.00507发售，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价。 ...