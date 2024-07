トランプ氏暗殺未遂事件がビットコイン価格を押し上げ、63,000ドル台を回復

2024年7月13日、ペンシルベニア州の集会でドナルド・トランプ元大統領に対する暗殺未遂事件が発生した。この衝撃的な出来事は、予想外にも暗号資産市場に大きな影響を与え、ビットコイン価格を押し上げる結果となった。

事件発生以降、ビットコイン価格は9.29%上昇し、63,000ドル台を回復。これに伴い、暗号資産市場全体の時価総額も5.33%増加した。特に注目すべきは、過去30日間でクジラ(大口投資家)が85,000BTCを蓄積したことだ。これは2023年4月以来、最速の蓄積ペースとなっている。

暗号資産分析会社CryptoQuantの報告によると、クジラ投資家による85,000BTCの蓄積は2013年4月以来、最速のペースだという。この大規模な買い付けは、市場に強気の見方をもたらしている。

#Bitcoin whales are accumulating at their fastest rate since April 2023: CryptoQuant

Dheet hodlers have accumulated 85K #Btc in the last 30 days. pic.twitter.com/UxewR8omHZ

