イーサリアムETF上場初日、取引高約1540億円突破

イーサリアムETFが23日に上場し、取引高が早くも10億ドル(約1540億円)を突破した。これはビットコイン現物ETFの初日取引高46億6000万ドル(約7176億円)の約23%である。新しいETFは、ブラックロックやフィデリティ、グレースケールなどによって発行され、ブロックチェーン資産の金融統合を示している。

UPDATE: First full day of flows for the ETHness stakes are in. The Ethereum ETFs took in $107 million. @BlackRock‘s $ETHA lead the way with $266.5 million followed by @BitwiseInvest‘s $ETHW with $204 million. Very solid first day pic.twitter.com/j28vIwVWvR

— James Seyffart (@JSeyff) July 24, 2024