イーサリアムETF、米SECが承認へ 7月23日に取引開始の可能性

米証券取引委員会(SEC)は17日(日本時間)、イーサリアム(ETH)の上場投資信託(ETF)について、発行体に最終申請書類の提出を求めた。ブルームバーグのシニアETFアナリスト、エリック・バルチューナス氏のX(旧Twitter)投稿によると、イーサリアムETFは23日に取引を開始する可能性が高い。

SECは複数の大手金融機関からイーサリアムETFの申請を受けており、フランクリン・テンプレトン、ブラックロック、バンエックの3社がすでに「予備的」な承認を得たとされる。これに加え、グレースケール、ビットワイズ、ARK 21シェアーズ、インベスコ・ギャラクシーなども承認を待っている状況だ。

ビットコインETFの成功を受け、イーサリアムETFへの期待が高まっている。ビットコインは1月10日のETF承認以降、価格が約32%上昇。現在は約64000ドル(約1015万円)で取引されている。

イーサリアムの価格は、ETF承認への期待から上昇傾向にある。16日時点で約3400ドル(約54万円)で取引されており、前日比2%以上の上昇を記録した。

また、ビットワイズのマット・フーガン最高投資責任者(CIO)は、イーサリアムETFが取引開始から1か月で最大150億ドル(約2兆3800億円)の資金流入を引き起こす可能性があると予測している。

