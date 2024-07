米大統領選の新候補ハリス氏、仮想通貨業界への影響は

21日、バイデン大統領が米大統領選からの撤退を表明し、カマラ・ハリス副大統領を新たな民主党候補として支持を表明した。この予想外の展開を受け、仮想通貨市場が大きく反応。ビットコイン(BTC)価格が一時68000ドル(約1067万円)まで急騰した。これは過去最高値73000ドル(約1145万円)の約6%下の水準となっている。

仮想通貨業界は、ハリス氏の出馬をバイデン政権よりも好意的に受け止めているようだ。しかし、ハリス氏の仮想通貨に対する具体的な立場は不明確なままだ。

ハリス氏は仮想通貨に関する明確な立場を表明していないため、その影響は推測の域を出ない。今後以下のようなポイントに注目したい。

ハリス氏はトランプ前大統領とは異なり、仮想通貨への強い関心を示していない。しかし、業界関係者の間では、バイデン大統領ほど市場に悪影響を与えることはないだろうとの見方が広がっている。

仮想通貨コミュニティではトランプ氏支持の声が強いため、ハリス氏が支持率逆転を狙って仮想通貨支持を表明する可能性も指摘されている。

一方、テスラCEOのイーロン・マスク氏がSNS「X」(旧Twitter)のプロフィール画像をレーザーアイ(仮想通貨に対する強気な姿勢を表すミーム)に変更した。これは、来週開催される「ビットコイン2024カンファレンス」への参加を示唆しているのではないかとの憶測が広がっている。同カンファレンスではトランプ氏も登壇予定で、ビットコインの戦略的備蓄に関する発表があるのではないかとの観測も出ている。

Laser Eyes are back in style. #Bitcoin pic.twitter.com/FZBztnkVhf

イーロン・マスク、毎月70億円超寄付でトランプ支持を表明

この政治的な動きを受け、「Kamala Horris」(KAMA)という新たなミームコインが登場し、24時間で131%も価格が上昇した。ただし、ミームコインへの投資には高いリスクが伴うため、注意が必要だ。

Biden: drops out of the race, endorsing VP Kamala Harris

Crypto: new token go moon pic.twitter.com/izB1djwYpm

— Tal Shmuel Harel (@TalHarelTal) July 21, 2024