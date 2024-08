メタマスク、ブロックチェーンデビットカードで金融革命へ

暗号資産(仮想通貨)ウォレットのメタマスク(MetaMask)は15日、大手カード会社のMastercardおよびフィンテック企業Baanxと提携し、ブロックチェーン技術を活用した新たなデビットカードを発行すると発表した。このカードは、世界中の銀行サービス不足に悩む人々への金融アクセス提供を目指している。

MetaMaskの自己管理型ウォレットと従来の決済システムを橋渡しするこの取り組みは、分散型金融(DeFi)と従来の金融サービスの統合を加速させる可能性を秘めている。

新しいデビットカードは通常のカードと同様に機能し、小売店やオンラインショップでの支払いに利用できる。

Bridging the gap between mainstream and decentralized financial worlds, we’re making it easier for users of self-custody wallets to make card purchases everywhere Mastercard is accepted – while retaining custody of their funds until the moment of purchase.

In collaboration… pic.twitter.com/FE4TuT6pjF

— Mastercard News (@MastercardNews) August 14, 2024