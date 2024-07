$PEPUのプレセールが5億7千万円を突破 | ミームコイン市場も活況

ビットコイン($BTC)の24時間取引量が30%以上急増する中、複数のミームコインも上昇トレンドを示している。特に注目を集めているのは、dogwifhat ($WIF)、Mog Coin ($MOG)、そしてPepe ($PEPE) だ。

ビットコインの価格変動は、Mt.Gox(マウントゴックス)の返済やドナルド・トランプ元大統領の暗殺未遂事件など、様々な要因によって引き起こされている。これらの出来事を受けて、$BTCは61,000ドルを下回った後、再び63,000ドル以上に回復した。

このような市場の変動性を背景に、投資家たちは早期成長の可能性を秘めたミームコインのプレセールに注目し始めている。その代表例が、わずか4週間で3.6Mドル(約5億7000万円)を調達したPepe Unchained ($PEPU) だ。

ミームコインの人気は、$DOGE、$SHIB、$FLOKIなどのオリジナルミームコインの登場以降、急速に拡大している。CoinMarketCapのデータによると、2023年4月には18種類だったミームコインの数が、2024年4月には138種類にまで増加。現在では総数2,521に達している。

特に注目を集めているのは、いくつかの主要なミームコインの取引量の急増だ。過去24時間で最も顕著な上昇を示したのは以下のコインである:

これらのコインの取引量急増は、ミームコイン市場全体の活況を反映している。投資家たちは、これらの人気ミームコインの価格変動に敏感に反応し、短期的な利益機会を探っているようだ。

イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリンは、ミームコインの人気の理由として、ゼロ知識証明や評判、アイデンティティ、クレデンシャルの要素を挙げている。

i understand why memecoins can have a moment.

but how is it *still* the dominant narrative?

every cycle has expanded the functionality and reach of crypto:

+ decentralized, tamper-proof money

+ p2p, cross-border payments

+ programmable money

+ permissionless financial…

— 0xDesigner (@0xDesigner) June 11, 2024