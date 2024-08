トランプ・マスク対談で沸騰する仮想通貨界｜ICO乱立の裏側

ドナルド・トランプ前大統領と有名起業家のイーロン・マスク氏は13日、対談を行い、暗号資産(仮想通貨)界に大きな反響を呼んだ。この対談を機に、予測市場ポリマーケット(Polymarket)での賭けが活発化し、ミームコインのICO(仮想通貨の新規発行)プラットフォームPump.funでの新規コイン発行が急増した。

Polymarketでは、トランプ氏が対談中に使用する単語に関する賭けが盛り上がりを見せた。「仮想通貨」(賭け総額60万ドル(約8812万円))、「ビットコイン」(同33万ドル(約4847万円))、「テスラ」(同25万ドル(約3672万円))などの単語使用に関する予測が行われた。

予想に反し、トランプ氏は「仮想通貨」や「ビットコイン」に言及しなかった。この結果、ユーザー「bama1234」は複数の的中で約100万ドル(約1億4687万円)を獲得。最大の勝利は、トランプ氏が「仮想通貨」を言及しないという賭けで、33万6918ドル(約4949万円)を手にした。

対談の影響は、ミームコインのICOプラットフォームPump.funにも及んだ。わずか3時間で1万以上の新規トークンが発行され、24時間で2万3000以上に達した。プラットフォームは500万ドル(約7億3435万円)の手数料収入を得て、過去最高の2.3倍を記録した。

3 hours. Tens of thousands in the trenches. 10,000 coins.

ARE YOU NOT ENTERTAINED!? pic.twitter.com/kr7KkmHzVx

— pump.fun (@pumpdotfun) August 13, 2024