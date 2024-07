米大統領選：トランプ氏の暗号資産支持で市場急変

2024年11月5日に行われる米大統領選挙が近づくにつれ、「トランプ・トレード」と呼ばれる投資戦略が再び注目を集めている。この戦略は、ドナルド・トランプ氏の大統領再選の可能性に基づいて投資や資産売却を行うものだ。

トランプ氏の暗号資産支持姿勢により、今年の第1回大統領候補者討論会以降、ビットコイン(BTC)の価格が6.67%上昇した。一方で、イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン氏は、暗号資産支持を理由とした投票に警鐘を鳴らし、分散化の原則に焦点を当てる必要性を強調している。

トランプ氏の暗刺未遂事件以降、機関投資家や個人投資家によるビットコイン購入が増加している。7月13日以降、暗号資産市場の時価総額は5.33%増加し、BTCは9.84%上昇して6万4000ドル(約1002万円、1ドル=156.59円で計算)に達した。

この現象は、大統領選挙が金融市場や政策に与える影響の大きさを示している。特に以下の分野への影響が予想される:

トランプ氏が自身を「暗号資産大統領」と称したことが、第1回大統領候補者討論会後の暗号資産市場を活性化させた可能性がある。トランプ氏は個人の暗号資産管理と投資を支持し、大統領選挙運動中に暗号資産による寄付も受け入れている。

6月28日の第1回大統領候補者討論会以降、BTCの価格は6万ドル(約940万円)から6万4000ドル(約1002万円)へと6.67%上昇した。

7月27日に予定されているトランプ氏のビットコイン会議での演説は、「暗号資産にとって重要な転換点となる」可能性があり、ビットコインを過去最高値である7万3000ドル(約1143万円)を超える水準に押し上げる可能性がある。

ブテリン氏は、政治家の暗号資産に対する姿勢のみを基準に支持することへの懸念を表明している。「このような判断は、そもそも暗号資産の世界に参入した理由となる価値観に反するリスクが高い」と述べている。

ブテリン氏は、暗号資産ユーザーは分散化、技術の自由、データ保護などの核心的な原則に基づいて投票すべきだと強調している。

(ヴィタリック・ブテリン)

ただし、ブテリン氏の警告に対しては批判の声もあり、あるX(旧Twitter)ユーザーは彼を「暗号資産界の無用な政治評論家」と呼んでいる。

I respect Vitalik but he has always been among the most naive and useless political commentators in crypto. Idealism is not realism, and he pretends we aren’t dealing with a cultural cancer and infestation of Marxism.

He’s wrong.@VitalikButerin I’m always happy to chat. https://t.co/mMFKnv6uBI

— Ryan Selkis (d/acc) 🇺🇸 (@twobitidiot) July 17, 2024