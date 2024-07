米共和党議員、ビットコイン準備資産化を推進

米共和党上院議員のティム・スコット氏とシンシア・ラミス氏は25日から27日に開催されたビットコイン2024カンファレンスで、ビットコインを国家の戦略的準備資産にする取り組みへの支持を表明した。

準備資産とは、国家が経済的安定性を維持するために保有する重要な資産であり、通常、金や外貨などが該当し、経済危機や為替変動に備える役割を果たす。近年、デジタル時代の新たな準備資産として、ビットコインが注目を集めている。

スコット議員は、共和党主導の政権下では「ビットコインを通じて人々の金融の民主化を支援する」と述べ、仮想通貨規制の緩和を示唆した。

「最も必要としている人々に、市場への資源と機会とアクセスをもたらすこと。それがビットコインの本質です」とスコット議員は語った。また、上院銀行委員会の委員長に就任した場合、ラミス議員が提出しているビットコインを準備資産とする法案を支持すると明言した。

Bitcoin is about bringing resources back into the communities that need it most and giving all Americans a chance.#Bitcoin2024 pic.twitter.com/cbMnnoJdfd

— Tim Scott (@SenatorTimScott) July 26, 2024