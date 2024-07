インド取引所WazirX流出でSHIB大量焼却｜新規コインに注目

インドの大手暗号資産取引所WazirXで18日、深刻なセキュリティ侵害が発生した。この事件でシバイヌ(SHIB)など複数の暗号資産が流出し、SHIBの価格は10.53%下落した。具体的には、0.000019ドルから0.000017ドルへと急落している。

しかし、SHIBコミュニティは迅速に対応。過去24時間で焼却率が446.40%増加し、410.73兆SHIBが焼却された。これは約48億円相当に上る。

焼却とは、コインを永久に使用不可能な状態にすることで、流通量を減らし希少性を高める手法だ。

SHIBの最大供給量は999兆以上あるため、コミュニティは長期的な成功のために積極的な焼却を推奨している。具体的には、誰も秘密鍵を持たないアドレスにコインを送ることで、市場から永久に取り除く。これにより、各コインの相対的な価値を高めることが狙いだ。

この対応により、SHIBの市場価値は10兆円を超え、ミームコイン市場で2位の座を維持している。

In 6 months, US-listed Bitcoin ETFs brought in over $14.7B in net inflows. Key takeaway? Interest in #Bitcoin and digital assets remains high.

Token prices and market caps fluctuate, but the long-term fundamentals of our industry is strong.

Stay focused and keep building! 🚀

— Richard Teng (@_RichardTeng) July 9, 2024