イーロン・マスク、XとSpaceX本社を移転へ

イーロン・マスクは16日、X社(旧Twitter)とSpaceXの本社をカリフォルニア州からテキサス州へ移転すると発表した。この決定は、カリフォルニア州が新たに制定したSAFETY法への反対を主な理由としている。

マスク氏は自身のXアカウントで、「これが最後の一線だ。この法律と、それに先立つ多くの法律が家族や企業を攻撃しているため、SpaceXは本社をカリフォルニア州ホーソーンからテキサス州スターベースに移転する」と述べた。X社の本社はオースティンに移転される予定だ。

This is the final straw.

Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe

