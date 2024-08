AI画像生成 Midjourney｜ウェブ版公開でAI画像生成が身近に

人工知能(AI)を活用した画像生成サービス「Midjourney」は19日、ウェブサイトを一般公開し、新たな画像編集機能を導入した。

これまでDiscordを主な利用プラットフォームとしていたが、今回の変更でユーザーはDiscordを介さずに直接サービスにアクセスできるようになった。新規ユーザーには約25枚の画像を無料で生成できるトライアル期間が設けられ、財政的負担なしにMidjourneyの機能を体験できる。

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV

— Midjourney (@midjourney) August 21, 2024