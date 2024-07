OpenAI、次世代AI検索「SearchGPT」プロトタイプを発表

OpenAIは7月25日、AI搭載の新しい検索機能プロトタイプ「SearchGPT」を発表した。SearchGPT(サーチGPT)は、OpenAIの強力なAIモデルとWebからの最新情報を組み合わせることで、ユーザーに迅速で的確な回答を提供する。この新機能は、従来の検索エンジンよりも効率的に情報を見つけ出すことを目指している。

アルトマン氏はX(旧Twitter)で「現在の検索をはるかに改善する余地があると考えています。新しいプロトタイプ『SearchGPT』を立ち上げました」と述べ、開発の意図を説明した。さらに「このプロトタイプから学び、改善を重ね、最終的にはその技術をChatGPTに統合して、リアルタイムで最大限役立つようにします」と今後の展望を示した。

we think there is room to make search much better than it is today.

we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So

we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful.

— Sam Altman (@sama) July 25, 2024