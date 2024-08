トランプ氏、マスク氏の入閣検討｜米大統領選の新展開

共和党のドナルド・トランプ大統領候補は21日、2024年の米大統領選で勝利した場合、テスラCEOのイーロン・マスク氏を閣僚に起用する可能性があると述べた。

トランプ氏はロイター通信のインタビューで、マスク氏を「閣僚または顧問の役職に」起用することを「確かに検討する」と語った。

トランプ氏は「彼は非常に賢い男だ。もし彼が引き受けるなら、確かに検討するだろう。彼は素晴らしい人物だ」と述べ、マスク氏の能力を高く評価した。

ただし、財務省や商務省、エネルギー省、労働省など15の行政部門のうち、どの部門の長官職をマスク氏に任せる可能性があるかについては具体的に言及しなかった。

この発言を受け、マスク氏も21日、トランプ氏が11月の大統領選で当選した場合、閣僚として仕える意思があることを表明した。

マスク氏はSNS「X」(旧Twitter)に「仕える意思がある」と投稿し、AI生成画像で「政府効率化省」と書かれた演台に立つ自身の姿を添付した。

両者の関係は以前から注目を集めてきた。2020年の大統領選では、マスク氏はトランプ氏を支持しなかった。2022年には「トランプ氏は引退し、夕日の中を船出すべき時だ」とツイートしていた。

I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset.

Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022