리플 CTO가 공개한 놀라운 XRP 구매 가격 – 2014년, $0.005에 100만 개 XRP 샀다

리플 최고 기술책임자 데이비드 슈워츠(David Schwartz)가 리플 구매 가격을 공개하며 올린 한 댓글이 화제가 되고 있다. 10월 2일에 유명한 가상화폐 트레이더 알렉스 콥(Alex Cobb)은 X 계정에서 커뮤니티에게 XRP을 구매한 최저 가격이 얼마인지 물었다.

WHAT IS THE LOWEST PRICE YOU EVER PAID FOR A SINGLE XRP? 🏷️

여러 XRP 지지자들이 호응하며 각자 $0.13, $0.11, $0.17 등 영웅담을 펼친 가운데 슈워츠의 댓글이 가장 크게 주목받았다. 슈워츠는 그의 아버지가 2014년 4월에 대략 $0.005에 100만 개의 XRP를 구매했다고 밝혔다.

데이비드 슈워츠 리플 CTO의 발언에 따르면 그의 아버지는 대략 $5,000를 사용해 100만 개의 XRP 토큰을 구매했다. 놀라운 수익 가능성 때문에 순식간에 그의 댓글은 XRP 커뮤니티에서 큰 파장을 일으켰다. 트레이딩뷰 가격 역사 데이터를 보면 XRP는 2014년에 $0.005까지 내려간 시기가 존재했다.

바로 이때 슈워츠의 아버지가 저렴하게 리플 코인을 구매했을 가능성이 크다. 당시 XRP 코인은 $0.005 아래로까지 하락했다. 현재 자산 가치가 대략 $0.52이라는 점을 고려하면 지금까지 보유하고 있을 경우 10,100% 수익률을 기록하게 된다.

콥의 트위터는 X(트위터) 가상화폐 커뮤니티에서 빠른 속도로 확산되며 인기를 끌었다. 일부 사용자는 그가 국세청 직원 흉내를 내고 있다고 농담하기도 했다. 콥 자신은 XRP를 $0.12에 $1,000어치 구매한 것을 가장 역사적인 순간으로 뽑았다.

XRP는 미국 증권거래위원회(SEC)가 리플랩스를 고소하기 전에 서서히 인기를 끌고 있었다. 그러나 소송은 토큰 가격에 큰 영향을 주었으며 이후 사상 최고가를 경신하는 데 실패했다. SEC와의 법적 분쟁 때문에 XRP은 역대 가장 뜨거운 상승장이었던 2021년 불장에서도 신기록을 달성하지 못했다.

해당 소송은 몇 년 동안 이어졌지만 이제 드디어 종료할 기미가 보이고 있다. 여러 전문가가 소송 결과를 예측하면서 암호화폐 커뮤니티의 헤드라인을 여러 차례 장식하기도 했다.

게다가 리플은 그동안 많은 인기를 얻었으며 2023년 7월 부분적 승소 당시의 열기에서 이를 확인할 수 있다. 수많은 분석가들이 리플 코인의 미래 가격을 예측하는 데 집중한 것도 어찌보면 당연하다. XRP를 지지하는 기업가이자 전략가인 다크 디펜더(Dark Defender)도 X에서 XRP의 성장에 관한 낙관적 전망을 표현했다.

Morning US, afternoon EU & fijn avond Asia!#XRP closed the Sep candle with a doji.

I take this positive, as always, and expect a re-test towards $0.66 in a couple of days.

Breaking $0.55 gives tremendous momentum since XRP will be above the weekly Ichimoku Clouds, which will… pic.twitter.com/OQCFoP49mD

— Dark Defender (@DefendDark) October 1, 2023