0.50달러 아래로 하락한 XRP의 핵심 지지선 3곳

유명 암호화폐 분석가 EGRAG는 XRP가 주요 심리적 지지선인 0.50달러 아래로 떨어지면서 월간 차트에서 모니터링해야 할 핵심 지지선 세 군데를 강조했다.

최근 EGRAG의 보고는 XRP의 최근 가격 동향을 조사한 결과이다. 이 분석가는 그리스 신화에서 영감을 받은 세 가지 핵심 개념인 포보스 선(Phobos Line), 헤스티아 선(Hestia Line), 그리고 헤르메스 힘(Hermes Force)에 대해 설명했다.

#XRP Dynamics of XRP: Phobos, Hestia, and Hermes.

In this post , I shall focus on the monthly time frame, specifically examining wickless charts, and introduce three intriguing lines: Phobos, Hestia, and Hermes.

Phobos Line – The Harbinger of Fear 😱

The Phobos Line emerges as… pic.twitter.com/ltgcWOQ3oD

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 10, 2023