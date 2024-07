와지르X 해킹과 SHIB 소각률 446.40% 증가

인도 최대 암호화폐 거래소인 와지르X는 지난 18일 해킹 공격을 받아 5조달러상당의 시바이누(SHIB)가 도난당했다.

이 소식이 전해지자 SHIB의 가격은 0.000019달러에서 0.000017달러로 10.53% 폭락했다. 그러나 시가총액은 101억달러로 여전히 밈 코인 2위이다.

SHIB는 가격 안정화를 위해 지난 24시간 동안 소각률을 446.40% 증가시켰다.

최근 암호화폐 시장의 침체에도 불구하고 SHIBASHOOT과 같은 새로운 밈 코인은 SHIB의 수혜를 받는다.

와지르X 해킹 피해가 시바이누에 어떤 영향을 미치는지 그리고 시바 슛아웃이 여전히 수혜를 받을 수 있는 이유에 대해 알아보자.

시바이누의 커뮤니티는 토큰의 장기적 성장을 돕기 위해 토큰 소각에 나섰다.

Can you please burn some #SHIB from the revenues you receive from trading fees ? You do this to LUNC and perhaps you can also do this to SHIB

— Lola (@CryptoLollla) July 9, 2024