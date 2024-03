움직임이 심상치 않은 1달러 미만 신규 알트코인 5개

가상자산 시장이 올해 들어 본격적으로 불장에 진입하고 있다. 비트코인은 최근 7만 3,000달러 위에서 신고가를 경신한 후 후퇴하고 있다. 투자자들은 불장 기대감에 비트코인보다 더 높은 상승률을 기록할 알트코인을 찾고 있으며 일부 알트코인의 움직임이 심상치 않다.

아래에는 유틸리티, 시장 움직임, 기능, 토크노믹스, 보안 등의 측면에서 상승 가능성이 높은 신규 알트코인 프로젝트를 5개 소개한다.

비트코인 반감기가 다가오고 BTC 시세가 오르며 비트코인 관련 프로젝트에 대한 관심이 급증했다.

신규 사전 판매 코인 그린 비트코인(Green Bitcoin)도 이러한 움직임에 따라 초기부터 대성공을 거두고 있다.

그린 비트코인은 비트코인에 대한 친환경 대안으로, 이더리움 블록체인을 기반으로 하며 스테이킹, 프리딕트-투-언 메커니즘을 제공한다.

그린 비트코인은 채굴 대신 스테이킹 메커니즘을 사용해 비트코인이 비판 받았던 환경적 영향을 최소화했다.

결과적으로 그린 비트코인은 코인텔레그래프, 코인피디아, 비인크립토, 코인게이프 등의 매체에 소개되었다.

그린 비트코인은 스테이커에게 연 109%에 달하는 보상을 제공한다. 앞으로 스테이킹 풀 규모가 커지면 수익률이 감소할 수 있다.

그린 비트코인 스테이킹이 제공하는 또 하나의 장점은 바로 프리딕트-투-언 메커니즘이다. 사용자는 비트코인 시세가 다음날 오를지 내릴지 예측해 토큰 보상을 받을 수 있으며 최대 100%에 달하는 보너스도 받을 수 있다.

GBTC의 독창적 사용 사례는 많은 투자자의 시선을 끌었으며 현재까지 479만 달러 이상 모금했다.

현재 GBTC 토큰은 $0.9542에 판매되고 있으며 4일 후 다시 판매 가격이 오르게 된다.

스폰지밥코인 역시 움직임이 심상치 않은 1달러 미만 밈코인 중 하나로, 한 달 전에 비해 178% 올랐다.

시가총액은 1억 2,300만 달러로 높은 상승 여력이 남아있다. 스폰지밥코인은 2023년 5월에 페페와 함께 출시되어 비슷한 상승 곡선을 따라가며 곧장 시가총액 1억 달러를 달성하고 초기 투자자에게 100배 가까운 수익률을 안겨주었다.

소셜 미디어 팔로워 수도 3만 명을 넘고 SPONGE 토큰 보유자는 1만 3,000명 이상이다. 10개의 유명 거래소에 SPONGE가 상장되어 거래되었다.

이후 불장이 시작되면서 개발팀은 스폰지밥코인 V2라는 대형 프로그램에 착수했다.

새로운 P2E 게임과 스테이킹 메커니즘으로 무장한 스폰지밥코인 V2는 가격 안정성을 강화하고 성공을 오래 지속시키고자 한다.

또한 이더리움에서 폴리곤으로 마이그레이션해 낮은 수수료와 빠른 거래 속도를 보장한다. 게다가 스폰지밥코인은 폴리곤 체인의 선도적 밈코인으로 선구자의 우위를 점했다. 폴리곤은 총 예치자산(TVL)이 11억 달러이며 시가총액이 111억 달러 이상이다.

스폰지밥코인의 미래가 심상치 않은 또 한 가지 이유는 바로 임박한 거래소 상장 때문이다. 원조 스폰지밥코인은 여러 세계적 거래소에 상장되었지만, 바이낸스나 코인베이스에는 등록되지 못했다.

스폰지밥코인 V2 웹사이트는 “더 크고 유명한 거래소” 상장이 기다리고 있다고 발표해 두 세계적 거래소의 상장 기대가 크다. 개발팀은 암호화하여 바이낸스를 트위터에서 여러 차례 해시태그로 언급하기도 해 투자자의 기대를 높였다.

비트코인과 함께 이더리움도 4,000달러를 돌파해 인상적 오름세를 보여주었다. 덕분에 메티스 같은 이더리움 생태계의 프로젝트도 높은 성장 여력을 제공한다.

현재 METIS 코인은 115달러에 거래되어 일주일 전에 비해 15.8%, 한 달 전에 비해 28% 높다. 시가총액은 6억 달러이며 24시간 거래량은 전일 대비 24% 증가한 8,800만 달러이다.

메티스가 최근에 오른 이유는 바이낸스에서 메티스 상장 계획을 발표했기 때문이다. 바이낸스 상장은 메티스의 투자 접근성을 높여 불장이 진행되며 유동성을 강화할 확률이 크다.

메티스는 이더리움 레이어2 네트워크로 빠르고 저렴한 거래를 지원한다. 이더리움의 덴쿤이 진행되면서 메티스 프로젝트도 몇 주 안에 폭발적으로 성장할 것이라고 예측된다.

덴쿤 업데이트는 레이어2 거래를 저렴하게 만들어주어 잠재적 사용 사례를 확대하고 사용자 경험을 개선할 것으로 기대된다.

시장에는 다수의 레이어2 코인이 존재하지만, 메티스는 탈중앙화 시퀀서를 가진 유일한 프로젝트로 돋보인다.

시퀀서는 거래를 다시 레이어1 체인으로 보낼 때 거래를 정렬한다. 탈중앙화 시퀀서를 개발하는 것은 매우 복잡하고 비싸 대부분의 네트워크가 중앙화된 시퀀서를 사용하고 있다. 이러한 상황은 메티스의 특장점을 더욱 부각한다.

게다가 메티스의 시가총액은 아직 옵티미즘이나 아비트럼 등 다른 이더리움 레이어2 프로젝트보다 현저히 낮다. 옵티미즘과 아비트럼은 각각 시가총액이 38억 달러, 24억 달러이다.

렌더는 블록체인에서 탈중앙화된 GPU 파워를 제공하는 네트워크이다. 렌더는 최근 인상적 상승세를 보여주며 코인마켓캡에서 100대 코인 중 가장 높은 상승률을 기록한 프로젝트 중 하나였다.

RNDR 코인은 현재 11.03달러에 거래되고 있어 전일 대비 1.61% 높다. 일주일 전에 비해서는 13.26%, 한 달 전에 비해서는 121.95%나 높다. 시가총액은 42억 달러이며 24시간 거래량은 6억 3,200만 달러 이상이다.

AI 개발자는 모델을 훈련할 때 방대한 컴퓨팅 파워가 필요하다. 렌더 네트워크는 이를 효율적이며 저렴한 방식으로 제공한다.

컴퓨팅 파워의 수요 증가 덕분에 GPU 제조사 엔비디아는 가장 상승률이 큰 주식 중 하나가 되었다. 엔비디아의 시가총액은 2조 1,800억 달러를 넘는다.

엔비디아는 현재 AI 및 GPU 시장에서 업계를 주도하고 있으며 이와 관련한 자산이 동반 성장하고 있다.

엔비디아는 다음주에 많은 이들이 기대하는 컨퍼런스를 주최하여 생성형 AI와 RTX 기술이 게임 개발을 가속하는 방식에 관해 논의할 예정이다. 렌더 네트워크 CEO도 연사로 참가할 것으로 알려져 렌더 토큰의 전망에 대한 기대가 고조되고 있다.

렌더 네트워크는 GPU 소유자가 미사용 컴퓨팅 파워를 개발자에게 판매할 방법을 제공해 하나의 패시브 수익원을 만들어준다. 이러한 사용 사례는 컨퍼런스에서 많은 이들의 관심을 자극할 수 있다.

퀀트는 전 세계적 차원에서 블록체인 연결성을 혁신하고자 한다. 퀀트는 효율성과 상호운용성을 저해하는 전통 방식과 달리 혁신적 솔루션을 제공한다. 선도적 블록체인 운영 체제 오버렛저(Overledger)는 성능 저하 없이 다양한 블록체인 네트워크를 연결할 수 있도록 설계되었다.

오버렛저는 퀀트의 목적을 이루기 위한 기반이 되며 개발자에게 분산 장부 기술 프레임워크를 제공한다. 개발자들은 오버렛저에서 퀀트 토큰 QNT를 사용해 탈중앙 멀티체인 앱을 개발할 수 있다. 이 혁신적 접근 방식은 서로 다른 블록체인 간 간극을 좁혀 미래 디지털 경제를 위한 통합된 생태계를 제공한다.

퀀트는 블록체인 산업의 오랜 난제 중 하나인 상호운영성을 혁신하여 차별화된다. 블록체인 산업은 그동안 놀라운 성장을 보여주었지만 서로 다른 프로젝트 간 원활한 상호작용이 큰 방해물로 작용했다. 퀀트를 오버렛저를 통해 이 문제에 정면 대응한다.

As part of Project Rosalind, we proved that Overledger APIs could play a key role in enabling #cbdc systems to deliver a range of benefits regarding payments functionality and security.

Watch our team explain it below.#apigateway #smartcontracts #blockchaintechnology… pic.twitter.com/bAZlSj777b

— Quant (@quant_network) February 19, 2024