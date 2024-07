월드코인·위너AI·비텐서, AI코인 열풍

비트코인이 6만5000달러를 돌파하고 알트코인들이 수혜를 보는 등 암호화폐 시장이 다시 상승세를 타고 있다.

주요 수혜자 중 일부는 현재 상위 수익자 차트를 장악하고 있는 AI 코인들이었다.

AI 암호화폐는 현재의 상승세 이전에도 강세를 보이고 있었다. 코인게코 자료에 따르면 올해 2분기 전체 암호화폐 시장이 14.4% 하락했음에도 불구하고 지난 1년간 AI 토큰 시장이 650% 성장했고 최근 24시간 동안 많은 토큰이 상승했다.

월드코인(WLD)은 지난 24시간 동안 41.75% 상승하여 토큰당 3.06달러까지 오른 AI 부문 최고의 성과를 거둔 토큰 중 하나이다. 24시간 거래량도 154% 증가한 859,709,128달러를 기록했다. 이 토큰은 보다 안전하고 인류 우선적인 인터넷 접근 방식을 만들기 위해 방대한 양의 생체 데이터를 수집하는 데 초점을 맞추고 있다.

$WLD#Worldcoin rise to 60% in a few days💪

At this moment price is in this resistance zone. pic.twitter.com/hbEmg5BF2y

— Yuriy 🔶 BikoTrading | OrderFlow Trader (@Yuriy_Biko) July 17, 2024