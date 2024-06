AI 밈 슈퍼파워 – 위너AI 사전 판매 450만 달러 달성

위너AI(WienerAI, $WAI)가 불과 한 달 만에 450만 달러 이상 모금했다. 이 중에서 180만 달러는 지난 8일 동안 추가되었다. 현재 $WAI는 $0.000715에 판매되고 있으나 며칠 있으면 가격이 오를 예정이다.

$WAI는 AI 트레이딩봇과 APY 242%에 달하는 높은 스테이킹 보상은 투자자의 관심을 끌기에 충분했다.

암호화폐 시장은 여전히 가격 굳히기 중이다. 비트코인은 7만 494달러 근처에 거래되고 있으며 이더리움은 3,786달러다. 분석가들은 곧 불장이 시작될 것으로 예측한다. 알트코인과 밈코인은 비트코인의 추세를 따르는 경향이 있기 때문에 앞으로 몇 개월 간 밈코인 열풍이 지속될 것으로 유추할 수 있다.

전 세계 알트코인 및 밈코인 시장의 시가총액은 지난 달 5.20% 증가해 5,905억 6,000만 달러가 되었다.

이더리움 체인의 주요 밈코인 페페(PEPE)는 한 달 동안 64% 올랐다. 전체 ERC-20 밈코인 생태계가 펌핑 중이지만, 위너AI는 그 중에서도 잠재력이 커보인다.

그 원인이 무엇일지 아래에서 파헤쳐본다.

최근의 코인 시장 열풍은 크게 네 가지 호재가 영향을 주고 있다:

이 요인은 모두 밈코인에 대한 기대감을 높였다. FLOKI는 한 달 전에 비해 69% 올랐으며 도그고투더문(DOG)은 223% 상승했다.

초기 투자자에게 상당한 수익을 안겨준 프리세일 성공작도 많았다. 가령, 슬로사나는 상장 며칠 만에 초기 투자자에게 250% 이상의 수익률을 제공했다.

위너AI는 450만 달러 이상 모금되었으며 스테이킹 풀에 예치된 토큰도 43억 개를 넘어 건전하게 성장 중이다. 테크리포트의 $WAI 전망 가이드에서는 전문가가 상장 후 $0.0045까지 올라 초기 투자자에게 500%의 상승률을 제공할 가능성이 있다고 예측한 바 있다.

위너AI는 일반적인 밈코인 그 이상이다.

위너AI는 AI 트레이딩봇, 수수료 없는 토큰 스왑, MEV 보호 등의 기능을 제공한다.

위의 기능은 모두 트레이딩 경험을 향상하며 초보자 친화적인 인터페이스를 자랑한다.

백서를 보면 AI 도입을 통해 스마트 컨트랙트가 ‘무한히 업그레이드’ 가능하고 ‘모듈러’해졌다.

프로젝트팀은 총 13억 8,000만 개의 토큰을 스테이킹에, 6억 9,000만 개를 유동성 공급에 분배해 장기적 안정성과 거래 유연성을 확보했다.

또한 솔리드프루프로부터 스마트 컨트랙트 감사를 받아 투자자가 신뢰할 수 있도록 했다.

