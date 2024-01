유명 분석가 “XRP 3일 차트에서 매수 신호 관찰돼”

XRP는 지난 몇 주 동안 상당한 가격 하락을 기록했다. 기사 작성 시점 기준으로 리플 코인 가격은 7일 전 대비 9.9%, 24시간 전 대비 0.3% 하락한 0.51달러에 거래되고 있다.

이런 약세 전망 속에서 암호화폐 분석가인 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 TD 순차(TD sequential) 지표를 이용해 XRP 3일 차트에서 매수 신호(buy signal)를 확인했다.

그는 매도 물량이 늘어났음에도 불구하고 리플이 곧 반등할 것으로 보고 현재의 하락세를 투자자들의 축적 누적 단계로 보고 있다.

#Ripple Market Insight: The TD Sequential has proven its accuracy in forecasting $XRP 's movements on the 3-day chart. Currently, it's showing a buy signal, suggesting that #XRP could be gearing up for a rebound. pic.twitter.com/IqfjM0LksJ

마르티네즈는 XRP의 회복 가능성에 대해 여전히 낙관적이다. 그는 TD 순차 지표가 3일 차트에서 XRP의 행보를 예측하는 데 정확하다는 것이 입증됐다고 설명했다.

또한 TD 순차 지표는 캔들의 순서에 따라 발생 가능한 추세 반전과 연속 패턴을 식별한다. 마르티네즈는 이 지표가 매수 신호를 표시하고 있으며 이는 리플이 회복 단계에 근접해 있음을 시사한다고 설명한다.

그는 이달 초에 같은 예측을 한 바 있다. 그는 지난 예측에서 2022년 6월 이후 XRP의 가격 행보가 상승 평행 채널 패턴을 그리고 있다고 말했다.

그는 이 패턴이 지속될 경우 리플이 채널의 중간·상위 경계인 0.8달러·1.10달러까지 오를 수 있다고 말했다.

From this perspective, the governing pattern behind #XRP price action since June 2022 appears to be an ascending parallel channel.

If this pattern continues, $XRP could make its way toward the channel's middle or upper boundaries, which currently sit at $0.80 and $1.10,… pic.twitter.com/kCKHEFZQWe

— Ali (@ali_charts) January 8, 2024