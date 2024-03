BTC 역대최고가 예측한 분석가 “비트코인 5월 내로 9만5000달러 돌파”

암호화폐 분석가 비트퀀트(BitQuant)는 최근 비트코인이 2024년 5월 말까지 최소 9만 5000 달러까지 상승할 것으로 예측했다. 또한 자신의 이전 예측이 X(옛 트위터)와 암호화폐 커뮤니티의 팔로워들로부터 부정적인 반응을 불러 일으킨 바 있다고 말했다.

그러나 이런 예측이 적중한 가운데 그는 새로운 예측을 내놓았다.

비트퀀트는 비트코인이 2만 5000 달러에 거래되고 있을 때 4만 달러까지 오를 것으로 예측했다. 하지만 약세 지지자들이 그가 무책임하게 강세를 예측한다고 주장했었다.

또한, 그는 BTC가 1만 7000 달러 저점으로 떨어졌을 때 6만 달러까지 오를 것이라는 자신의 이전 예측에 대해 말했다. 그에 따르면 이 예측으로 인해 일부 팔로워들이 자신의 계정을 언팔로우했다.



그는 비트코인이 다음 반감기 전에 역대 최고치를 경신할 것이라고 정확하게 예측했는데, 이 또한 부정적인 반응을 불러 일으킨 바 있다.

팔로워들의 끊임없는 반발에도 불구하고 비트퀀트는 2024년 5월 말까지 비트코인이 최소 9만5000달러까지 오를 것이라는 또 다른 예측을 내놓았다.

또 이번 예측과 관련해서도 반발이 있을 것이며 이에 대해 준비돼 있다고 전했다. 그리고 10만 달러는 비트코인에게 심리적 저항선이며, 이를 뚫을 시 가격이 급등할 것이라고 설명했다.

$100k is a psychological barrier. When we break it, the Bitcoin price will soar.

— BitQuant (@BitQua) March 24, 2024