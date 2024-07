앤드류 레프트, 18건의 사기 혐의 제기 – 징역형 선고될까?

유명한 암호화폐 회의론자이자 시트론 리서치(공매도 리서치 업체)의 창립자인 앤드류 레프트(Andrew Left)가 2천만 달러 상당의 사기를 획책한 혐의로 25년의 징역형에 처해질 수도 있다. 7월 26일자 발표문에서, SEC는 18가지의 사기 관련 혐의로 그를 고소했다.

2018년 3월~2023년 12월 사이의 시트론 리서치 및 레프트의 매매 활동을 보면, 시장을 조작한 26가지의 ‘불법 거래’에 대해 보여주고 있다.

2년 전, 레프트는 ‘암호화폐는 완벽한 사기’라고 주장했었으므로, 현재 그의 혐의는 특히 투자자와 관계가 깊다.

앤드류 레프트의 혐의와 SEC와의 문제에 대해 살펴보도록 하자.

SEC는 레프트가 개인 투자자들을 속여 이와 같은 기만적인 투자 권유를 통해 이득을 취한 혐의를 제기했다.

그는 투자자들에게 매도하라고 말한 뒤 주식을 매수했고 팔로워들에게 매수하라고 지시한 후 매각했다. SEC에 따르면, 이러한 사기성 행위로 레프트와 시트론 리서치는 빠른 수익을 얻을 수 있었다고 한다.

SEC는 2018년 3월~2023년 12월 사이에 다음을 포함한 23개 업체가 관련된 총 26건의 사기성 매매를 확인했다:

미 법무부(Department of Justice, DoJ) 또한 1,600만 달러 상당의 주식 시장 조작 혐의로 앤드류 레프트를 기소했다.

DoJ는 헤지 펀드들의 리서치 결과를 발행하고 대가를 받고 증권 사기를 저지른 데 대해 레프트가 법 집행기관에 거짓을 말한 혐의를 제기했다. 레프트는 또한 포지션을 공개하기 전에, 몇몇 헤지펀드가 이득을 취하거나 손실을 완화할 수 있도록 경고하기도 했다.

레프트가 모든 암호화폐를 사기라고 주장했던 2년 전 암호화폐에 대한 입장이 특히 현 상황에서 그의 평판에 해가 되는 듯 하다.

시트론 리서치는 최근 코인베이스의 $COIN 사이트 오작동 이후 해당 거래소에 대한 공매도를 더 강하게 밀어붙이고 있으며 비트코인 ETF에 대한 롱 포지션을 유지하고 있다.

The recent $COIN site malfunction makes the long Bitcoin/Short Coinbase trade one of the most compelling trades in the crypto market. This means going LONG bitcoin through an ETF and short the bloated Coinbase exchange.

