에이프코인 가격 전망 : APE $1.38 구간에 안착, 다음 행보는?

에이프코인(ApeCoin, APE)은 기사 작성 시점 기준으로 1.38달러대를 중심으로 안정세를 보이고 있으며 다음 가격 행보에 대한 궁금증이 모아지고 있다. 연초부터 지속된 가격 하락으로 단기적 상승을 바란 투자자들에게 APE는 최선의 선택지는 아니었다.

트레이딩뷰에 따르면, 에이프코인(APE)은 8월 15일부터 17일 사이에 약 28% 큰 폭으로 하락했다. 8월 19일까지 가격은 1.628달러에서 1.441달러 사이에 거래되며 안정적이었다.

11월 초부터 에이프코인 차트에서 다소 긍정적인 시장 심리가 관찰됐다.

한편, 코인마켓캡에 따르면 에이프코인은 30일 전 대비 24.60% 이상 상승했지만 7일 전 대비 4.27% 하락했다. 나아가 지난 24시간 동안 5.85% 하락했다.

하지만 이번 비트코인 반감기에서 에이프코인의 두 배 성장이 가능하다는 분석이 나온다.

차트를 살펴보면 APE/SUDT는 2023년 1월 27일부터 ‘채널다운’ 패턴으로 거래되고 있다. 이는 에이프코인의 하락세를 나타낸다.

에이프코인은 이제 ‘채널다운’ 패턴을 상회하고 있어 매수 압력의 증가를 의미한다.

또한, 투자자가 시장에 진입하고 있음을 시사한다. 이는 가격 급등으로 이어질 수 있지만 매수 압력이 유지되어야 한다.

APE/USDT는 1.33달러에서 임시 지지선을 구축했고 몇 차례의 약세가 이 선을 테스트했다.

다만 오늘 이 지지선 이상에서 장을 마감할 수 있다면 매도자들은 이를 깨기 어려울 수 있다. 또한 단순 이동 평균선(SMA, 녹색·빨간색 굵은 선)이 해당 지지선 근처에 위치해 있다.

이는 이 지역이 강력한 지지 구간임을 더욱 입증한다. 또한 현재의 추세가 강세를 보이고 있음을 나타낸다.

매수자들이 시장을 떠나 이 1.33달러 선이 무너진다 하더라도 다음 지지선인 1.07달러가 추가 하락을 막을 수 있다. 특히 이 수준은 수차례 가격 방어에 성공했다. MACD는 강세 모멘텀을 보이며 신호선을 넘으려 하고 있다.

또한 빨간색 히스토그램 바가 작아지고 있으며 이는 약세에서 강세로 심리가 전환되고 있음을 의미한다.

이번 분석은 현재 에이프코인이 강세 모멘텀을 보이고 있음을 시사한다. 현재 상황이 지속될 경우 가격은 2배로 상승해 잠재적 저항선인 2.12달러에 달할 수 있다.

잠재적 호재 중 하나는 다가오는 BTC 반감기와 ETF 상장이다.

과거 데이터를 보면 암호화폐 시장 전반은 비트코인 반감기와 상장에 대해 항상 긍정적인 반응을 보여왔다. 에이프코인을 포함한 다수의 알트코인의 가격이 크게 상승할 것으로 예상된다.

바이낸스는 11월 27일에 자사 플랫폼에 13개의 암호화폐를 상장할 계획이다. 그러면 총 지원 암호화폐는 47개가 된다.

바이낸스에 따르면 신규 상장 토큰은 헤데라 해시그래프(HBAR), 니어프로토콜(NEAR), 옵티미즘(OP), 에이프코인(APE), 클레이튼(KLAY), 이뮤터블엑스(IMX), 아비트럼(ARB), 더그래프(GRT), 렌더토큰(RNDR), 디센트럴랜드(MANA), 이오스(EOS), 갈라(GALA), 리스크(LSK)이다.

상장은 2023년 11월 27일부터 시작될 예정이다. 치노 다케시 바이낸스 재팬 총책임자는 다음과 같이 말했다:

에이프코인의 바이낸스 상장은 가격에 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 암호화폐가 바이낸스와 같은 대형 거래소에 상장되면 가시성과 거래량 증가로 이어진다.

높아진 관심은 더 많은 투자자들을 유치하고 잠재적으로 에이프코인의 가격 상승을 야기할 수 있다. 새로 상장된 코인을 구매하고자 하는 투자자들의 수 증가는 가격 상승으로 이어지기 때문이다.

또한 세계 최대 거래소인 바이낸스에 상장되면 해당 자산에 대한 긍정적인 투자자 심리가 형성돼 가격을 견인한다.

그러나 암호화폐 가격은 시장 동향, 전반적인 시장 심리, 기타 외부 요인 등 다양한 요소에 의해 영향을 받는다. 따라서 바이낸스 상장이 단기적인 가격 상승에는 기여할 수 있지만 장기적인 성과는 다양한 시장 역학에 따라 달라질 것이다.

에이프코인의 가격이 강세를 보이는 가운데 한 저시가총액 암호화폐가 투자자들의 관심을 끌고 있다. 현재 이 코인은 사전판매 단계에 있으며 130만 달러 이상의 자금을 모금했다.

암호화폐 커뮤니티가 비트코인 ETF의 인기를 활용하고 싶어하기 때문이다.

@ARKInvest persists in its push for a spot #BitcoinETF, filing another update for the #ARK 21Shares Bitcoin ETF with the #SEC.

The journey continues! 🚀

Do you think we'll see a #Bitcoin #ETF approved in 2024?#BTCETF has also now raised over $1.2 Million! ✅ pic.twitter.com/jh06EPQiqU

— BTCETF_Token (@BTCETF_Token) November 20, 2023