아발란체 가격 전망 – 듀랑고 업그레이드 활성화 완료, 전망 살펴보기

아바랩스는 어제 새로운 아발란체 업그레이드 제안 테스팅을 시작했다. 듀랑고라 불리는 이번 업그레이드는 현지 시간 오후 4시(UTC) 후지 테스트넷에 활성화되었다.

이번 듀랑고 업그레이드는 주로 아발란체 개발자 경험 개선에 크게 주력한다. 그리고 이번 소식은 아직까지 토큰 가격에 큰 영향을 미치지 못하고 있다.

이 제안의 핵심 특징은 이더리움의 상하이 업그레이드와 스마트 컨트랙트 호환성을 유지하는 것이다. 이더리움 상하이 업그레이드는 지난 4월에 실시되었으며, 이는 작업증명에서 친환경 지분증명으로 전환된 ‘더 머지’ 이후 이루어진 대규모 업데이트였다.

듀랑고 업그레이드는 AWM(Avalanche Warp Messaging) 기능을 아발란체의 C-체인(Contract Chain)에 도입했다.

C-체인은 아발란체 블록체인의 구성 요소이며, EVM(Ethereum Virtual Machine)과 호환되는 스마트 컨트랙트를 실행하여, 아발란체 생태계가 크로스체인 디앱 개발을 위해 높은 상호운용성과 확장성을 갖출 수 있도록 한다. AWM은 아발란체에서 크로스체인 커뮤니케이션의 새로운 표준을 설립했다.

네트워크 업그레이드에도 불구하고, 아발란체에 대한 가격 영향은 미미한 편이다. AVAX는 심지어 광범위한 시장 랠리를 활용하지 못하고 있다.

AVAX는 24시간 동안 0.9% 상승하여 41.34달러에 거래되고 있다. 반면 비트코인과 이더리움은 동일한 시간에 3% 이상 상승했다.

아발란체 가격 성과는 지난 3개월 동안 다른 주요 암호화폐와 비슷한 모습을 보였다. 대부분의 암호화폐는 비트코인 ETF가 승인된다는 소문으로 랠리를 즐기면서 한 해를 시작했다.

하지만 ETF 승인이 떨어진 1월 10일 직후, “소문에 사고 뉴스에 팔아라”라는 심리가 반영되면서 가격은 하락했다.

그리고 2주 후, JP모건의 제이미 다이먼이 비트코인 창시자 사토시 나카모토가 언젠가 돌아와서 비트코인을 삭제할 수 있다고 경고하면서 큰 하락이 발생했다.

아발란체는 오늘 비교적 실망스러운 실적에도 불구하고, 30일 이동평균(파란색)보다 1달러 위에서 거래되고 있다. 또한 상대강도지수는 65를 나타내고 있다. 이러한 지표는 건강한 매수 및 가치를 반영한다.

아발란체는 오늘날 XRP, 솔라나, 카르다노 같은 알트코인 거물들을 추월하기 위해 고군분투하고 있다.

하지만 현명한 투자를 위해서는 포트폴리오를 다양화할 필요가 있으며, 반드시 상위 코인에만 주목할 필요는 없을 것이다.

