아발란체 가격 전망 – AVAX 가격 59% 급등, 랠리는 지속될까?

아발란체의 네이티브 토큰이 최근 상당한 성과를 보이고 있다. 이는 전반적인 암호화폐 시장이 최근 상승에서 2% 하락하면서, 약간의 저조함을 보이고 있는 가운데 발생한 것이다.

AVAX 코인의 이번 가격 상승은 최근 레이어 1 프로토콜에 대한 강세 심리에 기인한 것으로 보인다.

최근 솔라나와 카르다노 같은 레이어 1 프로토콜들이 상승세를 얻은 바 있는데, 그에 따라 사람들이 투자하기 좋은 다른 레이어 1 솔루션을 찾기 시작한 것으로 보인다. 이러한 강세 심리로 인해, AVAX 코인은 일주일 기준으로 59%의 상당한 성장을 기록한 것이다.

또한 이 토큰 가격은 한 달 기준으로 150% 이상 급등했다. 이것은 전반적인 상승 추세를 시사하고 있다. 심지어 24시간 동안, 이 토큰은 10% 더 상승했다. 동부 시간 오전 10시 기준으로, AVAX 코인은 39.10달러에 거래되고 있다.

아발란체는 최근 시장 전체보다 더 좋은 성과를 내고 있다. 이는 12월 5일의 20달러에서 오늘 12일에는 39달러까지 오를 수 있었다. 이러한 열기로 인해, 이번 주에 더 많은 사람들이 거래에 참여하고 있다.

코인마켓캡을 보면, 거래량은 100% 이상 올라서 20억 달러를 돌파했다. 이처럼 놀라운 성장은 아발란체가 상당히 레벨업했다는 표현으로 요약될 수 있을 것이다.

이 프로젝트는 특히 암호화폐 세계의 두 가지 요소에 초점을 맞춘다. 바로 실제 자산(RWA)과 게임이다.

Navigating narratives can be tough, but when a chain revolves around them, it's a game-changer.

Avalanche $AVAX is set to dominate GameFi world.

34 Gaming projects built on @avax 🧵⬇️ pic.twitter.com/l9Bo8FSiuh

— AlΞx Wacy 🌐 (@wacy_time1) December 3, 2023