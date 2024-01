XRP의 100~500달러 랠리를 예측한 은행 전문가, 새로운 설명 추가

XRP가 증권이 아니라는 판결을 받은 이후, 암호화폐 커뮤니티는 XRP 가격 성장에 대한 다양한 전망을 제시하기 시작했다. 많은 이들이 긍정적인 미래를 전망했고, 그 범위에는 100달러에서 500달러, 심지어 그 이상도 있었다.

저명한 은행 전문가 섀넌 소프(Shannon Thorp) 또한 이러한 전망에 동조했고, 최근 더 많은 설명을 덧붙였다.

시티 은행의 운영 전문가였던 소프는 XRP 가격이 무려 71,328% 오를 것이라고 전망한 바 있으며, 이 랠리가 2개월에서 7개월 사이에 발생할 것이라고 말했다.

소프의 이 예측은 6개월 전 법원이 XRP가 증권이 아니라고 판결한 후에 나온 것이다.

그녀의 주장에 따르면, XRP 가격은 7개월 안에 100달러에서 500달러 구간으로 오를 수 있다고 한다. 하지만 그녀가 제시한 날짜가 2024년 2월인 것을 고려하면, 이는 우리가 보는 현실에서 아직 멀어 보인다.

2024년 1월 현재, XRP는 여전히 0.52달러와 0.53달러 사이에서 거래되면서, 그녀의 전망과는 달리 높은 급등이 불가능할 것으로 보이고 있다. 유명한 기술적 분석가 JD는 최근 X(트위터)를 통해 소프의 전망에 대한 회의적인 입장을 표현했다.

그는 소프를 언급하며, 그녀의 예측에 의문을 제기했다:

“작년에 100~500달러까지 오를 거라던 이론은 지금 어떻게 되었나요? 차트가 잘못되었다고요? 가격은 제가 몇 달 전에 공개한 오렌지 박스 안에 여전히 갇힌 채로 있습니다. 차트는 넌센스보다 정확합니다.”

Saying charts dont work? We are literally still w/in my orange box posted months ago.. 🤔🧐🤦‍♂️🤦

So what's up w/this $100-500 in 7 months theory you posted last July 2023?

소프는 XRP 가격 전망에서 항상 과거 차트의 중요성에 대해 강경한 입장을 유지해 왔으며, 이는 분석가 JD의 원칙과도 상통한다. 그렇다면 두 사람의 결정적인 차이는 무엇일까.

소프는 JD의 회의론에 대한 반론을 제기했다. 그녀는 시장분석에 대한 기존 방식의 문제에 도전하면서, 특히 차트 추세에만 초점을 맞추는 습관을 지적했다.

또한 소프는 XRP 가치를 유틸리티 차트 없이 분석하는 것은 부적절한 결과로 이어질 수 있다고 주장했다. 그녀는 과거 추세를 기반으로 한 모든 전망이 커뮤니티 멤버들에게 이롭지 않은 것으로 보고 있다.

그녀는 다음과 같이 말했다:

“현재 XRP 유틸리티에 대한 차트는 존재하지 않습니다. 당신의 주장은 단지 시장 심리와 매매 압력에서 보였던 투기적 성격에만 기반합니다. 당신은 분석에서 유틸리티를 배제하는 것이 얼마나 넌센스인지 알고 있나요?”

Current charts for XRP UTILITY do not exist! In fact, what you are doing is a true injustice to the #XRPCommunity.

The premise of your argument is based solely on what “was” the speculative nature of XRP founded from market sentiment and buy/sell pressure. Do you know how… https://t.co/YjBvmWuvO8 pic.twitter.com/Ge1Gk2hsrk

— Shannon Thorp (@thorpshannon87) January 28, 2024