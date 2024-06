베이스도그즈 프리세일 178만달러 돌파

암호화폐 시장이 침체된 가운데 기능을 탑재한 일부 밈 코인은 회복력을 보이고 있다. 한 사례로 베이스도그즈(Base Dawgz, DAWGZ)의 프리세일은 2주도 안 돼 178만 달러 이상을 모금했다.

DAWGZ 프리세일이 개시 첫 주 30만 달러를 모금하는 데 그친 점을 고려하면 갑작스러운 투자자 관심은 괄목할 만한 쾌거다.

이 프로젝트를 둘러싼 관심과 기대에 대해 알아보자.

멀티체인 코인인 DAWGZ는 장기적 지속가능성을 내재한 토큰에 관심이 있는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있다.

반짝 인기와 긍정적 시장 심리에 의존하는 여타 밈 코인들과 달리 DAWGZ는 현실적인 기능을 제공한다.

베이스도그즈는 베이스 블록체인에 출시되었음에도 불구하고 웜홀과 포털 브릿지 기술 덕분에 멀티체인 기능을 자랑한다.

이용자는 바이낸스 체인(BNB), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 아발란체(AVAX), 베이스(BASE)에서 DAWGZ를 구매·거래할 수 있다.

DAWGZ는 크로스체인 기능을 통해 6개의 주요 블록체인에 자체 프로젝트를 가동 가능케 하여 생태계에 기능을 탑재했다.

또한 스테이킹 서비스에 16억8000만 개 이상의 DAWGZ 토큰이 할당되기 때문에 프로젝트의 X 계정을 주시해야 한다.

백서에 따르면 베이스 도그즈는 ‘SNS를 통한 에어드랍’ 캠페인도 시작한다. 사용자가 콘텐츠를 만들고 프로젝트의 X 계정에 공유하면 보상 포인트를 얻는데, 이 포인트는 프리세일이 종료되면 DAWGZ 토큰으로 교환할 수 있다.

성장을 더욱 촉진하기 위해 DAWGZ는 총 토큰 공급량을 여러 영역에 분대한다.

유동성은 DAWGZ의 성장에서 중요한 역할을 할 것이며 상장 후 거래 안정성을 보장하고 보상에 할당된 12억6000만개 토큰은 장기 투자자를 유치할 것으로 기대된다.

여러 암호화폐 프리세일들이 실제 유틸리티를 제공하면서 주목을 받고 있다.

한 예로 다마고치풍의 플레이투언(P2E) 게임을 제공하는 플레이도지(PlayDoge, PLAY)는 프리세일로 460만 달러 이상의 투자금을 모금했다.

‘솔라나 게임파이 1위’ 메가다이스(Mega Dice, DICE)는 P2E 카지노 게임, 스테이킹 서비스, NFT 등을 제공하며 현재까지 150만 달러 이상의 투자금을 모금하며 성공적인 프리세일을 진행 중이다.

주목할 만한 유용성을 가진 또 다른 밈 코인은 P2E 게임과 함께 친환경적인 계획에 초점을 맞춘 이툭툭(eTukTuk, TUK)이다. TUK 보유자들은 ‘크레이지툭(CrazyTuk, 플레이어들이 승객들을 최대한 빨리 태우고 내리는 게임)’을 하며 토큰 보상을 획득할 수 있으며 현재 프리세일은 350만 달러 이상의 모금액을 기록하고 있다.

