지난 며칠간 빔(BEAM) 코인은 상승세를 보이고 있으며 강세 패턴이 관찰됐다. 성장세가 이어지면서 투자자들은 0.0274달러 도달 가능성에 대한 기대감으로 술렁이고 있다.

이제 BEAM이 투자자들이 유입됨에 따라 계속해서 높은 수준으로 치솟을 것일지, 아니면 투자자들의 차익 실현에 하향조정이 이루어 질지 의문이다.

그 답에 대해 알아보자.

암호화폐 시장은 지난 두 달간 롤러코스터를 탔지만 BEAM은 강세 랠리를 겪었다. 2023년 12월 13일 0.0274달러로 고점을 회복하며 11월 6일 0.004달러 저점 대비 550% 이상 상승했다.

하지만 투자자들이 차익 실현을 시작하면서 고점은 오래가지 않았다.

BEAM은 2023년 말 0.03달러 근처에서 고점을 기록한 후 2024년 1월까지 0.0135달러 미만으로 하락했고 며칠 만에 62% 급등한 0.022달러로 다시 강력한 회복세를 보였다. BEAM의 상승세는 비트코인 ETF 승인 발표에 맞물렸다. 그러나 이번 랠리는 지속되지 않았다.

BEAM은 빠르게 상승폭을 반납했고 며칠 만에 0.0172달러로 복귀했다. 이후 새로운 지지선을 형성해 0.172달러에서 0.018달러 사이에 안착했다.

이 지지선은 시장의 강세 심리와 BEAM 랠리를 촉발했다. 기사 작성 시점 기준으로 BEAM 거래량은 5,667만 달러를 상회하며 0.02109달러에 거래되고 있다.

코인마켓캡에 따르면 지난 24시간 동안 코인은 5.63%의 하락했지만 7일 전 대비 9.57% 상승했다.

또한 가격 변동성과 소폭 하락에도 불구하고 지난 한 달 동안 14.75% 상승했다.

BEAM은 현재 볼린저 밴드의 상위 구간에서 거래되고 있다. 보통 코인이 밴드 상위에 위치해 있으면 변동성 증가와 상승 모멘텀을 의미한다. 현재 BEAM은 0.02774달러 저항선 돌파를 목표로 하고 있다.

이 강세 궤도를 유지하기 위해서는 매수 압력이 유지돼야 한다. 그러나 모멘텀이 흔들리면 BEAM은 볼린저 밴드 하위 구간으로 재차 미끄러질 위험이 있다. 이는 랠리의 끝을 암시한다.

BEAM이 밴드 아래에서 거래를 마칠 경우 추가적인 하향 조정이 전개될 수 있다. 가격이 내려가면 0.0172달러와 0.0076달러 수준을 주시해야 한다. 긍정적인 소식으로는 BEAM의 상대 강도 지수(RSI) 수치는 61로 급등했다.

이는 BEAM의 RSI가 30 아래의 과매도 수준에서 급격히 반등했음을 의미한다.

RSI의 급격한 상승은 강력한 상승 모멘텀을 뜻한다. BEAM의 저항선 돌파를 위해서는 상승세 유지가 가장 중요하다. 볼린저 밴드 상위 구간에서 보합할 수 있다면 랠리의 내구성을 검증된다.

