신시아 루미스 상원의원, 바이든 행정부가 비트코인의 원칙 불법화 위협한다

친비트코인(Bitcoin)계 와이오밍주 상원의원 신시아 루미스(Cynthia Lummis)가 미국의 암호화폐 규정에 대한 조 바이든(Joe Biden) 대통령의 입장에 대해 우려의 목소리를 냈다. 루미스 상원의원은 FinCEN 법이 “비트코인 및 기타 암호화폐의 핵심 원칙을 불법적인 것으로 내몰고 있다”고 말하며, 해당 법률에 대한 잘못된 해석을 비난했다.

론 와이든(Ron Wyden) 상원의원의 지지를 받아, 루미스는 이러한 오판이 미국의 암호화폐 혁신을 억압할 수 있다는 문제를 강조했다.

신시아 루미스 및 론 와이든 미 상원의원은 점점 더 까다로워지는 미국의 암호화폐 규정을 비판했다. 미 법무장관 메릭 갈랜드(Merrick Garland)에게 보낸 합동 서신에서, 두 상원의원은 FinCEN 법의 해석상 편차를 조명했다.

해당 서신에 따르면, 미 법무부(DOJ)가 FinCEN의 송금 규정을 잘못 해석하고 있다고 한다.

President Biden's DOJ steamrolling the longstanding interpretation of FinCEN is legally wrong and threatens to criminalize Bitcoin software development in America. @RonWyden and I have sent a bipartisan letter to DOJ urging it to drop this interpretation immediately. ⬇️ pic.twitter.com/iazbBhMcOv

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) May 13, 2024