바이낸스와 CZ, 미국의 경제적 및 정치적 특권층에 도전한 대가 돈독히 치르다

가상자산 거래소 비트멕스의 전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes)가 최근 가상화폐 산업을 억누르는 규제적 압박에 관해 깊이 있는 통찰을 제시했다. 그의 주장은 대체로 세계 최대 거래소 바이낸스와 창업자 창펑 자오(CZ)를 둘러싼 사건에 초점을 두었다.

헤이즈는 바이낸스가 가파른 성공을 통해 미국의 경제적 및 정치적 특권층에 대응했다고 지적했다. 바이낸스는 전통 금융 시장 및 정치적 세력의 개입 없이 업계에서 입지를 키웠다. 그 결과 거래소는 사기업 역사상 최고 수준의 벌금을 내는 엄중한 단속의 대상이 되었다.

헤이즈는 긴 블로그 글에서 바이낸스가 직면한 43억 달러 규모의 벌금에 관해 탐구했다. 벌금과 함께 거래소의 창업자 창펑 자오는 미국 자금세탁 및 테러자금 조달 규정 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

헤이즈는 바이낸스가 2017년에 출범한 이래 6년 동안 어떻게 업계 1위까지 오르게 되었는지 설명한다. 바이낸스는 계속 성장하며 거래량 기준 전 세계 최대 가상화폐 거래소로 부상했다.

게다가 일일 거래량 기준으로 전통 금융 거래소를 포함한 거래소 순위 10위 안에도 포함되어 국제적으로 큰 입지를 구축했다고 볼 수 있다.

헤이즈에 의하면 미국 규제 당국은 그들이 가상화폐 및 블록체인 산업에 관해 어떠한 통제력도 갖지 못한 점을 불만스럽게 여겼다. 게다가 바이낸스 같은 회사는 거대한 자금을 송금하는 중요한 역할을 도맡았다.

헤이즈는 다음과 같이 주장했다:

더 나아가, 헤이즈는 바이낸스가 이룩한 성과를 인정하며, 개인 사용자가 전통 금융 회사에 의지하지 않고 쉽게 디지털 자산을 소유할 수 있도록 만들었다고 말했다.

헤이즈는 다음과 같이 바이낸스를 칭찬했다:

헤이즈는 바이낸스에 부과된 43억 달러의 벌금과 창펑 자오에 대한 대우를 비판했다. 그는 이러한 태도가 전통 금융 회사를 대하는 규제 당국의 태도와 크게 대비된다고 지적했다.

헤이즈는 직설적으로 설명하며 재닛 옐런이 바이낸스와 창펑 자오를 혹평한 것과 골드만삭스 및 HSBC의 위기를 언급한 태도를 비교했다. 이어서 과거 미국에서 발생한 금융 위기와 규제 당국이 이를 어떻게 처리했는지 짚었다.

비교한 이후 그는 미국이 규제적 수단을 적용할 때 통합되고 공평한 태도를 유지할 필요성이 있다고 주장했다. 그는 창펑 자오가 받은 대우가 부당하다고 간주했다.

그는 또한 미 법무부가 창펑 자오 및 바이낸스를 공격할 때 전력을 다했다고 하며 다음과 같이 말했다:

이어서 그는 가상화폐가 전통 금융 산업에 미친 크고도 긍정적인 영향에 관해 이야기했다. 가상화폐 관련 기업이 거대한 벌금을 받는 상황에서도 암호화폐 산업은 여전히 개인 및 기관 투자자를 지원하고 있다.

헤이즈는 또한 미국과 중국 간의 관계 발전 양상에 관해서도 언급했다. 그는 중국이 경제적으로 지원하게 될 때 가상화폐 불장이 크게 강화될 것이라고 주장했다.

The US and China are kinda sorta friends again. How does this new found love translate into stacking sats? Read "Panda Power" for my take. Bonus feature: a small riff on the #BENANCE situation.https://t.co/ohSBPPhJyz pic.twitter.com/vKBPjMZ0Ce

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) November 28, 2023