바이낸스, 모네로 상장폐지 발표··· XMR 5개월 저점 기록

바이낸스가 모네로를 상장폐지한다. 그리고 XMR 가격이 급락하고 있다. 바이낸스가 발표한 지 몇 시간 만에 이 프라이버시 코인은 30% 이상 하락했다. 차트를 보면 5개월 만에 최저점으로 떨어졌다.

XMR은 바이낸스의 상장폐지 발표 후 166달러에서 125달러로 빠르게 내려갔다. XMR 코인의 가치 손실 외에도 바이낸스 거래소도 부정적인 평가를 받고 있다.

이번 상장폐지 발표를 접한 다수의 업계 관계자들은 이를 ‘바이낸스의 느린 죽음’의 신호로 보고 있다.

화요일, 최대 암호화폐 거래소 바이낸스는 2월 19일 오후 6시(한국 시간) 모네로(XMR)를 상장 폐지한다고 발표했다. 바이낸스는 최근 심사를 통해 이러한 결정을 내렸다고 밝혔다. 바이낸스는 상장 자산들을 주기적으로 심사하며 그 기준은 까다롭기로 알려졌다.

바이낸스는 심사를 거쳐 XMR/BNB, XMR/BTC, XMR/ETH, XMR/USDT 거래쌍을 상장폐지하기로 결정했다. 바이낸스에 따르면 상장폐지 사유에는 비윤리적 행위, 비협조적 소통, 건실한 암호화폐 생태계에 기여하지 않는 행위 등이 포함된다.

바이낸스는 외부 공격을 방어하기 위한 네트워크의 안정성·보안도 상장폐지의 근거라고 덧붙였다. 바이낸스는 XMR 상장폐지 일정을 공개했다. XMR 예치 물량은 2월 20일 오후 6시(한국 시간)에 지원이 중단된다.

또한 2월 19일 오후 6시(한국 시간)에 XMR 인출이 중단된다. 상장폐지된 XMR은 2월 19일 오 6시(한국 시간) 이후 스테이블코인으로 교환 가능하다.

이번 바이낸스 상장폐지로 기사 작성 시점 기준으로 모네로는 가치가 40% 이상 하락한 120달러를 밑돌고 있다.

일각에서는 바이낸스가 프라이버시 코인에 대한 규제 압력 때문에 상장 폐지에 나선 것으로 보고 있다. 바이낸스는 왜 XMR을 상장 폐지 하는지에 대해 밝힌 바 없으며 그저 상장 기준에 부합하지 않는다고만 설명했다.

바이낸스는 2023년 5월 프랑스·이탈리아 등 국가에서 프라이버시 코인 거래를 중단하겠다고 밝혔으나 2023년 6월 해당 입장을 철수했다.

바이낸스 외에 다른 거래소들도 모네로를 상장 폐지한 바 있다. 2023년 말 OKX는 2024년 1월 5일 모네로·지캐시 거래를 중단한다고 발표했다. 일부 온라인 논평가들은 이번 상장 폐지 발표가 바이낸스의 죽음을 암시한다고 말한다.

Monero dropped strongly on the delisting news from Binance.

While bad for Monero, I mainly see this delisting as a sign of the slow demise of Binance. They are now "so compliant" that they cannot choose anymore which assets to support.

— John Brown (@john_j_brown) February 6, 2024