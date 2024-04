바이낸스, 트론 네트워크 USDC 지원 중단

암호화폐 거래소 바이낸스가 트론(Tron) 블록체인의 USDC(USD Coin) 스테이블코인 지원을 종료할 계획을 밝혔다.

바이낸스의 이번 발표는 USDC 스테이블코인 발행업체인 서클(Circle)이 트론 블록체인에서 USDC 발행을 중단하겠다는 계획을 발표한 이후 나온 것이다. 당시 서클은 스테이블코인에 대한 신뢰·안전·투명성을 강화해야 한다는 필요성에서 나온 결정이라고 발표했다.

Following Circle’s discontinuation of USDC support on the Tron network (TRC20), Binance will cease support for USDC deposits and withdrawals via TRC20 starting from 5 April 2024, 02:00 am UTC.

Users may continue trading USDC on Binance. Deposits and withdrawals of USDC via other…

— Binance (@binance) March 25, 2024