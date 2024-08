비트코인, 축적 아니면 조정 – 그 이유는?

최근의 암호화폐 시장 붕괴에도 불구하고, 비트코인($BTC)은 지난 24시간 동안 7.77% 상승하며 54,900달러선을 회복했다. 이더리움($ETH) 또한 9.08% 상승하며, 시가총액이 9.16% 증가했다.

$BTC가 최근 5만 달러 밑으로 떨어진 것은 2016년도에 발생했던 상황과 상당히 유사하기는 하나, 여기가 저점이 아닐 수도 있다.

$ETH ETF 투자자들 또한 저점 매수하는 모양새로, 시장에 대한 신뢰를 잃지 않았다는 것을 보여준다. 이것은 강세장으로 이어지게 될까 아니면 조정을 거치게 될까?

암호화폐 시장의 움직임을 살펴보고 비트코인이 축적 중인지 아니면 조정을 받게 될지에 대해 알아보도록 하자.

비트코인의 현재의 시장 움직임은 $BTC가 474달러에서 2만 달러까지 4,119% 상승했던 2016년의 강세장을 떠올리게 한다.

2016년과 2024년 모두 비트코인은 반감기 행사 후 26~27%가 떨어졌으며, 이는 대규모 강세장으로 이어질 수 있다. 암호화폐 애널리스트 피터 브랜트(Peter Brandt)의 차트에 따르면, 강세장 발생까지 16주가 남았을 수 있다고 한다.

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024