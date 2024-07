크라켄, 마운트곡스 채권자 상환 시작…비트코인 캐시 5% 하락

마운트 곡스(Mt. Gox) 상환 프로그램이 개시된 후 비트코인 캐시(Bitcoin Cash)의 가격이 떨어졌다. 참고로, 마운트 곡스는 48,641개의 BTC 코인을 피해자에게 배분하기 위해 크라켄(Kraken) 암호화폐 거래소로 이체했다.

【36% of the Mt. Gox Bitcoin has been distributed to the creditors】 @cryptoquant_com analyst @JA_Maartun posted that, yesterday, a transaction involving 48,641 BTC was executed from wallets associated with the Mt. Gox Trustee to an address belonging to the Kraken Exchange.… pic.twitter.com/uZCi5a7dmo

크라켄 CEO 데이비드 리플리(David Ripley)는 거래소를 통해 마운트 곡스 채권자들에게 암호화폐 자산의 이체를 성공적으로 마쳤다고 답했다.

It’s been nearly a decade since Kraken was selected by the Trustee to facilitate the investigation and return of client funds. It was our privilege and it was our duty. pic.twitter.com/ptKexzN4gm

1/ @krakenfx has successfully distributed #Bitcoin and Bitcoin Cash from the @mtgox estate back to creditors.

채권자들은 분배 후 자신의 BTC 및 BCH 토큰을 크라켄에서 인출하기 시작했다. 시장으로의 막대한 토큰 유입이 비트코인 캐시의 가격에 상당한 압력을 가했고 가격 하락으로 이어졌다.

게다가, 마운트 곡스는 더 많은 BTC 토큰을 비트코인 암호화폐 거래소로 보냈으며 시장 유동성을 높이면서 BCH는 지난 24시간 동안 거의 3% 하락했다.

마운트 곡스는 7월에 채권자 상환 계획을 시작했다. 해당 업체는 크라켄 및 비트스탬프를 포함해, 5곳의 거래소를 통해 상환금을 분배하게 된다.

크라켄 사용자들은 레딧(Reddit)에서 상환 절차가 매끄럽게 진행되고 있으며 자신의 자산을 인출할 수 있다고 언급하고 있다. 마운트 곡스의 책임감은 칭찬할 만한 것으로 암호화폐 시장의 일반적인 심리를 향상시키게 될 것이다.

아캄(Arkham) 데이터에 따르면, 비트스탬프(Bitstamp)는 네 개의 고유 지갑 주소로 5110개의 BTC(3억 4,010달러 상당)를 받았다고 한다.

UPDATE: MT. GOX MOVING $2.85B BTC

Mt. Gox moved a total of $2.85B BTC to new wallets this morning in order to distribute 5110 BTC ($340.1M) BTC to 4 separate Bitstamp addresses.

Bitstamp is one of the 5 exchanges that the Mt. Gox Trustee is working with to return funds to Mt.… pic.twitter.com/KsKuxMpvZS

— Arkham (@ArkhamIntel) July 23, 2024