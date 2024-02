비트코인 43000달러 횡보, 잠잠해지는 ETF 열기 – 반감기 후 10만 달러 달성할까?

최근 비트코인은 1월 초 ETF로 인한 랠리 이후 약세압력으로 고군분투하고 있다. 하지만 우울한 단기 전망에도 불구하고, 많은 이들은 비트코인이 반감기 후 10만 달러를 돌파할 것으로 기대하고 있다.

현재 비트코인은 지난 7일 동안 2% 상승한 43,100달러에 거래되고 있다. 오늘은 비트코인의 향후 움직임에 대한 인사이트를 위해 몇 가지 분석을 살펴보겠다.

비트코인 반감기는 4년마다 비트코인 블록 보상이 절반으로 줄어드는 이벤트이며, 2024년 4월로 기대되고 있다. 역사적으로, 과거 반감기는 매번 비트코인 가격의 큰 랠리를 발생시켰다. 예를 들어 2012년 반감기가 왔을 때, 블록당 채굴 보상은 50 BTC에서 25 BTC로 줄어들었다.

그리고 2013년 말, 비트코인 가격은 천 달러 위로 급등했다. 이는 반감기 이전 가격 12달러에서 엄청난 상승을 의미한다. 2016년 반감기에서는 보상 25 BTC가 12.5 BTC로 줄어들었다.

2017년 말이 되었을 때, 비트코인 가격은 반감기 전 1000달러 조금 밑에서 19,000달러까지 오를 수 있었다.

많은 전문가들은 곧 다가올 반감기가 비트코인 가격을 끌어올릴 것으로 보고 있다. 지난 반감기에서 보인 추세를 고려하면, 비트코인은 2024년 반감기 이후 새로운 사상최고점을 경신할 것으로 기대된다.

또한 다가오는 반감기는 채굴자 보상을 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄어들게 한다. 이는 새로운 코인 유입을 줄일 것이며, 수요 공급의 원리에 따라 가격을 끌어올리게 될 것이다.

이러한 심리와 과거 추세를 바라보며, 많은 트레이더들은 비트코인 가격이 10만 달러를 넘을 것으로 보고 있다. 이미 많은 투자자들이 비트코인을 매집하기 시작했다.

2월 4일 크립토 추적 플랫폼 웨일얼럿(Whale Alert)은 1,400 BTC가 코인베이스에서 언노운 지갑으로 옮겨갔다고 보고했다. 이는 6천만 달러를 넘는 가격이다.

2월 5일에는 737 BTC가 크라켄에서 비트파이넥스로 전송되었다. 이처럼 대량의 비트코인이 움직이는 것은, 앞으로 몇 주 안에 대규모 랠리를 기대하는 투자자들의 높은 수요를 의미할 것이다.

따라서 며칠 안에 상승압력이 발생하여, 비트코인 단기 랠리를 촉발할 수도 있을 것이다.

비트코인은 올해 강세 랠리를 기록하여, 1월 11일 38,700달러에서 49,000달러까지 13% 이상 오를 수 있었다. 당시 급등 이후, 가격은 42,000~43,000달러 구간을 유지하고 있다.

현재 비트코인은 단순이동평균선 위에서 거래되면서, 강세 활동 일부가 시장에 남아있음을 나타내고 있다. 이 이동평균선 바로 아래에는 40,200달러의 강력한 지지선이 자리 잡고 있다.

만약 황소가 통제력을 잃을 경우, 이 지지선은 가격 하락을 방지할 것이다. 그리고 차트를 보면, 조만간 하락할 가능성은 없어 보인다. 또한 MACD 지표는 시그널선 위에 있으며, 이는 강세 모멘텀이 현재 약세압력을 능가한다는 것을 의미한다.

전반적으로 비트코인 차트는 상승세가 그대로 남아있음을 나타내고 있다. 가격은 주요 지지 구간인 40,200달러 위에 있고, MACD는 매수자가 지배하고 있음을 나타내고 있다.

비트코인이 이동평균선과 지지선 위를 유지함에 따라 상승 궤도는 계속 유지될 것이다. 하지만 40,200달러를 지켜내지 못할 경우, 이를 약세전환의 신호로 봐야 할 것이다.

트레이더들은 비트코인 가격이 크게 상승하여, 향후 반감기와 함께 불장으로 이어지기를 기대하고 있다. 이처럼 비트코인을 둘러싼 흥분이 지속되는 가운데, 트레이더들은 또한 상당한 수익이 기대되는 스폰지V2에 시선을 집중하고 있다.

